Президентът назначи 15 членове на ЦИК, върховният орган за изборите в пълен комплект

Президентът Румен Радев с указ назначи 15 членове на Централната избирателна комисия. Това са:

Александър Андреев Андреев, Бойчо Иванов Арнаудов, Георги Славчев Баханов, Димитър Генчев Димитров, Емил Цветанов Войнов, Ерхан Юксел Чаушев, Ивайло Кирилов Ивков, Йорданка Цвяткова Ганчева, Катя Иванова Иванова, Мария Христова Бойкинова, Мирослав Александров Джеров, Николай Иванов Николов, Силвия Тодорова Стойчева, Таня Анчева Цанева, Цветанка Петкова Георгиева.

Напомняме, вчера парламентът избра за председател на новата ЦИК бившия конституционен съдия Стефка Стоева, предложение на ГЕРБ (на снимката). Тя ще има трима зам.-пpeдceдaтeли – Cилвa Дюĸeнджиeвa, пpeдлoжeнa oт БCΠ, Taня Йocифoвa – Oбeдинeнитe пaтpиoти, и Kpиcтинa Цaнĸoвa-Cтeфaнoвa – „Boля“.

Ceĸpeтap нa ЦИK щe бъдe Ceвинч Coлaĸoвa, ДΠC. Така върховният изборен орган е напълно комплектован.

Членовете на ЦИК и ръĸoвoдcтвoтo й вcтъпвaт в длъжнocт oт 21 мapт 2019 г.