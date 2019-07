Share Facebook

Да се завишат санкциите за проповядване на фашистка идеология и поругаване на герба и знамето, предлагат главният прокурор Сотир Цацаров, председателят на Организацията на евреите в България „ШАЛОМ“ доц. д-р Александър Оскар, министърът на вътрешните работи Младен Маринов и заместник – министърът на външните работи Георг Георгиев, национален координатор за борба с антисемитизма. Те внесоха в Народното събрание писма до парламентарните групи на Воля , БСП, ГЕРБ, Обединени патриоти“ и ДПС.

В тях се предлага на народните представители да се възползват от правото си на законодателна инициатива и да внесат и подкрепят в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, който да предвиди завишаване на размера на предвиденото наказание лишаване от свобода за престъпленията по чл. 108 ал. 1 НК (проповядване на фашистка или друга антидемократична идеология или насилствено изменение на установения от Конституцията обществен и държавен строй ) и по чл. 108 ал. 2 НК (опетняване на герба, знамето или химна на Република България или знамето или химна на Европейския съюз).

Ето и пълният текст на писмото:

УВАЖАЕМИ ИAPOДИИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Повод за това писмо — обръщение към вас, са няколко скорошни

прояви на разпространение на фашистка идеология, под различни форми. Ha

пръв поглед те са изолирани, с невисока степен на обществена опасност и

така не винаги са във фокуса на общественото внимание. B същото време

обаче, те са индикатор за опасна тенденция, която бавно, нo сигурно ще

прокарва своя път, ако не среща подобаваща реакция от органите на

държавна власт в Република България.

Ha 21.04.2019 г. в гр. Бургас полицията е сигнализирана за множество

разлепени цветни плакати с лика на Адолф Хитлер, със свастика и с емблема

на футболен клуб. Поне 10 oт тях са поставени на сградата на Съдебната

палата. От видеозаписи на охранителни камери са установени извършителите

— четири лица, които потвърждават, че са закупили плакатите — стикери от

неизвестно лице, пред стадион в гр. София. Понастоящем в

Специализираната прокуратура се води досъдебно производство за

престьпление no чл. 108 an. 1 от Наказателния кодекс.

Ha 05.06.2019 г. в гр. Кюстендил полицията реагира на сигнал на кмета

нa града, за разлепени печатни афиши с лика на генерал oт Вермахта, в пълна

униформа с нацистки знаци. Афишите обявяват публично мероприятие ua

следващия ден — 06.06.2019 г., в Народно читалище „Зора“, пoд надслов

„Фердинанд Шьорнер — покорителят на линията „Метаксас“. Проявата е

забранена от кмета на града, a пoд pъкoвoдcтвoтo на Районна прокуратура

Кюстендил са извършени незабавни действия no разследването, които

установяват организатора, разлепил и плакатите с нацистки символи —

председателят на управителния съвет на читaлищeтo. При претьрсвания са

иззети множество предмети, отново със символи на хитлеристката армия.

Съобразно чл. 108 aл. 1 от Наказателния кодекс, „Който проповядва

фашистка или друга антидемократична идеология uли насилствено

изменяне на установения or Конституцията на Република България

обществен и държавен строй, се наказва C лишаване oт свобода до три

години или C глоба до nem хиляди лева.“

Делата за такива престъпления са подсъдни на Специализирания съд.

Размерът на предвидената санкция лишаване от свобода /до три години/,

no наше мнение no никакъв начин не способства за реализиране на целите както на индивидуалната,

така и на генералната превенция. Това е така, защото съобразно чл. 78а aл. 1 oт

Наказателния кодекс, ако извършителят е пълнолетен и неосъждан, тoй

безусловно ще бъде ocвoбoдeн от наказателна oтroвopнocт с налагане на

административно наказание глоба. Така предвиденото наказание се оказва

несъответно на безспорно високата степен на обществена опасност на такива

престьпления, особено когато деянията са свързани с проповядване пoд една

или друга форма на фашистка идеология.

Това се случва и npu извършване на престьпление no чл. 108 aл. 2 oт

Наказателния кодекс — опетняване no какъвто и да е начин на герба, знамето

или химна на Република България, или знамето или хилпмна на Европейския

съюз. Предвиденото наказание е лишаване oт свобода дo две години или

глоба дo три хиляди лeвa. Ha 29.06.2018 г., в центьра на София, пред

Съдебната палата, лице, кoeтo вече е подсъдим в Специализирания

наказателен съд, запали нaциoнaлнoтo знаме и след тoвa уринира върху нero.

Видеозаписът на тези действия лицето публикува в интернет, в свой сайт, на

02.06.2018 г. — Денят на Ботев и на падналите за свободата и независимостга

на България. И в тoзи случай, ако извършителят е пълнолетен, неосъждан и

не е извършил и друго престъпление, ще бъде ocвoбoдeн oт наказателна

отговорност, като съдът ще бъде задължен да мy наложи само

административно наказание — глоба.

Нашето убеждение е, че пoдoбнa безнаказаност не трябва да

продължава. Hue сме еднакво загрижени както oт проявите на пропаганда на

нацистка идеология, независимо oт формата, под кoятo тя се извършва /oт

разлепяне на плакати дo маршове с факли в центьра на столицата/, така и oт

посегателствата над нaциoнaлния флаг и герб. Един oт основните начини на

противодействие на тези престьпления, според нас, е завишаване на

предвидената санкция, дo размер, кoйтo не пoзвoлявa приложението нa чл.

78а oт Наказателния кодекс.

Предлагаме, ако споделяте това наше убеждение, да се възползвате oт

правото си на законодателна инициатива и да внесете и подкрепите в

Народното събрание на Република България проект ua Зaкoн за изменение на

Наказателния кодекс, кoйтo да предвиди завишаване на размера на

наказанието лишаване oт свобода: за престъплението no чл. 108 aл. 1— oт

три, на пет години, a за престьплението no чл. 108 an. 2 HK — oт две, на пет

години.

Считаме, че това е адекватният размер на наказанието за такива

престъпления. Считаме също, че само усилията на всички държавни органи

могат да доведат до ефективно противодействие както на проповядването на

фашистка и друга антидемократична идеология, така и на опетняването на

националните символи.

София, 15 юли 2019 г.