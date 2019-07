Президентът Румен Радев наложи вето върху закона за ратифициране на договорите за самолетите F-16 Block 70

Share Facebook

Държавният глава Румен Радев наложи вето върху Закона за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment), приет от 44-то Народно събрание на 19 юли 2019 г.

Поради голямата обществена значимост на този въпрос президентът ще направи изявление за медиите след държавното си посещение в Хърватия – на 24 юли, сряда, в 18.00 часа (на „Дондуков“2), се казва в съобщение на прессекретариата.

Мотиви за президентското вето:

Уважаеми народни представители,

Като държавен глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България не мога да остана безучастен към процесите на модернизиране на Българската армия. Приетият Закон за ратифициране на договорите, свързани със самолети F-16 Block 70, трябваше да бъде успешен финал на усилията и проведените преговори по този въпрос.

Несъмнено е, че когато се вземат стратегически решения, свързани с отбраната и националната сигурност на страната, е необходимо не само да бъдат осигурени постижими за държавата финансови параметри, но и да има широк консенсус и подкрепа. Острите спорове в Народното събрание при обсъждането на ратификационния закон, нетипични за този вид закони, показаха, че по параметрите на договора не е потърсено и не е постигнато обществено съгласие. Обвързването на Република България със задължения, при това за години напред, без да има национално съгласие и убеденост във взаимноприемливите условия на договора, е изключително тревожно.

В своята практика Конституционният съд (Решение № 9 от 1999 г. по к.д. № 8/1999 г.) е имал възможност да подчертае неразривната връзка между ратификационния закон и международния договор – предмет на ратификацията, която ги прави един цялостен акт. Предвид това законът за ратифициране на договора за закупуване на самолети F-16 Block 70, следваше да измине цялостния път по чл. 88, ал. 1 от Конституцията – приемане на две гласувания в отделни заседания на Народното събрание. Вместо това законът, с който се ратифицира такъв особено значим договор, бе приет по „бързата писта“.

Особената значимост за държавата, ангажираният огромен финансов ресурс и рязкото повишаване на бюджетния дефицит, изискват законодателят да не отстъпва от общия ред, избирайки изключението двете гласувания да се извършат в едно заседание. Поради скъсената законодателна процедура останаха неизяснени редица важни въпроси като цени, гаранции, срокове за доставки, неустойки, обезщетения и други. Не е допустимо при решаването на такъв стратегически за България въпрос като гарантиране на националната сигурност да се използва процедурата „по изключение“.

На България е необходим самолет с многофункционални способности, което се постига не само с качествата му, а и с пълен пакет въоръжение, съпътстващо оборудване и обучение на личния състав. На обществото се дължи категоричен отговор дали това реално се постига със сключените договори. При обсъждането и гласуването в пленарната зала на Народното събрание бяха изказани възражения и предложения, които не можаха да бъдат развити и обсъдени поради приложената съкратена законодателна процедура.

Уважаеми народни представители,

Предвид изложените мотиви упражнявам правото си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България да върна за ново обсъждане Закона за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment), приет от 44-то Народно събрание на 19 юли 2019 г.

РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ