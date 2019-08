Как България умишлено дезинформира за резултата от делото срещу Оманския фонд

След официалните публикации на официалните институции как Оманският фонд е изгубил делото пред Международния инвестиционен арбитраж във Вашингтон очакваме официалните български власти официално да обяснят истината за финала на арбитражното дело, завършило във Вашнигтонския арбитраж по иска на Оманския фонд.

Искането логично следва аналитичните разкрития на д-р Радосвета Василева, според които България не е спечелила делото, а е подписала споразумение с Фонда. Това означава, че официалните български власти са признали, че са нарушили права на ищеца по спора. В процесуалното право слабата страна приема споразумение, като по този начин признава своята отговорност /гражданска или наказателна/, за да избегне по-големите неблагоприятни последици, обясни доц. Светла Маргаритова. Всъщност, ако българската страна е подписала споразумение, защо разпространява информация, че иска на Оманският фонд е отхвърлен като неоснователен?!

В конкретния случай не е известно и при какви условия българската страна е приела да изплати неизвестно каква сума на Оманския фонд.

Статията на д-р Радосвета Василева аргументирано оборва официалната информация с юридически средства. Категорична е, че „умишлените манипулации от българското правителство служат като още един пример за липсата на върховенство на закона в България“.

Накрая да си дойдем на думата – кой разпространява лъжливи новини и прави опити да манипулира общественото мнение? При това с официални прессъобщения, разпратени до всички медии – електронни и класически?

Авторката на материала – д-р Радосвета Василева има солидна биография – PhD in Law, University College London (2016); LLM in Economic Law, Sciences Po Paris (2009); LLM in Global Business Law, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2009); BA in International Relations, Tufts University, USA (2007)