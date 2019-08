МФ: Няма споразумение с Оманския фонд! Д-р Василева: Министерство на финансите или Министество на истината?

Share Facebook

Министерството на финансите категорично заявява, че българската държава не е подписвала споразумение, нито е плащала обезщетение по международното арбитражно дело, заведено от Фонда на генералния държавен резерв на Султанат Оман срещу Република България пред Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове, Вашингтон, САЩ (ICSID Case No. ARB/15/43).

Това се казва в официално съобщение на Министреството на финансите, което бе публикувано в петък на интернет страницата на ведомството. От министерството отбелязват още, че: „Твърдението, че арбитражното дело е приключило със сключването на споразумение и изплащането на обезщетение от страна на българската държава не кореспондира с действителността и е плод на спекулации от страна на Цветан Василев и неговата дъщеря Радосвета Василева, публикувани в личния блог на Радосвета Василева“.

По повод петъчното съобщение на МФ д-р Радосвета Василева публикува нов коментар, в който отново напомня правилата на арбитража. Обстоятелство, че е дъщеря на баща си, не променя процедурните норми на ICSID, напомня също така тя. И още: „Освен че имам баща, имам и собствена биография. Завършила съм право в Сорбоната и в Сианс По Париж. Защитила съм докторат по право в един от най-престижните университети във Великобритания (University College London). Публикувала съм студии в престижни международни научни издания. Имам и практически опит в областта на международния арбитраж„, казва д-р Радосвета Василева.

Миналата седмица Де Факто публикува анализа на д-р Васеливеа под заглавие „Как България умишлено дезинформира за резултата от делото срещу Оманския фонд„. В него с юридически аргументи авторът обясни защо България не е спечелила делото, Фондът не е оттеглял претенциите си, както бе оповестено, а страната е подписала споразумение. Това означава, че официалните български власти са признали, че са нарушили права на ищеца по спора, без да е ясно при какви условия българската страна е приела да изплати неизвестно каква сума на Оманския фонд.

Ето и новата й публикация:

Министерство на финансите или Министерство на истината

Когато известният професор по конституционно право Wojciech Sadurski публикува книгата си Poland’s Constitutional Breakdown (Конституционният разпад на Полша), полското правителство го обвини в клевета. В научните среди се коментираше, че реакцията на полското правителство показва безсилие и служи като поредното доказателство, че демокрацията в Полша боледува. Малко по-късно полското правителство нападна докторанти от Университета в Краков, които се бяха осмелили да напишат критичен коментар относно проекта за нов Наказателния кодекс на Полша. Порица ги, че разпространявали невярна информация. По принцип, характерно за авторитарните режими е да заклеймяват експертното мнение, което не пасва на партийната линия.

В този план, бих искала да коментирам прессъобщение на Министерство на финансите, публикувано в петък вечерта (23.08.2019 г.), което е посветено на моя личен блог. Самият факт, че се отделя такова внимание на личен блог в петък вечер от държавна институция, говори за паника и немощ. Съдържанието на съобщението заслужава анализ, тъй като ясно показва, че съответната институция съвместява две функции – Министерство на финансите и Министерство на истината. Истината, която им харесва и която им е удобна.

Фигура 1: Прессъобщение, което е посветено на личния ми блог

В съответното съобщение се оповестява, че твърдения, публикувани на моя блог, са “плод на спекулация” от страна на Цветан Василев и Радосвета Василева. Подозирам, че Министерство на финансите визира поста ми “Liar, Liar, Pants on Fire! How Bulgaria Deliberately Misinformed the General Public about the Outcome in ICSID Case No. ARB/15/43 (SGRF v Bulgaria)”, който беше отразен от български медии. Използвам случая да им благодаря за смелостта.

Малко факти

В статията, която е скандализирала Министерство на финансите (и на истината), правя преглед на процедурните правила и практиката на ICSID като се позовавам и на научна литература. Статията е на английски, тъй като аудиторията на блога ми се състои предимно от чужденци и българи, които живеят в чужбина. В резюме на български, става въпрос за следното:

По правилата на ICSID, няма възможност страна да оттегли иска си (withdrawal of a claim). Има възможност да се подаде молба за прекратяване на процедурата (discontinuance of proceedings).

Ако една от страните подаде такава молба, трибуналът издава Заповед за прекратяване (Discontinuance order), която се оповестява на сайта на ICSID. В такива случаи трибуналът не се произнася относно разходите. Ищецът не губи възможността да подаде нов иск в ICSID или на друго място.

Ако две от страните подадат обща молба за прекратяване, има две опции – да помолят трибунала да издаде Заповед за прекратяване (Discontinuance order) или да оформи споразумението им като Арбитражно решение (Award). В първия случай, делото се обявява за приключило на база на Заповедта за прекатяване. Отново няма произнасяне относно разходите. Ищецът не губи възможността да предяви претенциите си в ICSID или на друго място.

В случай че страните искат споразумението им да се оформи като Арбитражно решение, могат да се споразумеят за разходите сами или да помолят трибунала да се произнесе относно тях.

В ICSID не съществува практика разходите по делото да се плащат от този, който го е загубил. Това е характерно за българския съд. Независимо от резултата, разходите обикновено се разпределят между двете страни – основните принципи, на база на които това става, са описани в литературата. Който се вълнува, може да се информира тук.

Учени, които са изследвали случаите, в които страните са молили за прекратяване, са установили, че отново става въпрос за споразумение. Като част от споразумението, страните са се разбрали да прекратят производството.

Както е видимо по процедурните детайли на сайта на ICSID относно SGRF v Bulgaria (Фигура 2), трибуналът не е издавал Заповед за прекратяване. След като се твърди, че SGRF е оттеглил претенциите си и след като има Арбитражно решение, единственият възможен вариант е да има споразумение, което е оформено като Арбитражно решение. Като част от това споразумение, може ищецът да е обещал да не предявява претенциите си на друго място.

Фигура 2: Процедура по делото SGRF v Bulgaria на сайта на ICSID

Безсилието прозира

В нелепото си прессъобщение, Министерство на финансите (и на истината) се опитва да убеди българската общественост, че процедурните правила на ICSID не са приложими спрямо делото SGRF v Bulgaria. Миналата седмица същата институция обяви публично, че хем искът бил оттеглен, хем трибуналът обявил претенциите на ищеца като неоснователни – взаимноизключващи се твърдения. Ако иск е оттеглен, никой съд/трибунал не се произняса по същество.

“Заковаващият” аргумент е, че съм дъщеря на Цветан Василев, който заедно с мен спекулира през личния ми блог:

Фактът, че Цветан Василев има дъщеря, не променя процедурните правила на ICSID. Държа да информирам читателите си, че баща ми не пише статии за моя блог, нито ми асистира в научно-изследователската дейност. Той публикува мненията и анализите си на своя сайт: www.vassilev.bg Освен че имам баща, имам и собствена биография. Завършила съм право в Сорбоната и в Сианс По Париж. Защитила съм докторат по право в един от най-престижните университети във Великобритания (University College London). Публикувала съм студии в престижни международни научни издания. Имам и практически опит в областта на международния арбитраж. Като човек, който е свикнал да работи с факти и доказателства, а не с внушения, бих искала и да покажа на читателите си “Скалата на Греъм”, която придоби популярност като средство за оценка на убедителността на аргументи (Фигура 3). Забележете, че институция на държава-членка на Европейския съюз оборва критици не с правни аргументи, а с внушения относно роднинските връзки на автора. Убедена съм, че истината за КТБ ще излезе рано или късно – това видимо притеснява българския режим. Наясно съм, че българският режим няма никакво уважение към научния труд и към експертността като цяло. През 2017 г., българският режим ме беше дебнал, за да установи на кои международни конференции ще представям изследванията си (програмата е публична), за да издаде тайни бюлетини на Интерпол, които обикновено се ползват за борба с тероризма, за тези страни. Единствената цел беше да ме отвлекат, злоупотребявайки с правни средства. Централата на Интерпол анулира бюлетините, защото нарушават правилника на организацията.

Фигура 3: Graham’s Hierarchy of Disagreement; Източник: Wikipedia.

Някои въпроси

След като делото в ICSID е такъв безспорен успех за България, не виждам никаква причина да не се публикува Арбитражното решение в цялост и в оригинал. Всеки български гражданин би се гордял с такива постижения, а юристите ще почерпят опит и ще обогатят знанията си в тази нелека област. По вътрешните правила на ICSID, България ще бъде попитана дали ICSID може да публикува Арбитражното решение на сайта си до 2 месеца.

В процедурните детайли ще видите, че през 2018 г. ищецът е поискал дисквалифицирането на експертен свидетел, номиниран от България. Има и решение на трибунала по този въпрос от февруари 2018 г. Мисля, че няма пречка да се съобщи на обществото кой е този свидетел и какво е решението на трибунала относно неговата кредибилност.

След такава брилянтна защита, цяла България има основания да се гордее с този човек, който видимо е допринесъл за нея.