Последни новини
Home / Без категория / Почина професор Юлиан Вучков

Почина професор Юлиан Вучков

De Fakto 23.09.2019 Без категория Напишете коментар 77 Прегледа

Defakto.bg

На 83 години почина проф. Юлиан Вучков –  правдоподобен,  скандален, колоритен,  обичлив и  винаги впечатляващ.  Ще липсва.

Роден е  рoдeн нa 31 януaри 1936 г. в грaд Вaрнa. Зaвършвa гимнaзия в Хacкoвo и тeaтрoзнaниe във ВИТИЗ прeз 1958 г. Зaщитaвa дoктoрcкa диceртaция в Инcтитутa зa литeрaтурa при Бългaрcкaтa aкaдeмия нa нaукитe нa тeмa „Бългaрcкaтa дрaмaтургия (1878 – 1944)“. Зaвeждa кaбинeт пo рeжиcурa в Твoрчecкия дoм нa aктьoрa прeз 1959 – 1969, a oт 1969 дo 1990 e глaвeн рeдaктoр нa cпиcaниe „Тeaтър“. През последните години работи в различни телевизии.

През май 2006 г. Юлиан Вучков получи  награда за цялостно творчество от Съюза на българските писатели, а година по-късно е удостоен с високата награда за цялостно творчество „Златната муза“, специално отличени биват трудовете му „Кратка история на световната драматургия“ и „Теория на художествената култура“.

Светла  му паметта му!

About De Fakto

Проверете също

In Memoriam: Отиде си адвокат Йосиф Герон

Тази сутрин ни е напуснал адвокат Йосиф Герон, съобщиха негови колеги. Член на Висшия адвокатски …

Президентът: Докато несправедливостта царува, не можем да сме истински единни

  Направихме, каквото можахме и колкото можахме. Сега можем да чакаме съда на историята. С …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

DeFakto.bg
Главен редактор: Лилия Христовска
Отговорен редактор: Елена Енчева
IT: Красимир Цолов
© 2019 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване