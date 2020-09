Пред Съда на ЕС: Лаура Кьовеши и европейските прокурори тържествено се заклеха да бранят интересите на Съюза

Share Facebook

Европейската прокуратура започва работа, след като европейският главен прокурор и европейските прокурори тържествено поеха задължения пред Съда. За да се отбележи официалното започване на дейността на Европейската прокуратура, в 11 часа днес в Съда на Европейския съюз бе проведено заседание по встъпване в длъжност. На това заседание европейският главен прокурор и европейските прокурори от Европейската прокуратура тържествено обещаха да изпълняват задълженията, произтичащи от техните функции. По този повод речи произнесоха г-н Koen Lenaerts, председател на Съда на Европейския съюз, и г-жа Laura Codruţa Kövesi, съобщи пресцентърът на Съда.

Г-жа Laura Codruţa Kövesi (RO), г-н Frédéric Baab (FR), г-н Cătălin-Laurențiu Borcoman (RO), г-н Jaka Brezigar (SI), г-н Danilo Ceccarelli (IT), г-н Gatis Doniks (LV), г-жа Yvonne Farrugia (MT), г-жа Теодора Георгиева (BG), г-жа Daniëlle Goudriaan (NL), г-н José Eduardo Guerra (PT), г-н Petr Klement (CZ), г-н Tomas Krušna (LT), г-жа Tamara Laptoš (HR), г-жа Katerina Loizou (CY), г-жа Ingrid Maschl-Clausen (AT), г-н Juraj Novocký (SK), г-н Andrés Ritter (DE), г-жа Maria Concepción Sabadell Carnicero (ES), г-н Gabriel Seixas (LU), г-жа Kristel Siitam-Nyiri (EE), г-н Harri Tiesmaa (FI), г-н Yves Van Den Berge (BE) и г-н Dimitrios Zimianitis (GR) тържествено се задължиха със следните думи:

„Тържествено поемам задълженията да изпълнявам функциите си при условията на пълна независимост в интерес на Съюза като цяло, да не търся и да не приемам указания от никое външно за Европейската прокуратура лице или образувание. Освен това се задължавам да спазвам задължението за поверителност по отношение на всяка информация, с която разполага Европейската прокуратура“.

С общо съгласие на 16 октомври 2019 г., Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз назначиха г-жа Laura Codruţa Kövesi за първи европейски главен прокурор. Освен това с решение от 27 юли 2020 г. Съветът на Европейския съюз назначи първите европейски прокурори от Европейската прокуратура. Сред тях бе и българският административен съдия Теодора Георгиева.

Европейската прокуратура е независим орган на Съюза, на който е възложено провеждането на разследвания, наказателното преследване и предаването на съд на извършителите на престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза (например измами, корупция, трансгранични измами с ДДС над 10 милиона евро). За тази цел Европейската прокуратура провежда разследвания и осъществява наказателно преследване и упражнява функциите на прокурор пред компетентните съдилища на държавите членки.

Седалището на Европейската прокуратура е в Люксембург.

Понастоящем 22 държави членки участват в това засилено сътрудничество (Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Хърватия и Чешката република).