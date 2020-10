Падат ограничения за шофирането на МПС с автоматично предаване

Share Facebook

Промени, свързани с ограничаване на правото за управление на МПС само до шофирането на автомобили с автоматичен предавателен механизъм предвиждат промени в Наредбата за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина. Измененията са публикувани за обществено обсъждане, срокът е до 30 октомври.

Поводът е Директива (ЕС) 2020/612 на Комисията от 4 май 2020 година. В нея се предвижда разширяване на възможността на държавите от ЕС да променят съдържанието на досегашни ограничения. Те са в код 78 на Общността, който ограничава правото за управление на МПС със свидетелства за управление от една категория само до моторните превозни средства с автоматичен предавателен механизъм (без педал за съединителя или ръчно задействан лост за категория А или А1).

Предлаганото изменение гласи:

§ 1. В чл. 7, ал. 5 се създава изречение второ:

„Ограничението до превозни средства с автоматично предаване (код 78) не се записва в колона 12 на гърба свидетелството за управление на МПС от категория BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 или D1E, когато водачът вече има придобита правоспособност за управление на МПС с ръчна предавка за поне една от категориите B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 или D1E и в протокола за положен изпит е посочено, че е извършил дейностите за безопасно и енергийноефективно управление по време на изпита за придобиване на правоспособност за управление на МПС.“.

В мотивите вносителите от МВР заявяват: “Разширението на обхвата се осъществява с оглед на техническия напредък, по-специално за да се вземе предвид развитието и нарастващото използване в транспортния сектор на по-модерни, по-безопасни и по-малко замърсяващи превозни средства, оборудвани с широк спектър от полуавтоматични, автоматични или хибридни предавателни системи. Освен това опростяването на съществуващите ограничения върху използването на превозни средства с автоматична предавателна кутия би намалило административната и финансовата тежест върху заинтересованите страни, включително малките и средните предприятия и микропредприятията, извършващи дейност в областта на пътния транспорт”.