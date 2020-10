Правителството плаща 115 000 лв. обезщетения за нарушени човешки права, присъдени от Съда в Страсбург

Министерският съвет е приел решение за изплащане на общо 114 769 лева обезщетения в изпълнение на пет решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Осъдителните решенния са постановени в периода 02.04.2020 г. – 07.09.2020 г.

По делото „Антонов срещу България“ Европейският съд установи, че правото на собственост на жалбоподателя е било нарушено в резултат на отказа на данъчната администрация в Силистра и Варна да възстанови неправомерно начислената и събрана чрез принудително изпълнение сума в размер на 42 386 лв за уж дължими данъци.

Съдът прие, че невъзможността жалбоподателят да получи своевременно изпълнение на решение в негова полза представлява намеса в правото на мирното ползване на притежанията, както е посочено в чл. 1, първа алинея, първо изречение от Протокол № 1 . ЕСПЧ отбеляза и друго – необоснованото забавяне на изпълнението на окончателните решения на ВАС и връщането на жалбоподателя на сумите, незаконно събрани от него, е по вина на държавните органи и е довело до нарушаване на справедливия баланс, който трябва да се постигне между общия и индивидуалния интерес.

По делото „Костов и други срещу България“ Съдът прие, че методиката за обезщетяване при принудително отчуждаване нарушава принципа на пропорционалност.