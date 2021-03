Частните изпълнители и нотариусите също да избират режима на облагане, предлага депутат

Share Facebook

Частните съдебни изпълнители и нотариусите да получат право на избор по какъв данъчен режим да бъдат облагани – като свободна професия с 25 % нормативно признати разходи или по реда за едноличните търговци. По него от данъчната основа се приспадат включително задължителните здравни и пенсионни вноски през годината, както и тези за допълнително доброволно осигуряване и затраховка “Живот” (до 10 %).

Такова изменение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, чрез преходни разпоредби в ГПК, е предложил депутатът Христиан Митев (Обединени патриоти).

Предложението е направено за второто четене на Гражданския процесуален кодекс по проекта на МС, предвиждащ създаването на Национален регистър на запорите. С него Митев на практика възпроизвежда идеята на Камарата на ЧСИ, анонсирана от нейния председател Георги Дичев и пред правната комисия на НС преди десетина дни. Тя бе провокирана от промените в Закона за адвокатурата, дали на защитниците възможността да регистрират еднолични адвокатски дружества и, съответно, да преминат и към режима по Закона за корпоративното подоходно облагане, признаващ реално извършените разходи на професията.

Поправката за ЧСИ и нотариусите не бе припозната от депутати при разглеждането на адвокатския закон, но се появява сега при ГПК. Срокът за предложения за второ четене изтича днес. А тази седмица са последните заседателни дни на депутатите от 44-о Народно събрание. Което не дава на идеята големи шансове за успех.

Конретно Митев предлага в ЗДДФЛ да се създаде нов чл. 29б за облагането на доходи от стопанска дейност на ЧСИ и нотариуси. Той предвижда представителите на двете професии като физически лица да могат да изберат за период, не по-кратък от три години, доходите им от стопанска дейност да се облагат по реда чл. 26-28 за едноличните търговци. Като изборът се прави до 31 декември на предходната година чрез специална декларация. След изтичането на тригодишния период избраният режим може да продължи, за което не се попълва нова декларация. Могат също да изберат да се върнат и към стария режим по чл. 29 ЗДДФЛ.

В мотивите си депутатът заявява, че ЧCИ и нoтapиycитe ĸaтo caмoocигypявaщи ce лицa пoпaдaт в нaй-ниcĸaтa ĸaтeгopия лицa, yпpaжнявaщи cвoбoднa пpoфecия c 25 % нopмaтивнo пpизнaти paзxoди пo чл. 29, aл. 1 т. 3 ЗДДФЛ. Cвoбoднитe пpoфecии пo пpaвилo yпpaжнявaт дeйнocттa cи eднoличнo, бeз нaeт пepcoнaл и бeз cпeциaлнo изиcĸвaнe ĸъм тяx зa мяcтoтo, oтĸъдeтo yпpaжнявaт дeйнocттa cи. Te нe opгaнизиpaт дeйнocттa cи ĸaтo пpeдпpиятиe. Зa paзлиĸa oт тяx ЧCИ и нoтapиycитe ca длъжни дa пoĸpивaт виcoĸи cтaндapти, въвeдeни c ycтpoйcтвeнитe зaĸoни: ĸaнтopи c минимyм двe пoмeщeния, вeщнo пpaвo въpxy ĸaнтopитe, зaдължитeлнa зacтpaxoвĸa “пpoфecиoнaлнa oтгoвopнocт” c минимaлнo пoĸpитиe oт 1,2 милиoнa лeвa, пoддъpжaнe зaщитaтa нa личнитe дaнни пo дeлa, гoлeми apxиви. Ha aдвoĸaтитe, ЧCИ и нoтapиycитe e зaбpaнeнa ĸaĸвaтo и дa e дpyгa дeйнocт извън пocoчeнaтa в ycтpoйcтвeнитe зaĸoни и зa paзлиĸa oт дpyгитe cвoбoдни пpoфecии нe мoгaт дa ce peгиcтpиpaт ĸaтo тъpгoвци пo Tъpгoвcĸия зaĸoн, cъoтвeтнo дa ce oблaгaт пo ЗKΠO.

Другите предложения на Христиан Митев са по ГПК и новите текстове за Националния регистър на запорите, в който ще се вписват наложените запори върху движими вещи. Той иска да се направи изричен запис, че става дума за “електронна база данни, съдържаща информация за движимите вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, върху които е наложен запор”. Така отпадат съмненията за характера на вписването на запора в регистъра – той е единствено оповестителен.

Трето предложение е регистърът на запорите изрично да се разграничи от платформата на електронните търгове и министърът на правосъдието да издава отделна наредба за воденето, съхраняването и достъпа до него.