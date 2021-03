Директорът на НИП се кандидатира за втори 5-годишен мандат без конкурс

Share Facebook

Директорът на Националния институт на правосъдието Миглена Тачева е подала заявление за втори 5-годишен мандат на поста. Това се случва след като наскоро бяха променени правилата за заемането му по нейно предложение. От съобщение на ВКС се разбира, че Тачева е подала заявление за участие в процедурата за избор на директор на НИП, в което се казва: “Заявявам своята готовност и силна мотивация да продължа работата си за развиване на НИП като модерна европейска институция за съдебно обучение“. Към заявлението е приложен и отчет за първия й мандат.

Според променените правила, при получена оценка най-малко “добра” за постигнатите резултати от настоящия директор Управителният съвет на НИП може да вземе решение за преизбирането на “заварения” директор за още един 5-годишен мандат, без да се открива конкурсната процедура за публичен избор. Тачева предлага на УС на НИП да заседава на 29 март в следния дневен ред: “Избор на директор на НИП за втори мандат по заявление от Миглена Тачева”, „Отчет за дейността на Миглена Тачева – директор на НИП и оценка на постигнатите резултати за мандат 2016 – 2021 г.“ и решение за избор на директор на НИП“ .

Когато на 22 февруари т.г. УС на НИП прие предложените от Тачева нови правила за процедурата по вота, Лозан Панов, председател на УС на НИП ги обяви за ” недопустима привлигия””. „Teзи измeнeния вoдят дo aвтoмaтичнo yдължaвaнe c 5 гoдини нa мaндaтa нa дeйcтвaщия диpeĸтop, дopи и oцeнĸaтa зa paбoтaтa мy дa e cpeднa, ĸaтo ce избягвa ĸoнĸypcнoтo нaчaлo. Hapyшaвaт ce вcичĸи пpинципи, c ĸoитo тpябвa дa e cъoбpaзeнa пpoцeдypaтa зa избop нa pъĸoвoдитeл нa тaзи инcтитyция, aнгaжиpaнa c oбyчeниeтo нa мaгиcтpaтитe – paвeн дocтъп, пyбличнocт и пpoзpaчнocт“, заяви той.

През 2016 г. въпреки добрата оценка на предишния директор на НИП Драгомир Йорданов, УС откри процедура за нов избор. “Самата Тачева бе избрана именно в тази публична процедура, която сега няма бъде проведена”, отбелязва шефът на ВКС.

Поради невъзможност да участва в заседание на УС НИП на 29.03.2021 г. Панов предлага заседанието да бъде свикано след изборите – на 05.04.2021 г.

Не е ясно дали ще се съобразят с предложението му, впечатлението е, че се бърза новият 5-годишен мандат да бъде “спечелен” преди изборите, коментираха магистрати.

От всички участници в УС на НИП само двама се противопоставиха на участието в процедурата за поста само на един кандидат в лицето на действащия директор с изтичащ мандат. Освен Лозан Панов и министърът на правосъдието Десилава Ахладова застъпи позиция, че трябва да се обяви публичен конкурс. В УС влизат още Георги Чолаков, председател на ВАС, Иван Гешев, главен прокурор, Красимир Шекерджиев, член на Съдийската колегия на ВСС, Евгени Иванов от Прокурорската колегия на ВСС, и проф. Сашо Пенов от ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”.