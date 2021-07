Адвокат Томислав Тошков е избран за заместник-член на Консултативния съвет на програма HELP на Съвета на Европа

Share Facebook

Координаторът на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ – Томислав Тошков, е избран за заместник-член на Консултативния съвет на програма HELP на Съвета на Европа за България. Съобщението е председателя на Центъра Йордан Цветанов, оповестено на страницата на адвокатското училище.

Изборът за членове на Консултативния съвет е проведен на Годишната конференция на членовете на мрежата на HELP (HELP Network Conference 2021), която се състояла на 1-2 юли 2021 г. в Страсбург. Право да гласуват са имали всички представители (HELP Info Points и HELP Focal Points) на страните членки на Съвета на Европа, а резултатите са обявени от ръководителя на програма HELP Ева Пастрана. По изключение, Kонсултативният съвет на HELP в периода 2021 – 2023 г. ще включва осем членове и трима заместник-членове.

„ Номинацията и изборът на българския представител Томислав Тошков са отговор както на проактивна дейност на ЦОА „Кръстю Цончев“, така и на на засиления интерес на българските адвокати към провежданите курсове“, посочва Цветанов.

Той отбелязва, че „основата за успешната съвместна работа на Центъра за обучение на адвокати и програма HELP поставя доц. д-р Светла Маргаритова, адвокат, доскорошен представител на програма HELP за България. „Тук е мястото да изкажа огромната си благодарност за изключително ползотворното сътрудничество на ЦОА „Кръстю Цончев“ с доц. д-р Светла Маргаритова“, посочва Цветанов.

Консултативният съвет на HELP е орган, назначен от мрежата на представителите на HELP за предоставяне на консултативна подкрепа на Секретариата на HELP, извън заседанията на мрежата HELP. В това отношение консултативният съвет на HELP има следните функции: предоставя съвети на секретариата на HELP относно методологията за обучение на юридически специалисти; определя обща стратегия за координация на обучението по правата на човека между съответните международни и национални участници; предлага на HELP Network приоритетни теми за бъдещи обучителни дейности; предоставя съвети по други допълнителни специфични проблеми, идентифицирани от HELP мрежата и HELP секретариата; представлява програмата HELP по искане на Секретариата на HELP.

Консултативният съвет на HELP координира своите дейности със Секретариата на HELP.