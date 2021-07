И Елисавета Панова спечели дело срещу НАП

Share Facebook

Изводите на “специална” ревизия са незаконосъобразни, необосновани и произволни

След председателя на ВКС Лозан Панов съпругата му Елисавета Панова също спечели дело срещу НАП.

Констатациите от ревизия, извършена по реда на “особените случаи”, са незаконосъобразни, необосновани и произволни, постанови съдия Милена Славейкова от Административен съд – София-град (АССГ). Ревизионният акт на Панова е изцяло отменен, а приходната агенция осъдена да плати направените от нея и от съда разноски по делото. Решението не е окончателно, може да бъде оспорено пред ВАС.

Предисторията

Ревизията срещу Елисавета Панова, подобно на тези срещу съпруга й, започва през 2018 г. Събитията бяха “отприщени” от спора между Лозан Панов и КПКОНПИ дали е трябвало да дублира данъчната си декларация предната година, като я подаде и пред съдебния Инспекторат, и пред Сметната палата (впоследствие със закон изрично бе уточнено, че магистратите декларират само пред Инспектората), последваха ревизиите на НАП и проверка на самата КПКОНИ. Общественото възприятие бе за наказателни акции срещу председателя на ВКС. И съдебните решения дотук го потвърждават.

C peшeниe oт 29 aпpил т.г. cъдия Иpинa Kюpтeвa oт Aдминиcтpaтивeн cъд-Coфия-гpaд oтмeни peвизиoнeн aĸт, c ĸoйтo в ĸpaя нa 2019 г. нa Πaнoв ca нaчиcлeни дoпълнитeлни дaнъци oт 1 732,14 лв. зa 2012 г., зaщoтo coчeният oт дaнъчнитe пoвoд зa peвизиpaнeтo нe e cъщecтвyвaл и peвизиятa e билa нeзaĸoннa. To ecт нaлицe e пpoизвoл.

C второ решение, oт 23 юни cъдия т.г. ACCГ) oтмeни пoчти изцялo peвизиoнeн aĸт, oпpeдeлил чe Πaнoв дължи нaд 11 xиляди лeвa дoпълнитeлни дaнъци зapaди “yĸpити” пpиxoди. Дължи, нo caмo 890 лeвa, пocтaнoви административният съд, като нaлoгът e въpxy cyми, плaтeни пpeз 2013 г. oт нaeмaтeл зa тeĸyщ peмoнт и peжийни paзнocĸи нa жилищe.

При Елисавета Панова също е извършена “ревизия при особени случаи” по чл. 122 от ДОПК, с твърдения за недекларирани и укрити приходи през 2012-2016 г. Тя приключва с установяване на допълнителни данъчни задължения за 6 243,53 лв. плюс лихва от 2 892,01 лв. Ревизионният акт е от октомври 2019 г., потвърден от директор в НАП през януари 2020 г.

Преди делото да стартира в АССГ, двама съдии си правят отвод, тъй като навремето са работили заедно с Лозан Панов. Въпреки настояването на НАП също да се отведе, съдия Милена Славейкова обаче отказва да го направи. “Възрастта и продължителността на магистратския стаж на съдията-докладчик (публични данни за които се съдържат на сайта на ВСС), отнесени към периода на съвместната служебна дейност със съдия Л. П., изключват

създаването на твърдяните от ответника “важни за живота, професионалното и лично развитие и израстване“ връзки, включително предвид коренно различното им кариерно развитие след 2012 г. Същевременно, съдията-докладчик не познава лично жалбоподателката. Личното й качество на съпруга на съдия Л. П. не може по никакъв начин да повлияе на личната му безпристрастност и професионална възможност да разгледа и реши настоящия

казус съобразно обективната истина и волята на закона, т.е. като се ръководи само от изискванията на принципите за дирене на истината и законността”, заявява съдия Славейкова.

Една измислена ревизия

Ревизията на Панова, също като тази на Панов, е базирана на несъществуващи основания, става ясно от решението на АССГ.

Аргументите на данъчните да започнат производство “по особения ред” по чл. 122 ДОПК са два – недекларирани облагаеми приходи за 2013-2015 г. и укрити приходи или доходи за 2016 г.

Елисавета Панова е категорична – нищо не е укривала, става дума доходи от получени дивиденти, които са с ясен произход и са облагаеми по друг ред. Оспорва и вменените й за 2016 г. разходи за пътувания в чужбина по 1000 лева на ден.

Съдът установява, че според подаваните годишни данъчни декларации през ревизираните години основните доходи на Панова са от трудови правоотношения и авторски възнаграждения. Отделно е едноличен собственик на две фирми.

“За да се приложи чл.122 от ДОПК при установяването на дължимия данък трябва да е налице особен случай, който да препятства извършването на ревизия по общия ред. Тези особени случаи са уредени изчерпателно в чл.122, ал.1 от ДОПК, като доказателствената тежест за тяхното установяване е за органите по приходите, без да е допустимо прилагането на разпоредбата при предполагаемо наличие на основание. Ако не се установи твърдяното обстоятелство по чл.122, ал.1 ДОПК, то цялото производство е опорочено, тъй като не е допустимо издаването на ревизионен акт при прилагане на особения ред, ако не е налице основание за това“, пише в решението на съдия Славейкова.

Нито едно от сочените от данъчните основания не е налице, категоричен е АССГ.

В обстойни мотиви съдът проследява движения по сметки на двете дружества и на личните сметки на Панова. И установява, че сочените от данъчните постъпления, които е трябвало да бъдат декларирани от физическото лице, а това не било направено от него, са изплатени дивиденти от фирмите. Една от сумите е било дори дивидент за минало време, по силата на договор за доброволна делба от 2006 г. По закон обаче дивидентите се декларират не от лицето, а от дружеството и основанието по чл. 122, ал.1, т.1 ДОПК (неподадена декларация, когато задължението се определя по декларация) не е било налице спрямо Елисавета Панова. Нещо повече, има приложени дори документи за платени от дружествата налози.

Що се отнася до разходите за пътуване в чужбина (на базата на които се твърди “укриване”), за определянето им са ползвани и данните от ревизията на Лозан Панов. А базата от 1 000 лева дневно е обяснена с направени лични покупки на стоки от известни марки.

“Така определеният размер на разходите не намира опора в закона и е напълно произволен, както е прието в Решение № 4109 от 23.06.2021 г. по адм.д.№ 6059/2020 г. на АССГ по отношение на идентични разходи в данъчна ревизия на съпруга на жалбоподателката Л. Й. П..

Нещо повече, жалбоподателката е ангажирала доказателства за реално сторените разноски за визираните пътувания в чужбина, които напълно необосновано не са кредитирани от приходните органи”, категоричен е съдът.