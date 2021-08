Share Facebook

“Нямам обяснение как в изнесените кадри не са намерени достатъчно данни, за да бъде повдигнато обвинение на конкретно лице“. Това заяви пред БНР адвокат Росен Рашков във връзка с обявеното в парламента от служебния министър на вътрешните работи Бойко Рашков, че няма данни спрямо нито един от установените четирима полицаи, упражнили насилие над протестиращи на 10 юли миналата година, да е привлечен под наказателна отговорност или да е образувано наказателно производство.

Той беше категоричен, че следва да бъде предприета проверка по установяване на самоличност и привличането като обвиняеми поне на 4 или 5 лица от записа с полицейско насилие над протестиращи през лятото на 2020 година. Вчера на изслушването в НС служебният вътрешен министър Бойко Рашков обяви,че е издла заповед, с която е cфopмиpaнa гpyпa зa пpoвepĸa нa нa нacилиeтo под колоните на МС от миналото лято c yчacтници oт paзлични диpeĸции – пo вътpeшнa cигypнocт, инcпeĸтopaт и дpyги. “Hyжнo e и дa пpeocмиcлим нaĸaзaниятa, ĸoитo ca нaлoжeни, зaщoтo нe e cъoбpaзeнa тeжecттa нa извъpшeнoтo дeяниe c oнoвa, ĸoeтo пpeдвиждa зaĸoнът зa MBP във вpъзĸa c диcциплинapнитe нaĸaзaния. Πpoĸypaтypaтa e мълчaлa дoceгa и e ocтaнaлa пoвeчe oт гoдинa e ocтaнaлa длъжниĸ нa бългapcĸoтo oбщecтвo“, oбяви миниcтъpът нa вътpeшнитe paбoти. “He ca ycтaнoвeни вcичĸи, yчacтвaли в пoбoя cлyжитeли и тoвa гo видяxмe вcичĸи. Πoлицaитe, yчacтвaли в пoбoя, нe ca чeтиpимa, a тpи пъти пoвeчe, каза министърът.

“Къде беше една година прокуратурата, за да потърси отговорност и дали законът се прилага еднакво за всички“, коментира и адвокат Рашков.

Като публична подигравка с Народното събрание той определи отказа на главния прокурор Иван Гешев да бъде изслушан от депутатите по темата с полицейското насилие зад колоните на Министерския съвет през юли 2020 година:

“При ясно разписан чл. 84 от Конституцията, който казва, че може и по други въпроси да бъде изслушван главният прокурор във връзка с дейността на прокуратурата по прилагане на закона и противодействие на престъпността. В този случай – дали законът еднакво се прилага за гражданите и за полицейските служители. Има и конкретни разпоредби в Правилника за организацията и дейността на НС – в чл. 100 и чл. 102, където Конституционният съд преди 10 години обяви за противоконституционна частта, в която се казва, че дори и материалите да са следствена тайна, трябва да бъде даден отговор по тях. Следствената тайна се пази, но чл. 102 ясно казва, че гражданите и длъжностните лица, когато бъдат поканени, са длъжни да се явят пред парламентарните комисии”.

Според него, ако Иван Гешев не отиде в петък в Народното събрание, това ще е “публично потъпкване на принципите на парламентарната република и на Конституцията”.