Съдът остави за постоянно в ареста мъжа, на когото стана навик да заплашва с убийство Ива Митева

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Софийският градски съд потвърди мярката “Задържане под стража” на Любомир Яков, обвинен за оправени закани към Ива Митева и Бойко Борисов.

Съдът е възприел предположението, че именно той е изпратил заплашителните имейли, както и че може да се укрие или да извърши престъпление, ако му бъде определена по-лека мярка.

Яков е поискал отвод на съдебния състав с обяснението, че няма нищо против конкретните съдии, но заради политическата обстановка, решението им може да бъде политически мотивирано,

След отхвърленото искане за отвод, Яков заявява, че са му платили, за да изпрати заплашителните имейли, но категорично отказва да каже кой му е дал парите, съобщават от съда.