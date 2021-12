За лоши условия в затворите по три жалби пред ЕСПЧ, правителството се съгласи да изплати общо 45 800 евро

Share Facebook

Решения по допустимост на Европейския съд по 14 български жалби

В края на миналата седмица Европейският съд по правата на човека обяви пет свои решения по допустимост по 14 жалби (по две от тях за общо разглеждане са обединени съответно 5 и 6 жалби). Три от решенията са свързани с оплаквания за лоши условия в затворите и липсата на ефективно вътрешно средство за защита – по чл. 3 и 13 от Конвенцията, съобщи сайтът pravanachoveka.com.

Част от производствата приключват с приятелско уреждане на спора (Application no. 71528/17 Nikolay Georgiev ANGELOV against Bulgaria and 4 other applications ), други – с едностранни декларации от страна на Правителството (Application no. 60361/19 Svetoslav Svetoslavov BUYUKLIYSKI against Bulgaria and 5 other applications, Application no. 56048/19 , Atanas Lachezarov TANEV), с които то признава допуснатите нарушения и се съгласява да изплати суми на обща стойност от 45 800 евро за неимуществени вреди и 2750 евро разноски по всички дванадесет жалби.

Четвъртото решение е по повод жалба от пет юридически и три физически лица за допуснати нарушения на правото на справедлив процес, на правото на неприкосновеност на личния живот и на чл. 13(TRANSINS INDUSTRY AD et autres contre la Bulgarie). Поради непостигнато приятелско споразумение и подписана едностранна декларация производството е прекратено, като правителстовто се съгласява да изплати на всеки един от жалбоподателите по 2000 евро – т.е. общо 16 000 евро.

С последното си решение Съдът обявява за недопустима жалба, свързана с реституционно производство по ЗСПЗЗ и засегнати права на трети лица, закупили реституирани имоти от ТКЗС (Application no. 28436/15, Pavel Stoilov ZANEV and Milena Pavlova TANEVA against Bulgaria). Жалбата е обявена за недопустима поради подаването й извън 6-месечния срок и възможността жалбоподателите да защитят правата си и по друг ред.