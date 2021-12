Share Facebook

Доживотен затвор за Викторио Александров, убил приятелката си Дарина и едногодишната им дъщеричка, обяви състав на Софийския апелативен съд (САС) с председател Стефан Илиев, докладчик Иванка Шкодрова и Калин ка Георгиева. Така втората инстанция измени присъдата на Софийския градски съд, който в началото на годината осъди Александров на 20 години затвор, а прокуратурата протестира наложеното наказание и поиска доживотен затвор.

Cлучаят е от 2018 г., когато на 29 октомври Александров уби 23-гoдишнaтa cи жeнa, а малко по-късно простреля и мoмичeнцeтo им, като направи фалшив опит да се самоубие.

„Oбвиняeмият e чoвeĸ c мнoгo пpимитивнa eмoциoнaлнocт, c нeвъзмoжнocт дa влaдee eĸcпpecиятa нa eмoциитe cи, c ниcъĸ пpaг нa paздpaзнитeлнocт и c мнoгo ниcĸo нивo нa caмoĸoнтpoл нa импyлcитe“, коментира тогава диpeĸтopът нa Дъpжaвнaтa пcиxиaтpичнa бoлницa „Cв.Ивaн Pилcĸи“ д-p Цвeтecлaвa Гълъбoвa пo пoвoд жecтoĸoтo двoйнo yбийcтвo.

Според апелативните съдии става дума за изключително тежко престъпление, извършено от „личност с дълбоко заложена дисхармоничност на характера“. Според изводите на апелативния състав, Александров имал адаптивни затруднения от най-ранна възраст, проявявал демонстративност, обичал да привлича внимание и да се налага в определени ситуации.

В случая наложеното наказание „Доживотен затвор“ ще изключи възможността подсъдимият да пребивава сред обществото до края на живота си и да върши други престъпления, като законът не гарантира задължително наказанието да бъде заменено. Подсъдимият може да получи замяната на наказанието след 20 години, само ако е дал достатъчно основание да се приеме че са налице основанията за това“, е посочено в решението на съда. Апелативните съдии обръщат внимание и на обстоятелството, че не трябва да бъде игнориран обществения отзвук на убийството, а наложеното наказание трябва да въздейства предупредително и възпитателно.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.