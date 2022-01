142 адвокати в защита на адв. Стефан Левашки: Накажете и нас за „цацаратура“-та, „каскетура“- та, „гешевтура“-та

Share Facebook

„Дневник“ публикува становището на 142-ма адвокати, юристи и общественици, изпратено до Висшия адвокатски съвет (ВАдС). Поводът за него е писмо от 31 декември на управителния съвет на Асоциацията на прокурорите (АПБ) до висшия орган на адвокатурата, насочено срещу пловдивския адвокат Стефан Левашки зa „изĸлючитeлнo гpoзнo и вyлгapнo изявлeниe “ на негов коментар във фeйcбyĸ.

B cигнaлa cи пpoĸypopитe пoĸaзаха възмyщeниe oт реплика на aдвoĸaтa във фeйcбyĸ, ĸoйтo cпopeд тяx, “ възпpиeмa изцялo пpocтaшĸия cтил нa ĸoмeнтиpaния oт нeгo пocт, изпoлзвa yпoтpeбeния тaм вyлгapния ĸaлaмбyp c нaзвaниeтo Πpoĸypaтypa, в cлoвocъчeтaниe c дyмa c ĸpaйнo yнизитeлнo cъдъpжaниe“. И така е нарушил Етичния кодекс на адвоката, казват прокурорите.

Де Факто описа, че „унизитeлнoтo“ cъдъpжaниe“ ce cъcтoи в коментар на Лeвaшĸи oт 29 дeĸeмвpи в oтгoвop нa пocт нa Paдocлaв Бимбaлoв във фeйcбyĸ, в ĸoйтo e ĸoмeнтиpaнo изявлeниeтo нa гoвopитeля нa Coфийcĸaтa гpaдcĸa пpoĸypaтypa Дecиcлaвa Πeтpoвa, чe CГΠ щe пpизoвe ĸaтo cвидeтeл вътpeшния миниcтъp Бoйĸo Paшĸoв пo дeлoтo „Xeмyc“ зapaди интepвютo мy пpeд БHP , чe знae ĸъдe ca oтишли изтoчeнитe нaд 53 милиoнa. (Бимбалов използва думата „пpoĸypвaтypa“).“ B ĸoмeнтapa cи aдвoĸaт Лeвaшĸи пишe: „Cнeжaнĸa нa пpoĸypвaтypaтa – нaпoмня ми нa eдин aнимaциoнeн пopнoгpaфcĸи филм oт мoятa млaдocт“. B ycлyгa нa BAдC e пpилoжeн и ĸoмeнтap oт ΠИK, ĸoйтo ĸpитиĸyвa „гaвpaтa“ нa aдвoĸaтa пo пoвoд пpecĸoнфepeницятa нa CГΠ. Имeннo в тeĸcтa нa ΠИK ce ĸaзвa, чe ĸoмeнтapът нa Лeвaшĸи зacягa гoвopитeлĸaтa нa CГΠ.“

След скандала адвокатът коментира случая в профила си в социалната мрежа, като заяви, че проблем с редовите прокурори няма, само с висшето им ръководство, и посочи, че става дума за „изкуствено предизвикан скандал, подет първо от няколко жълти сайта и преекспониран в писмо на Асоциацията на прокурорите до Висшия адвокатски съвет, в което за съжаление се преразказва написаното в тези медии“. Адвокатът добави, че би се извинил лично, ако има конкретно засегнати, и посочи, че може би асоциацията му не е правилна, „но вече ако и за асоциации почнем да се дебнем, накъде сме тръгнали“.

Ето и цялото становище на адвокатите:

Уважаеми членове на Висшия адвокатски съвет,

Уважаеми колеги,

На 31 декември на сайта на съсловната организация на българските прокурори бе публично оповестено „сигнално писмо“ на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България, с което от Висшия адвокатски съвет се изисква да санкционира адвоката от Пловдивската адвокатска колегия и резервен член на Висшия адвокатски съвет Стефан Левашки, за твърдяно нарушение на чл.1, ал.2, т.2, 3 и 4 на Етичния кодекс на адвоката, по повод личната му гражданска активност, изразяваща се в коментар под пост в социалната мрежа фейсбук.

Намираме, че по своите замисъл и съдържание „сигналното писмо“ адресирано до Висшия адвокатски съвет, под прикритието на голословни твърдения за нарушени етични професионални норми, съставлява опасен институционален прецедент и опит за ограничаване на конституционно закрепеното право на свободно слово на българските адвокати. Ето защо, считаме че всеки един член на адвокатската и юридическа общност има обществен дълг, правен интерес и е легитимиран, да изрази становище пред ВАдС по направеното от АПБ искане, което становище настояваме да обсъдите и вземете предвид при разглеждане на сигнала срещу адвокат Левашки. А именно:

Подписаните адвокати, юристи и общественици

считаме, че на нормите, предвидени в Етичния кодекс на адвоката, са подчинени онези актове, поведение и действия, които се извършват при и по повод строго конкретна професионална работа и дейност, в това число и при професионално взаимодействие с правоохранителните и правораздавателни институции, държавните и общински органи и институции, с други адвокати, с клиенти и доверители.

Гражданската и словесна активност на българските адвокати в частния им живот и в социалните мрежи, когато не е свързана с конкретен професионален ангажимент и/или активност, не само не подлежи на регулация от Етичния кодекс на адвоката, но е конституционно защитена, чрез прогласените в КРБ свобода на мисълта, свобода на изразяване на мнение и на разпространението му чрез слово – писмено или устно. Макар и да е очевидно, че за АПБ това е изненада , свободата на изразяване на мнение е конституционно гарантирана, дори когато мнението е нелицеприятно за прокуратурата или пък за някои нейни представители. Особено пък, когато мнението е обществено преобладаващо.

В частност, конкретните обстоятелства, използвани от АПБ , като формален повод за изпращане на сигнал пред ВАдС, не дават никакво основание да се достигне до извода, че адвокат Левашки е нарушил по какъвто и да е начин нормите на Етичния кодекс на адвоката. Фактите сочат, че адвокат Левашки е коментирал, че ползваните от автора на поста във фейсбук метафори „Прокурватура“ и „Снежанка“, в тяхната комбинация извикват у него смехотворна асоциация с анимационен порно филм от неговата младост. Коментарът на адвокат Левашки е може би фриволен, остроумен или пиперлив, но какъвто и да е той, не може да бъде квалифициран, нито като негова професионална активност, нито като нарушение на Етичния кодекс на адвоката.

Считаме обаче, че за разлика от частния коментар на колегата Левашки във фейсбук, „сигналното писмо“ на АПБ до ВАдС съвсем не е случаен и/или безобиден публичен акт. Този акт по съществото си е скрита заплаха и грубо посегателство срещу свободата на изразяване и опит да бъде създаден опасен прецедент за институционално препятстване на българските адвокати от свободно участие в гражданския и обществен дебат, където исторически доказано адвокатското съсловие винаги е давало ценен принос за развитието на демокрацията и гражданското общество.

Нещо повече – съдържанието, стилът и тонът на този официален документ, адресиран до най-висшият орган на българската адвокатура, съдържа грозни намеци и недостойни квалификации, които не само уронват достойнството и доброто име на колегата Левашки, но се възприемат и като посегателство срещу гражданските свободи на цяла юридическа общност, с което членовете на УС на АПБ несъмнено уронват престижа на прокурорската професия и на съдебната власт в България.

В заключение чистосърдечно си признаваме, че всеки един от нас в частните си коментари из социалните мрежи, поне веднъж е ползвал най-малкото една от следните, битуващи в обществото, метафори за прокуратурата – „цацаратура“, „каскетура“, „прикриватура“, „гешевтура“ и прочие. Ако решите да санкционирате адвокат Левашки за коментара му, за който сте сезирани от АПБ, то тогава би следвало да санкционирате и всички нас.

С уважение:

1. Мариела Стайкова, САК

2. Тезгюл Лютфиева -САК

3. Вангел Динев Колев, АК Пловдив

4. Ана Тянкова Босолова, САК

5. Антони Емилов Аврамов, САК

6. Деляна Валериева, ВАК

7. Детелина Филипова, ВАК

8. Десислава Любенова Филипова, САК

9. Невена Кирилова Стефанова АК Варна

10. Диана Колева Зулчева, САК

11. Гинка Друмева, ВАК

12. Елка Йорданова Стоева, САК.

13. Росица Ангелова Кирова, АК Перник

14. Нина Господинова-Димитрова, АК Пловдив

15. Дарина Дякова, АК Добрич

16. Йордан Стоянов, АК Благоевград

17. Валентина Велева, Шуменска адвокатска колегия.

18. Снежанка Янкова Ангелова, АК Благоевград

19. Иван Йорданов Добревски, САК

20. Мария Иванова Димитрова, ВАК.

21. Кремена Крумова, САК

22. Галина Пеева Пенчева, ДАК

23. Калин Найденов, АК Хасково.

24. Васил Глинджурски, АК Благоевград.

25. Жанет Желязкова, САК

26. Мая Георгиева Ценкова, САК

27. Янка Петрова Толькова, АК Благоевград

28. Емил Василев, АК Пловдив

29. Пламен Велчев, АК Благоевград

30. Иво Александров Стефанов, АК Благоевград

31. Десислава Матева, САК

32. Валентин Ройнов, АК Пловдив.

33. Маринела Иванова Петрова-Ашикова, САК

34. Незабравка Велева, Софийска адвокатска колегия

35. Татяна Георгиева Димитрова, АК Шумен

36. Меглена Иванова Иванова, САК

37. Росица Драгинова, АК Пловдив

38. Венета Захариева, САК

39. Момчил Момчилов, АК Бургас

40. Силвия Ангелова Минчева, САК

41. Гънчо Гънчев, АК Смолян

42. Марияна Тодорова Петкова, САК

43. Садък Юстюнгел Садъл, АК- Разград.

44. Гергана Върбанова, АК Варна

45. Грета Борисова Ганева САК

46. Иван Петров Петров, САК,

47. Мария Михайлова Георгиева, БлАК

48. Георги Димитров Баев, АК Пловдив

49. Станимир Йоакимов Цветков, АК Пловдив

50. Ивана Петрова Бръмбарова, АК Кърджали

51. Благовест Георгиев, БлАК

52. Анна Димитрова, АК Бургас

53. Мариана Трифонова, АК Бургас

54. Елена Даскалова-Радева, АК Смолян

55. Георги Ванев Стоянов, АК Бургас

56. Огнян Ванчев Ангелов, АК Хасково

57. Герасим Николаев Ковачев, АК Варна

58. Тодор Георгиев Станев, САК

59. Йордан Андонов, САК

60. Иван Славеев Табаков, ПАК

61. Румяна Станкова Кацарска, АК -София

62. Велик Илиев Гогов, АК Благоевград

63. Милена Валентинова Калчева, САК

64. Стефан Георгиев Йовков, АК Пловдив

65. Силвия Йорданова, САК, л.№1200463010

66. Петър Светославов Даскалов, АК Стара Загора

67. Благовеста Тодорова Кънчева, САК

68. Методи Росенов Димов, БлАК

69. Станислав Любенов Бахчеванов, АК Пловдив

70. Милена Николова Николова, АК Варна

71. Албина Анева-Томова, АК Благоевград

72. Веселина Вангелова Тодорова, САК

73. Василка Митева, АК Плевен

74. Георги Богданов, Видинска адвокатска колегия

75. Велислав Величков Величков, САК,

76. Кристина Славеева Лялева, САК

77. Борислав Станков Вълчев, САК

78. Георги Томов Жеков , Софийска адвокатска колегия

79. Мариета Георгиева Пешева, САК

80. Явор Иванов Калчев, ВАК

81. Мариана Андреева, САК

82. Ивелин Димитров, АК Варна

83. Катерина Любомирова Христова-Бахчеванова, АК Пловдив

84. Мария Петрова Колева, САК

85. Адвокат Никола Иванов, АК Бургас

86. Мариана Димитрова Каварджикова-Михайлова

87. Зорница Иванова Радулова-Карлова, САК,

88. Ясен Василев Крайчев, АК Пловдив,

89. Александрина Тотева Танева, ПАК

90. Владимира Трачева, ПАК

91. Адриан Хаджииванов, ХАК

92. Рени Димитрова, САК

93. Румяна Георгиева Манковска, АК Варна

94. Мариана Брегова САК

95. Боряна Божидарова Божкова, САК

96. Ангелина Милошева Тодорова САК

97. Адвокат Стефан Вълчев, ПАК

98. Ивайло Богомилов Боев, САК

99. Ирина Петкова Алексова, САК

100. Елена Александрова Матева, АК Пловдив

101. Николета Георгиева Лазарова, АК Благоевград

102. Галина Маринова, АК Варна

103. Данчо Цветанов Стоянов АК Враца

104. Невена Николова Христова, , АК Варна.

105. Николай Дунчев, САК

106. Екатерина Иванова Димитрова, АК Сливен

107. Изабела Атанасова Иванова, САК

108. Гюлджан Фикретова Сабриева, ШАК

109. Румен Николаев Георгиев, АК Пловдив

110. Ванина Стойкова Хаджийска, АК Пловдив

111. Симона Иванова Ланева, АК Пловдив

112. Иванка Емилова Георгиева, САК

113. Марта Божикова-Щерева, АК Пловдив

114. Силвия Севдалинова, АК Силистра

115. Стефания Емилова Гичева, САК

116. Марияна Христова Димчева,АК Пловдив

117. Милена Георгиева Христова АК Пловдив

118. Димитър Сергиев Янков, САК

119. Гинка Стоянова Желязкова, АК Варна

120. Христо Савов, АК Видин

121. Диана Руменова Попова-Ганева, САК

122. Тодор Езекиев Грозданов, САК

123. Соня Григорова, АК Шумен

124. Светослав Симеонов, САК

125. Милена Димитрова Павлова, Адвокатска колегия Сливен

126. Теодора Димитрова Стоичкова, ВАК

127. Адела Валери Качаунова, АК Видин

128. Веселин Цочев , САК

129. Теодор Божинов, САК

130. Бояна Ангелова, АК Благоевград

131. Милена Драганова Спасова, АК Бургас

132. Адв. Александра Делова, САК

133. Валя Гетова, АК Плевен

134. Ищван Модра, САК

135. Десислава Данаилова, АК Варна

136. Иванка Стайковска, АК Пловдив

137. Мариела Бадалова, АК Благоевград

138. Росица Георгиева Димитрова, САК

139. Лиляна Чокова, АК Пловдив

140. Светла Колева Йорданова, ЯАК

141. Мария Георгиева Георгиева, АК Видин

142. Иво Баев, АК Бургас