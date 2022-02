„Извън рамките на закона“. Как Гешев може да се намесва в хода на конкретни дела*

Share Facebook

Глaвният пpoĸypop Ивaн Гeшeв нeпpaвoмepнo e иззeмвaл дeлa, cвъpзaни c пътни peмoнти, oт Ямбoл и ги e пpexвъpлял в Coфия. И тoвa нe e изoлиpaн cлyчaй. Cxeмaтa e дeлa дa ce иззeмвaт oт eднa пpoĸypaтypa и дa ce дaвaт нa дpyгa, бeз нeoбxoдимoтo пpaвнo ocнoвaниe – тoвa заяви на 18 февруари вътpeшният миниcтъp Бoйĸo Paшĸoв в пpeдaвaнeтo (O)пoзиция нa caйтa „Ceгa“. Зa cъжaлeниe тoвa e пpaвил глaвният пpoĸypop, ĸaзa миниcтъpът. Показа няĸoлĸo пocтaнoвлeния c пoдпиca нa Гeшeв, ĸoитo ca пoтeглили oт пpoвинциятa ĸъм CГΠ и CPΠ, нeщo ĸoeтo oпpoвepгaвa твъpдeниятa нa Гeшeв, чe имa caмo yпpaвлeнcĸи фyнĸции и нe ce зaнимaвa c дeлa и пpeпиcĸи нa пpoĸypopитe пo ĸoнĸpeтнитe пpoизвoдcтвa.

Препубликуваме публикация по темата на * „Свободна Европа“ , която отбелязва многозначителни подробности.

Ако казвате, че сте безсилен, но в същото време спирате някого да свърши нещо, дали и двата факта ще са верни? В случая с главния прокурор става дума точно за такъв въпрос. Няколко казуса от практиката му дават пример за точно такова противоречие.Когато го обвиняват, че под негово ръководство прокуратурата бездейства по редица скандални случаи, Иван Гешев се оплаква от недопустима политическа намеса и казва, че няма законова възможност да влияе на преценката на редовите обвинители, нито да се намесва в хода на конкретни разследвания.

На този фон МВР открива няколко досъдебни производства, иззети с подписа на главния прокурор на основание, което не е приложимо в тези случаи. Полицаи се оплакват за това на вътрешния министър, а той обявява, че действията на главния прокурор са незаконни и трябва да бъдат разследвани.

Така звучи накратко един от последните публично огласени примери, с които управляващите планират да мотивират бъдещото си искане до Висшия съдебен съвет (ВСС) за отстраняване на Гешев. То предстои да бъде внесено до дни от правосъдната министърка Надежда Йорданова, а миналата седмица вътрешният ѝ колега Бойко Рашков спомена, че ще ѝ предостави информация за няколко дела, които Гешев незаконно е иззел от Ямбол и е преместил в София.

Самата прокуратурата твърди, че това е направено по напълно законна процедура, разписана в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), но не отговаря на въпроса – какво се е случило с тези дела след преместването им. А полицаите, работили по тях в Ямбол, са убедени, че става дума за директна намеса на Гешев, за която не съществуват легитимни мотиви.

Какви са тези дела

През 2019 и 2020 г. в Областната дирекция на МВР в Ямбол са образувани общо три досъдебни производства за корупционни престъпления, за които разследващите подозират двама бивши ръководни служители в “Трейс”. По тях се работи активно и ямболската полиция твърди, че е събрала доказателства за сключени от заподозрените няколко неизгодни сделки, които са нанесли на дружеството щети за стотици хиляди лева.

Първото дело е за длъжностно присвояване на около 13 000 лв. Второто е за три неизгодни сделки, причинили на ямболския клон на “Трейс” вреди за над 486 000 лв. По третото пък разследващите подозират, че чрез фиктивни договори за превъзлагане на поръчки за пътни ремонти са отклонявани средства към фирми, свързани със заподозрените.

В края на май 2021 г. тези три дела са изискани от Върховната касационна прокуратура, а през следващия месец Гешев издава свои изрични постановления, с които ги прехвърля за разследване в София.

Тази хронология е описана в сигнал на ямболската полиция до вътрешния министър Бойко Рашков, потвърдиха източници на Свободна Европа. В писмото си от местната Областна дирекция на МВР пишат, че подобна практика за изземване на досъдебни производства от главния прокурор е прецедент в техния регион и изразяват съмнение, че за това действие изобщо съществува законово основание.

От ОДМВР в Ямбол твърдят, че като повод за смяната на наблюдаващите прокурори и разследващите полицаи по тези производства са ползвани жалби от заподозрените, в които се посочва, че разследванията не са водени обективно и безпристрастно.

Странното е, че към момента на изземване на делата въпросните двама заподозрени нито са разпитани като свидетели, нито са привлечени като обвиняеми, нито имат друго процесуално качесдтво по тези дела.

Каква е тази процедура

Свободна Европа отправи запитване до пресцентъра на прокуратурата по случая, откъдето потвърдиха, че Гешев действително е иззел тези три производства, съобразявайки се с разпоредбите на НПК.

„За осигуряването на обективно, всестранно и пълно разследване в НПК е налице възможност за промяна на района, в който дадено досъдебното производство се провежда. Промяната на района се разрешава от главния прокурор на Република България на основание чл.195, ал.5 от НПК по изрично уреден надлежен ред“, гласи отговорът на държавното обвинение.

Тази хипотеза предвижда промяна на подсъдността на дадено производство „с оглед по-пълно разследване на престъплението“. От ямболската дирекция на МВР обаче твърдят, че в случая са разкрили цялата обвързаност между фирмите, използвани за ощетяване на „Трейс“ и именно това е причината за подадените от заподозрените жалби.

В сигнала до Рашков се посочва, че става въпрос за „директна намеса“ на Гешев, за която липсват каквито и да е било мотиви, които да отговарят на предвидените в чл.195, ал.5 от НПК условия.

Свободна Европа отправи до държавното обвинение и въпрос за конкретните мотиви, изразени от главния прокурор в постановленията му за изземване на трите дела, но те не бяха посочени. От прокуратурата не предоставиха и информация за развоя на тези проиузводства към момента.

Самият Гешев нееднократно е заявявал от началото на мандата си, че всъщност има ограничени правомощия, които на практика не му позволяват да се намесва в хода на конкретни дела и да влияе върху тяхното решаване.

„Функциите на главния прокурор, включително упражняването на правомощията за надзор за законност и методическо ръководство, не могат да оказват влияние върху всеки прокурор при вземането на решение по конкретно наказателно производство“, заяви той в писмените си отговори до групата за наблюдение на демокрацията и върховенството на закона в Европейския парламент по повод изслушването му от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE).

„Грубо нарушение на закона“

Миналата седмица Рашков за пръв път официално потвърди за този случай в интервю пред в. „Сега“. Без да влиза в конкретика по иззетите три разследвания той коментира, че „делата са взети от една прокуратура и са дадени на друга прокуратура не на необходимото правно основание – тоест, липсва правно основание“.

„За голямо съжаление не се оправдаха думите [на Гешев] напоследък, че той не се разпорежда, че не се занимава с дела, че не контролира конкретни досъдебни производства. Напротив, имаме такива случаи и те са няколко, които озадачават“, обобщи вътрешният министър и преподавател по наказателно право.

Според него изземването на тези дела представлява „грубо нарушение на закона“. Рашков дори подчерта, че тези действия на главния прокурор могат да бъдат обект на разследване, защото „излизат извън рамките на закона“.

По тази причина той заяви, че ще предостави цялата информация по случая на правосъдната министърка Надежда Йорданова, която в момента подготвя второто поредно искане за предсрочно освобождаване на Иван Гешев.

Първото беше внесено от служебния ѝ предшественик Янаки Стоилов, но ВСС отказа да го разгледа по същество. Впоследствие Стоилов сезира Конституционния съд, който наскоро се произнесе, че правосъдният министър има право да отправя искане за отстраняване на главния прокурор.