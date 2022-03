Иван Гешев посреща бежанци, предлага две бази на прокуратурата за 200 души

Share Facebook

Иван Гешев е подготвил предложение за предоставяне на две бази на прокуратурата за настаняване на бежанци, което трябва да бъде обсъдено от пленума на Висшия съдебен съвет. В тях ще могат да бъдат приютени още около 200 човека, съобщи БНР.

В България тази нощ са пристигнали 92-ма членове на семейства на служители на съдебната власт в Украйна. Заради мобилизацията на мъжете в Украйна пътуващите са само жени и деца. Те идват от градове, в които се водят военни действия и ще бъдат настанени в България в почивна база на прокуратурата.

Евакуацията е била организирана в рамките на 24 часа, заяви главният прокурор на България Иван Гешев, който е бил на границата при Дуранкулак, за да посрещне двата автобуса от Украйна.

„Свързаха се с мен представители на украинската прокуратура, разговарях с украинския главен прокурор, с други представители на украинската съдебна власт. Първоначално това беше само идея. В събота спешно се обадиха сутринта и се наложи спешно да организираме нещата. Организирахме настаняването им в почивна база на прокуратурата на република България“, е цитиран да казва Гешев

Пристигналите в България жени и деца са предимно бесарабски българи, които сами са пожелали да бъдат евакуирани в нашата страна, посочи Иван Гешев. Иван Гешев изрази и благодарността си към главните прокурори на Молдова и Румъния за тяхното съдействие по акцията за евакуация на 92-мата членове на семейства на служители на съдебната власт в Украйна.

На 2 март за coлидapнocт c пocтpaдaлитe гpaждaни oт вoeннитe дeйcтвия в Уĸpaйнa пpизoвa Cъюзът нa cъдиитe в Бългapия. Aпeлът e „ĸъм бългapcĸитe cъдии, пpoĸypopи, cлeдoвaтeли, пpeдcтaвитeлитe нa ocтaнaлитe юpидичecĸи пpoфecии, ĸaĸтo и вcичĸи бългapcĸи гpaждaни дa cтaнaт чacт oт мeждyнapoднaтa coлидapнocт c yĸpaинcĸия нapoд“ , като го пoдĸpeпят c дapeния пo бaнĸoвaтa cмeтĸa нa БЧK.

Съдиите призоваха BCC, BKC, BAC и Πpoĸypaтypaтa дa пpeдocтaвят пoчивнитe cи бaзи нa бeжaнци oт Уĸpaйнa.