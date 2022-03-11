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ВСС обяви победителите в конкурса за заемане на 12 длъжности „прокурор“ във ВКП

De Fakto 11.03.2022 Законът, Избрано Напишете коментар 253 Прегледа

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ВСС обяви резултатите от класирането в конкурса за повишаване и заемане на 12 длъжности „прокурор“  във Върховна касационна  прокуратура.

Най – висока оценка за притежавани професионални качества е  5, 78, а най-ниска –  4.58

Говорителят на главния прокурор Сийка Георгиева Милева, която участва в конкурса като спецпрокурор,  е с 17- та оценка, която й отрежда пето място „под чертата“.

С най-висока оценка са класирани двама прокурори:

  1. Иванка Тодорова Трифонова прокурор в Апелативна прокуратура – София 5.78  и
  2. Искра Недева Колева прокурор в Апелативна прокуратура – София 5.78

Следват:

3. Албена Николаева Вутова прокурор в Апелативна прокуратура – София 5.77

4. Зорница Захариева Таскова прокурор в Софийска градска прокуратура 5.72

5. Илиян Горанов Рангелов прокурор в Софийска градска прокуратура 5.72

6. Снежана Стефанова Стефанова-Торбова прокурор в Окръжна прокуратура – София 5.68

7. Пламен Иванов Марков прокурор в Апелативна специализирана прокуратура 5.63

8. Клементина Александрова Паличева прокурор в Софийска градска прокуратура 5.63

9 .Генка Кирилова Брезашка-Вучкова прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София 5.63

10. Бисер Стефанов Кирилов прокурор в Софийска градска прокуратура 5.58

11. Любка Петрова Кръстева прокурор в Софийска градска прокуратура 5.58

12. Тихомир Петков Стоев прокурор в Апелативна специализирана прокуратура 5.58

Близо под чертата са Даниела Благоева Ангелова-Осоговска прокурор в Апелативна специализирана прокуратура, и.ф.административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура 5.57

Таня Крумова Поповска прокурор в Апелативна прокуратура – София 5.55

Димитър Цветанов Хаджийски прокурор в Софийска градска прокуратура 5.55

Димитрия Николаева Дърмонска прокурор в Специализирана прокуратура 5.52

  1. Сийка Георгиева Милева прокурор в Специализирана прокуратура 5.52

169 прокурори и следователи бяха допуснати до участие в конкурса за повишаване във Върховната касационна прокуратура (ВКП). От тях за участие се явиха 156.   Желаещите бяха от всички нива – от районно до апелативно.

Пълните резултати тук

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