Агентите на ДС ще се обявяват след всяка проверка на комисията по досиетата, реши парламентът

Народното събрание прие на второ четене законопроекта на “Демократична България”, който предвижда агентите на “Държавна сигурност” да бъдат обявявани след всяка проверка. Според приетите промени, Комисията по досиетата ще обявява принадлежността на даден човек към “Държавна сигурност” всеки път, когато той се кандидатира за заемане на публична длъжност.

Промяната е в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към “Държавна сигурност” и разузнавателните служби на Българската народна армия.

С решението на НС успешно заобиколи Тълкувателно решение на oбщoтo cъбpaниe нa съдиите oт Bъpxoвния aдминиcтpaтивeн cъд, които през 2021 г. приеха, че Koмиcиятa зa paзĸpивaнe нa дoĸyмeнтитe и зa oбявявaнe нa пpинaдлeжнocт нa бългapcĸи гpaждaни ĸъм Дъpжaвнa cигypнocт и paзyзнaвaтe cлyжби нa БНА нямa ĸoмпeтeнтнocт дa ce пpoизнacя c втopo и пocлeдвaщи peшeния зa eднo и cъщo лицe, зa ĸoeтo вeчe c влязлo в cилa нeйнo peшeниe, установило такава приндалежност. Bъpxoвнитe cъдии пpиeха, чe c пyблиĸyвaнe нa пъpвoтo peшeниe, c ĸoeтo ce oбявявa пpинaдлeжнocт, oбщecтвeнocттa e инфopмиpaнa и e пocтигнaтa цeлтa нa зaĸoнa.

Десните в парламента обаче наложиха промяната, така, че Комисията по досиетата да продължава да обявява имената на бившите агенти след всяка проверка.

Промените бяха направени с гласовете на „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и ГЕРБ-СДС. По време на дебата председателят на ПГ на БСП Георги Свиленски поиска с редакционна поправка да бъде гласувано закриване на Комисията по досиетата, която проверява, огласява и съхранява данните да служителите и сътрудниците на службите отпреди 1989 г. Искането му не беше подложено за гласуване по преценка на председателстващия заседанието Кристиан Вигенин.

От БСП се противопоставиха на предложенията, като, освен че припомниха тяхното дългогодишно искане комисията да бъде закрита и да се преформатира в Институт за национална памет, призоваха колегите си да се съсредоточат върху съдебната реформа и да се заемат с проблемите на хората „сега и днес“.

Най- активни бяха депутатите на „Възраждане“, които смятат комисията по досиетата за „поредната ненужна и паразитна структура в държавната администрация“ и припомниха, че дейносттай струва около 4 млн. лева на година. Според тях това се прави, за да може „Демократична България“ да подгрява своите избиратели.

По време на дебата Искрен Митев от „Продължаваме промяната“ изненадващо заяви: „Стана ясно, че г-н Копейкин предаде хората, защото си купи къща с техните пари. Парите, които му останаха, си ги обърна в евро, ваксинира се и на края вдигна карта, за да покаже, че е повече човек от другите. Благодаря ви„.

След спречкването между Костадин Костадинов и Искрен Митев, лидерът на Възраждане поиска лично извинение от ПГ на „Продължаваме промяната“ и наказание за депутата Искрен Митев.

„Не бива да допускаме простащината и инфантилността в НС. Искам извинение от страна на парламентарната група, защото дори и понякога да сме си позволявали взаимно да изпадаме в малко по-остър тон винаги сме намирали начин да го коригираме това. А това днес не се случи“, заяви Костадинов, според когото „подобни сценки уронват и без това недобрия авторитет на Народното събрание„.

Председателят на парламента Никола Минчев обяви, че случаят ще бъде разгледан на председателски съвет и тогава ще се прецени какви мерки ще се вземат спрямо участниците в спречкването.