СРС отмени заповедта за задържане на Владислав Горанов, нарушила му правата „повече от необходимото“

Съдия Яна Димитрова от СРС отмени заповедта за задържане на бившия финансов министър Владислав Горанов, издадена издадена от Главна дирекция „Национална Полиция“. Присъжда на Горанов 490 лв. съдебни разноски, от която 480 лева – адвокатско възнаграждение и 10 лева – внесена държавна такса.

На 17 март т.г. MBP зaдъpжa зa 24 чaca бившия премиер Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанови бившата шефка на правителствената информационна служба Севдалина Арнаудова. Обяснението беше, че нeoтлoжнocттa ce нaлaгa пo дeлo зa изнyдвaнe, cвъpзaнo c бизнecмeнa Bacил Бoжĸoв. Πpoĸypaтypaтa oтĸaзa дa зaдъpжи тpимaтa и дa им пoвдигнe oбвинeниe, въпреки настояването на МВР, че според coбcтвeнopъчнo пoдпиcaните свидетелства на Божков, дъpжaвният бюджeт e oщeтeн c 556 872 283 лв. По този повод вътрешният министър Бойко Рашков и пpeмиepът Kиpил Πeтĸoв oбявиxa дeйcтвиятa нa пpoĸypaтypaтa ĸaтo caбoтaж в бopбaтa c ĸopyпциятa пo виcoĸитe eтaжи нa влacттa. След шyмa oĸoлo зaдъpжaнeтo, CГΠ oтпpaви мoлбa дo OAE зa видeoĸoнфepeнтeн paзпит, въпpeĸи чe cвидeтeлcтвaтa нa Бoжĸoв ca oт 2019 г.

Във взетата административна мярка „липсва и минимално количество факти за време, място и начин на извършване на твърдяното престъпление„, посочва обаче съдът.

Съдия Димитрова, като като се позовава на практиката на Съда по правата на човека, цитира решение на ЕСПЧ по две жалби срещу България, в което се казва, че „ не е достатъчно заповедта за задържане да съдържа само позоваване на разпоредби, без посочване на специфични обстоятелства или действия на задържаното лице, дали повод на органа да прибегне до задържане“.

Не става ясно, нито от материалите по преписката, нито от съдебното следствие дали и по какъв начин административният орган е имал данни за извършено от жалбоподателя престъпление, доколкото и пред съда такива не бяха представени, заради което задържането безспорно е извършено в нарушение на закона, пише в мотивите. „В следствие от това съдът намира за необходимо да напомни утвърденото в правоприлагането положение, че ограничаването на основно прогласено в Конституцията и в редица международни актове право – правото на свободно придвижване, не може да почива на предполагаеми, непосочени причини, останали недоказани и в рамките на настоящото производство„.

Като посочва, че за 24-вото задържане „не е необходимо да са събрани доказателства, установяващи по категоричен начин вината на лицето, извършило престъпление по смисъла на НК, разпоредата на чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР предполага наличието на достатъчно данни, от които да може да се направи обосновано предположение, че конкретно лице е извършило престъпление“. С други думи, данните следва да са налични преди постановяването й, респ. преди задържането на лицето, а не да се установяват след това“, посочва съдията.

„От събраните в хода на проверката сведения, обсъдени в съвкупност с приобщените копия на документи не се установяват достатъчно

данни , от които да се направи предположение за извършено престъпление чл. 213а от НК ..“

Дори да се приеме, че в преписката има данни за осъществени нерагламентирани контакти между Горанов в качеството му на министър на финансите и Васил Божков, собственик на търговско дружество, съдът установява нарушение на принципа на съразмерност в случая.

Видно от събраните доказателства, предмет на полицейската проверка, а в последствие и на започналото досъдебно производство е противоправна дейност, осъществена в периода от месец декември 2014г. до месец декември 2019 г, казва съдът. По делото обаче не се установява със задържането на жалбоподателя да е предотвратено или преустановено извършването на престъпление, пише съдията. Твърдение в този смисъл е абсурдно , доколкото според органите на полицията и ДП престъпната дейност е довършена през 2019 г.

Съдът посочва още, че Горанов е неосъждано лице, за което няма данни да е криминално регистрано или да има други регистрирани противоправни прояви, за да бъде “профилактирано“, чрез задържане. „Същият не обладава длъжностното качество, което е притежавал към изследвания период, респективно не би следвало да има достъп до служебна документация“.

В този смисъл задържането за срок до 24 часа по никакъв начин не е можело да обслужи посочената от процесуалния представител на ответника цел, заключава съдът.

Със задържането, правата и законните интереси на жалбоподателя са засегнати в по- голяма степен от необходимото от гледна точка на целта, за която се издава административният акт. По изложените съображения оспорената заповед следва да бъде отменена като незаконосъобразна на основание чл. 146, т. 4 и т. 5 АПК,“ се казва финално в решението.

То подлежи на обжлаване пред Административен съд – София град, в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

На 14 април т.г.съдия Hиĸoлaй Уpyмoв oт Coфийcĸи paйoнeн cъд oтмeни зaпoвeдтa нa MBP зa зaдъpжaнeтo нa бившия пpeмиep Бoйĸo Бopиcoв също като нeзaĸoнocъoбpaзнa и пpиcъди 300 лeвa aдвoĸaтcĸи xoнopap нa зaщитaтa мy и 10 лв. дъpжaвнa тaĸca.