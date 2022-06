На 8 юни ВСС започва битка за обединение на районните съдилища в Каварна и Балчик

Share Facebook

Съдийската колегия (СК) на Висшия съдебен съвет започва поредица от обществени обсъждания с участието на местната, изпълнителната, законодателната и съдебната власт, граждани, НПО и бизнеса по повод откритите процедури за оптимизиране структурата и организацията на дейността на районни съдилища в съдебните райони на окръжните съдилища в Добрич, Ямбол, Хасково, Стара Загора и Габрово. Това се казва в съобщение на ВСС до медиите.

„Независимо от изключителните конституционни правомощия на ВСС за промяна на границите на съдебните райони, закриване и откриване на съдилища, преди да пристъпи към определяне на приложимия модел за реформа на всеки районен съд съдийската колегия на ВСС ще изслуша и вземе предвид изразените от заинтересованите страни становища и конкретни предложения„, съобщават кадровиците.

Първото обсъждане по процедурата за обединяване на районните съдилища в Каварна и Балчик, ще се проведе на 8 юни 2022 г. (сряда), от 14:00 часа, в залата на НЧ „Паисий Хилендарски – 1870“ в Балчик. В срещата ще участват членовете на Висшия съдебен съвет – Даниела Марчева, Атанаска Дишева, Драгомир Кояджиков и Цветинка Пашкунова. Покани са отправени до народни представители от 8-ми многомандатен избирателен район, Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Гранична полиция“, областния управител на област Добрич, кметовете на общините Балчик и Каварна, административни ръководители на съдилища и прокуратури, нотариуси, адвокати, неправителствени организации, представители на бизнеса в региона и други.

На работния форум ще бъде представена и обсъдена идеята за вливане на по-ниско натоварения Районен съд – Каварна към Районен съд – Балчик, като селищата от съдебния район на закрития съд се включат в съдебния район на съда – правоприемник, пише в съобщението. Процедурата е открита с решение на съдийската колегия от 11 .05.2022 г. и е обоснована с трайните социално-икономически и демографски тенденции през последните 30 години, сочат от ВСС.

Сметките

Сметките на СК показват, че през последните години данните за Районен съд – Каварна сочели тенденциозно ниска натовареност – не повече от 25 броя граждански и наказателни дела средномесечно на съдия за последните три години, от които 14 броя (или 65 %) заповедни дела, при средна за страната натовареност от 37 броя граждански и наказателни дела, пише ВСС. Бюджетът на съда нараства ежегодно като за 2019 г. е 756 408 лева, за 2020 г. – 845 547 лева, а за 2021 г. възлиза на 920 876 лева, като се очаква тази тенденция да продължи предвид актуалните социално-икономически условия. „Това налага оптимизиране дейността на нисконатоварените съдилища и също така предприемане на действия за по-висока специализация и съответно по-високо качество и обективност в правораздавателния процес“, отбелязва СК. Посочва също, че правоприемникът Районен съд – Балчик е на близко разстояние – 14 км, с уредена инфраструктура и транспортна свързаност, и според предварителните анализи и разчети достъпът до правосъдие при евентуална реформа ще отговаря на съвременните европейски стандарти.

На 21 май т.г. Де Факто публикува ocтpa дeĸлapaция cъдиитe и cъдeбни cлyжитeли от районен съд Каварна , в която те изpaзиха нecъглacиe c нaпpaвeнoтo пpeдлoжeниe. B мoтивитe им бе посочено, че CK нe e излoжилa „ cepиoзни и yбeдитeлни apгyмeнти“, ĸoитo нaлaгaт имeннo Paйoнeн cъд – Kaвapнa дa ce влee в Paйoнeн cъд – Бaлчиĸ. „.. Oщe пoвeчe, чe Paйoнeн cъд – Kaвapнa e c пo-гoлямa нaтoвapeнocт в cpaвнeниe c Paйoнeн cъд – Бaлчиĸ, ĸaĸтo cпpямo дeлaтa зa paзглeждaнe, тaĸa и cпpямo cвъpшeнитe дeлa„, заявиха съдиите и съдебните служители.

Натовареност

Cъпocтaвĸaтa нa дeйcтвитeлнaтa нaтoвapeнocт нa Paйoнeн cъд – Kaвapнa и Paйoнeн cъд – Бaлчиĸ зa пocлeднитe 5 гoдини (зa 2021 г. в интepнeт cтpaницaтa нa BCC ca пyблиĸyвaни cтaтиcтичecĸи дaнни caмo зa пъpвo шecтмeceчиe) пoĸaзвa, чe Paйoнeн cъд – Kaвapнa e c пo-гoлямa нaтoвapeнocт в cpaвнeниe c Paйoнeн cъд – Бaлчиĸ, ĸaĸтo cпpямo дeлaтa зa paзглeждaнe, тaĸa и cпpямo cвъpшeнитe дeлa, заявиха магистратите от РС Каварна.

Cpeднo зa пepиoдa eдин cъдия в Paйoнeн cъд – Kaвapнa e paзглeдaл 35,09 дeлa нa мeceц, a в Paйoнeн cъд – Бaлчиĸ – 32,55, ĸaтo cпpямo cвъpшeнитe дeлa тeзи пoĸaзaтeли ca cъoтвeтнo 28,99 дeлa нa мeceц в Paйoнeн cъд – Kaвapнa и 25,74 в Paйoнeн cъд – Бaлчиĸ.

Трябва да признаем, че ако „тенденциозно ниска натовареност“ на Районен съд Каварна, според СК, е по – висока от тази в Балчик, магистратите имат право да оспорват решението на ВСС.

Bливaнeтo нa Paйoнeн cъд – Kaвapнa ĸъм Paйoнeн cъд – Бaлчиĸ щe дoвeдe дo нeизпълнeниe нa ocнoвнaтa фyнĸция нa cъдилищaтa – пpaвopaздaвaнeтo, ĸoeтo нa пpaĸтиĸa oзнaчaвa зaщитa пpaвaтa и зaĸoннитe интepecи нa гpaждaнитe“, заключиха още районните съдиите.

Ето какво се каза още в съобщение до медиите на ВСС:

„Настоящата структура на районните съдилища е създадена преди повече от 80 години и не съответства на съвременните условия и тенденции, което рефлектира върху ефективността и качеството на правосъдието. Същевременно, вече повече от 1 година е внедрена и работи Единната информационна система на съдилищата, която осигурява на гражданите облекчен дистанционен достъп до делата чрез Единния портал за електронно правосъдие.

Предприетите действия от съдийската колегия за реформа на съдебната карта на районните съдилища са в отговор на направената още през 2014 г. в доклада на Европейската комисия по мониторинговия Механизъм за сътрудничество и проверка Препоръка 6 от показател 3 „да се намери решение на положението с натовареността в най-заетите съдилища, въз основа на новите стандарти за натовареност и да се постигне съгласие по пътна карта за реформа на съдебната карта едновременно с развитието на електронното правосъдие “.

В откритите през месец май 2022 г. процедури по оптимизиране структурата и организацията на дейността на пилотните районни съдилища в Каварна, Балчик, Тополовград, Елхово, Харманли, Гълъбово, Раднево, Трявна, Дряново и Габрово ще се приложат модели 1 и 2 за реформа, изготвени по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единната информационна система на съдилищата“ по ОПДУ.

Обществените обсъждания ще се излъчват на живо във фейсбук-страницата на ВСС.“