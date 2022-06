Общият съд отхвърли жалбите на Apple Inc. срещу отмяната на словния знак „THINK DIFFERENT“

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

(Решение на Общия съд по съединени дела T-26/21, T-27/21 и T-28/21 | Apple/EUIPO — Swatch (THINK DIFFERENT) Apple и Swatch „THINK DIFFERENT“)

През 1997 г. (T-26/21), 1998 г. (T-27/21) и 2005 г. (T-28/21) жалбоподателят, Apple Inc., регистрира словния знак „THINK DIFFERENT“ като марка на Европейския съюз. Стоките, за които е поискана регистрацията, включват inter alia компютърни продукти, като например компютри, компютърни терминали, клавиатури, компютърен хардуер, софтуер и мултимедийни продукти.

През 2016 г. встъпилата страна, Swatch AG, подава до Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) три искания за отмяна на оспорваните марки. Дружеството твърди, че оспорваните марки не са били реално използвани за съответните стоки през непрекъснат период от пет години.

На 24 август 2018 г. отделът по отмяна на EUIPO обявява отмяната на оспорваните марки за всички съответни стоки, считано от 14 октомври 2016 г. Подадените от Apple жалби срещу решенията на отдела по отмяна са отхвърлени от четвърти апелативен състав. През януари 2021 г. Apple Inc. подава три жалби до Общия съд на Европейския съюз.

С постановеното днес решение по тези три дела Общият съд отхвърля жалбите, съобщи пресслужбата на Съда.

Според него Apple Inc. е трябвало да докаже пред EUIPO реалното използване на тези марки за съответните стоки през петте години, предхождащи 14 октомври 2016 г. (датата на подаване на исканията за отмяна), а именно от 14 октомври 2011 г. до 13 октомври 2016 г.

С жалбите си Apple Inc. упреква апелативния състав, че не е отчел високата степен на внимание на съответните потребители при преценката на реалното използване на оспорваните марки. Apple Inc. оспорва извода на апелативния състав, че съответните потребители с лекота пренебрегват поставените върху опаковката на компютър iMac етикети, носещи оспорваните марки.

Според Общия съд Apple не доказва, че отчитането на евентуална висока степен на внимание е щяло да накара апелативния състав да приеме, че потребителят би разглеждал опаковката до най-малката подробност и че би обърнал специално внимание на оспорваните марки. Общият съд освен това отхвърля оплакването на Apple, че апелативният състав погрешно не е отчел цифровите данни за продажбите на компютри iMac в целия Съюз, посочени в свидетелското изявление от 23 март 2017 г. Приложените към това изявление годишни доклади за 2009 г., 2010 г., 2013 г. и 2015 г. съдържат само информация за нетните продажби в световен мащаб на компютри iMac, като същевременно не внасят никаква яснота за цифровите данни за продажбите на компютри iMac в Съюза.

Apple освен това упреква апелативния състав за извода му, че оспорваните марки нямат отличителен характер. Общият съд констатира, че този довод почива на погрешно тълкуване на обжалваните решения и уточнява, че апелативният състав не отрича всякакъв отличителен характер на израза „THINK DIFFERENT“, а счита, че отличителният му характер е по-скоро слаб.

Противно на твърденията на Apple, според Общия съд изводите на апелативния състав относно отличителния характер на оспорваните марки не противоречат на съвкупност от доказателства, с които се цели да се докаже реалното им използване. Сред тези доказателства за реалното използване, представени пред EUIPO, наистина са множество статии от пресата, в които се отбелязва успехът на рекламната кампания, озаглавена „THINK DIFFERENT“, в момента на започването ѝ през 1997 г., но тези статии от пресата предхождат с над десет години релевантния период.

Общият съд констатира, че в случая не може да се установи никакво нарушение на правото на изслушване. Освен това според него апелативният състав е мотивирал надлежно обжалваните решения по въпроса дали Apple е доказало реалното използване на оспорваните марки.

Правилата

Марките на Съюза и промишлените дизайни на Общността са валидни на цялата територия на Европейския съюз. Марките на Съюза съществуват едновременно с националните марки. Промишлените дизайни на Общността съществуват едновременно с националните промишлени дизайни. Заявките за регистрация на марка на Съюза и на промишлен дизайн на Общността се подават в EUIPO. Решенията на Службата подлежат на обжалване пред Общия съд.

Актът на Общия съд може да се обжалва пред СЕС само по правни въпроси в срок от два месеца и десет дни, считано от съобщаването му. При подаване на жалба ще се проведе предварителна процедура по допускане на обжалване. Затова към жалбата трябва да се приложи молба за допускане на обжалване, в която се излага повдигнатият с жалбата въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза