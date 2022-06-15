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Прокурорската колегия иска задължително тълкуване от НС за преназначенията на спецмагистратите

De Fakto 15.06.2022 Законът, Избрано Напишете коментар 134 Прегледа

Defakto.bg

Прокурорската колегия (ПК) на Висшия съдебен съвет отправя искане за задължително тълкуване на девет въпроса от Народното събрание по приложението на  разпоредби свързани  с преназначенията и статута на спецмагистратите. Конкретно  това са разпоредби ана  §44-47 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСВ (обн. в ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.) , съобщи ВСС.

Искането е мотивирано с чл. 51, ал. 1 от Закона за нормативните актове, според който законодателят трябва да  изтълкува  действителната си воля, когато възникват неяснотите по прилагане на гласуваните норми, в  случая  разпоредбите,  свързани с   преназначаването магистратите в  3 месечен срок и не само.

Според промените в закона, специализираното правосъдие се закрива cчитaнo oт 27.07.2022 г.   а в срок от т 26.04.2022 г. до 26.07.2022 г. магистратите се  преназначават в други органи на съдебната власт,  считано от 27.07.2022 г.,  като решенията на ПК подлежат на предварително изпълнение. Именно тази законова уредба поставя  въпроси,  на които се търси изясняване.

Иска се тълкуване по какви обективни критерии ще се извърши преназначаването по въведените квоти за магистратите с еднакви длъжности и рангове, без да се засегне еднаквият им статут и при липса на съгласие за преназначаване по приложението на §44 и § 45.

Друг  въпрос, е за  статутът на магистратите, които обжалват решенията на ВСС за преназначенията си в периода от 27.07.2022 г. до приключване на всички съдебни производства пред ВАС и евентуално при последвалите административни производства пред ВСС.

В третият си въпрос колегията  иска тълкуване  как ще се гарантира принципът за неизменност на съдебния състав по делата, по които е проведено разпоредително заседание в случаите, в които обжалвалите преназначението си съдии следва да продължат участието си в съдебните състави – дали делата ще започнат отначало, тъй като тези съдии обективно няма как да продължат участието си като част от съдебните състави.

Питат и  за статута на  магистратите след 27.07.2022 г., ако до тази дата няма произнасяне на Конституционния съд и производствата по преназначаването все още са спрени, както и как  в случая ще се гарантира принципът за неизменност на съдебния състав по делата, по които е проведено разпоредително заседание.

ПК иска  тълкуване и на въпроси, които засягат условията и редът за преназначаване на административните ръководители на закриваните структури и техните заместници.

Как ще се гарантира статутът и възнаграждението на административните ръководители и заместниците им, след като те са с 5-годишен конституционно установен мандат, който е прекратен със закон и не на основанията, посочени в чл.175, ал. 1 от ЗСВ?“, както и дали в разпоредбата на §45, ал. 7 законодателят е имал предвид „кандидатите за младши следователи“, тъй като формулировката е неточна и според която „младшите следователи“, които не са завършили обучението си в НИП, се назначават без конкурс на длъжност „младши следовател“.

На 8 юни т.г. глaвният пpoĸypop Ивaн Гeшeв на свой ред  отправи въпроси до Народното събрание и до  Haциoнaлнoтo бюpo зa ĸoнтpoл нa cпeциaлнитe paзyзнaвaтeлни cpeдcтвa  във вpъзĸa c пpoцeдypитe зa cъxpaнявaнe и yнищoжaвaнe нa инфopмaция, пoлyчeнa чpeз CPC cлeд зaĸpивaнe нa Cпeциaлизиpaнaтa и Aпeлaтивнaтa cпeциaлизиpaнa пpoĸypaтypи. Той попита:  Kъм ĸoй cъд тpябвa дa бъдe нacoчeнa инфopмaциятa oт cпeциaлни paзyзнaвaтeлни cpeдcтвa (CPC) пo дeлa нa cпeциaлизиpaнитe пpoĸypaтypи, cлeд ĸaтo тe бъдaт зaĸpити? Koй cъд тpябвa дa дaдe paзpeшeниe зa yнищoжaвaнe нa инфopмaциятa oт тяx и ĸoй тpябвa дa бъдe yвeдoмeн пpи пpeĸpaтявaнe нa изпoлзвaнeтo нa CPC?.

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