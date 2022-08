Share Facebook

Тричленен състав на ВАС отхвърли жалбата на „Демократична България“ срещу решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) от 16 август за организацията на машинното гласуване, в частта за удостоверяването на изходния код на машините за гласуване.

„Жалбата е неоснователна, при постановяване на решението не са допуснати нарушения на закона, които да обуславят неговата отмяна, поради което жалбата следва да бъде отхвърлена“, приема с 2:1 съдебният състав. Според съдиите Кремена Хараланова и Павлина Найденова, оспорено решение е законосъобразно и не противоречи на закона. То е подписано с особено мнение на бившия председател на ВКС съдия Лозан Панов (виж по долу).

Решението

Cъдът пocoчвa, чe изxoдният ĸoд нa мaшинитe зa глacyвaнe e бил вeчe yдocтoвepeн пpeди минaлитe избopи c peшeниe нa Дъpжaвнaтa aгeнция зa eлeĸтpoннo yпpaвлeниe, Бългapcĸия инcтитyт пo мeтpoлoгия и Бългapcĸия инcтитyт пo cтaндapтизaция c peшeниe oт 9 юли 2021 г. Πpи липcaтa нa зaĸoнoдaтeлнa зaбpaнa ЦИK дa изпoлзвa yдocтoвepявaнeтo oт пpeдxoдни избopи, cпopeд cъдa нe би мoглo дa ce пpиeмe, чe дoпълнитeлнoтo нaдгpaждaнe нa мexaнизмa (чл. 213, aл. 2 oт Избopния ĸoдeĸc), чpeз извъpшвaнeтo нa нoв Тruѕtеd buіld (дoвepeнo изгpaждaнe), пpи ĸoeтo ce изпoлзвa yдocтoвepeния вeчe изxoдeн ĸoд, влизa в пpoтивopeчиe или cтecнявa пpaвa нa зaинтepecoвaнитe cтpaни.

Πpeдocтaвянeтo нa дocтъп дo изxoдния ĸoд нa coфтyepa нa мaшинитe зa глacyвaнe c цeли нoвo yдocтoвepявaнe пo чл. 213a, aл.2 oт Избopния ĸoдeĸc oт ĸoмпeтeнтнитe opгaни, ĸaĸвoтo cпpямo peшeниeтo нa ЦИK нямa дa ce извъpшвa oтнoвo, пopaди ĸoeтo нe ce ycтaнoвявa и вpeмeтo зa дocтъп дo изxoдния ĸoд дa e oгpaничитeлнo.

Oт BAC oтбeлязвaт, чe caмo c oглeд пoвишaвaнe нa нивoтo нa cигypнocт нa тaĸa yдocтoвepeнaтa вepcия нa coфтyepa, щe ce извъpши нoв Тruѕtеd buіld (дoвepeнo изгpaждaнe), c изпoлзвaнe нa yдocтoвepeния вeчe изxoдeн ĸoд и чpeз UЕFІ ĸлючoвe, пpитeжaвaни eдинcтвeнo oт ЦИK.

Πpoцeдypaтa зa тoвa щe e пyбличнa и щe ce излъчвa в peaлнo вpeмe в интepнeт и c yчacтиeтo пpeдcтaвитeли нa пapтиитe, ĸoaлициитe и инициaтивнитe ĸoмитeти, peгиcтpиpaни зa yчacтиe в избopитe, нa бългapcĸи нeпpaвитeлcтвeни opгaнизaции, peгиcтpиpaли нaблюдaтeли, ĸaĸтo и нa пpeдcтaвитeл нa БAH, ĸoитo щe имaт дocтъп дo изxoдния ĸoд нa coфтyepa нa мaшинитe зa глacyвaнe. Ocигypeнaт пyбличнocт нe зacягa пpaвaтa нa ДБ, oщe пoвeчe, чe c oбжaлвaнaтa чacт oт peшeниeтo им e пpeдocтaвeнa възмoжнocт зa yчacтиe в нeя c пpeдocтaвeн дocтъп дo yдocтoвepeния изxoдeн ĸoд, пocoчвaт cъдиитe.

Paзпopeдбaтa нa чл. 213a, aл. 3 oт ИK пpeдвиждa, чe в пpoцeca нa yдocтoвepявaнeтo пo aл. 2 мoжe дa yчacтвaт и пpeдcтaвитeли нa пapтиитe, ĸoaлициитe и инициaтивнитe ĸoмитeти, peгиcтpиpaни зa yчacтиe в избopитe, нa бългapcĸи нeпpaвитeлcтвeни opгaнизaции, ĸoитo ca peгиcтpиpaли нaблюдaтeли зa cъoтвeтния вид избop, и нa Бългapcĸaтa aĸaдeмия нa нayĸитe, ĸaтo нa лицaтa ce пpeдocтaвя дocтъп дo ycтpoйcтвaтa, дoĸyмeнтaциятa и изxoдния ĸoд пo peд, oпpeдeлeн oт Цeнтpaлнaтa избиpaтeлнa ĸoмиcия.

B нacтoящия cлyчaй ca cпaзeни зaĸoнoвo peглaмeнтиpaнитe ycлoвия и peд. ЦИK в изпълнeниe нa пpaвoмoщиятa cи пo чл. 57, т. 29 oт ИK e пpeдвидилa пyбличнa пpoцeдypa, излъчвaнa в peaлнo вpeмe в интepнeт, в paмĸитe нa ĸoятo (изp. 3 нa т. 3 oт peшeниe № 1282-HC oт 16.08.2022 г. нa ЦИK) изpичнo e пpeдвидeнa възмoжнocттa зa yчacтиe нa пpeдcтaвитeли нa пapтиитe, ĸoaлициитe и инициaтивнитe ĸoмитeти, peгиcтpиpaни зa yчacтиe в избopитe, нa бългapcĸи нeпpaвитeлcтвeни opгaнизaции, ĸoитo ca peгиcтpиpaли нaблюдaтeли зa избopитe, и нa БAH, c пpeдocтaвянe нa тeзи лицa нa дocтъп дo изxoдния ĸoд нa coфтyepa зa TУMГ. Ocигypeнaтa пyбличнocт нa тaĸa пpeдвидeнaтa пpoцeдypa нecъмнeнo нe зacягa пpaвa нa жaлбoпoдaтeля пo чл. 213a, aл. 3 oт ИK, oщe пoвeчe, чe c aтaĸyвaнaтa чacт oт peшeниeтo мy e пpeдocтaвeнa възмoжнocт зa yчacтиe в нeя c пpeдocтaвeн дocтъп дo yдocтoвepeния изxoдeн ĸoд. B тoзи cмиcъл дoвoдитe в жaлбaтa зa cтecнявaнe нa пpaвaтa мy cъглacнo чл. 213a, aл. 3 oт ИK ca нeocнoвaтeлни.

Жалбата

В жалбата си ДБ поиска от съда да гарантира, че партиите, неправителствените организации и учените ще имат пълен достъп до изходния код от софтуера на машините за гласуване, според разпоредбите на Изборният кодекс. “Размерът на изходния код предполага период от поне два работни дни, за да бъдат партиите и коалициите уверени, че техните експерти са имали възможност да открият потенциално некоректно поведение на системата, като това трябва да бъде извършено преди довереното изграждане на софтуера, а не по време на изграждането, за да бъде сигурно, че същият изходен код, който е бил прегледан, е този, на база на който се изгражда софтуерът”, пише в жалбата. От ДБ настояха достъпът до изходния код да бъде осигурен още в рамките на процеса по удостоверяване, извършен от Министерството на електронното управление, Българския институт по метрология и Българския институт по стандартизация, а не само по време на публична процедура по изграждане на системен образ, както е определила ЦИК.

Ако ЦИК е решила да използва софтуер от изборите миналата година, то той отново трябва да бъде надлежно удостоверен., заявиха от ДБ. “Този подход предполага, че изходният код, удостоверен през 2021 г., е идентичен с изходния код, наличен към момента, като за това трябва да има криптографски гаранции. В противен случай предишното удостоверяване няма как да се счита за действително”, се казва в жалбата до ВАС.

Особено мнение на докладчика по делото Лозан Панов

Подписвам решението с особено мнение, защото считам обжалваното решение за неправилно. Аргументите ми за това са следните:

От мотивите на законопроекта за приемане на машинното гласуване е видно, че гласуването с бюлетина за машинно гласуване, е въведено преди всичко, за да обезпечи сигурността на изборния процес и вярното отчитане на подадения вот. Изискванията към електронната система, обезпечаваща машинното гласуване са очертани от законодателя в нормата на чл. 213, ал. 2 от ИК. Електронната система се проектира, осъществява и поддържа по начин, който не допуска манипулиране на гласовете, както и всяко друго нерегламентирано влияние върху изборния процес (чл. 213, ал. 2, т. 5), като трябва да съответства на най-висок стандарт за качество и устойчивост на използваните апаратни и програмни средства (чл. 213, ал. 2, т. 7) и да осигурява максимална надеждност срещу външни смущения и неразрешен достъп, включително срещу хакерски атаки (чл. 213, ал. 2, т. 10). За ефективното постигане на тези изисквания, законодателят е предвидил изграждането на поредица от механизми, които да позволяват проверка на електронната система и удостоверяване на съответствието на техническите устройства за машинно гласуване, чрез съвместните законово определени действия на ЦИК (независим държавен орган) и орган от изпълнителната власт (Министерство на електронното управление), както и на националния орган за стандартизация в Република България (чл. 6 от Закона за националната стандартизация) и на националната научна организация за осъществяване на оперативни дейности в областта на метеорологията. На основание чл. 213а, ал. 1 от ИК ЦИК осигурява техническите устройства за машинно гласуване чрез наемане или закупуване, а съгласно чл. 213а, ал. 2 от ИК министерството на електронното управление съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология удостоверяват съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 и изискванията на техническата спецификация по методика, утвърдена от министъра на електронното управление, председателя на Българския институт по метрология и председателя на управителния съвет на Българския институт за стандартизация.

Наред с това обаче, законодателят е предвидил в процеса на удостоверяване и възможност за участие на други лица, с цел ефективно гарантиране на обществения интерес и обективно отчитане вота на избирателите. Съгласно чл. 213а, ал. 3 от ИК в процеса на удостоверяването по ал. 2 може да участват и представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели за съответния вид избор, и на Българската академия на науките, като на лицата се предоставя достъп до устройствата, документацията и изходния код по ред, определен от ЦИК. В рамките на предоставената дискреция ЦИК е задължена да приеме решение за определяне на условията и реда за машинно гласуване (по арг. на чл. 57, ал. 1, т. 29 от ИК), като изпълни нормата на чл. 213а, ал. 3 от ИК и предостави достъп до устройствата, документацията и изходния код на посочените лица. Определянето на реда за предоставяне на достъп в процеса на удостоверяване не следва да е формално, а е необходимо да изпълни смисъла и целта на закона, като се даде реална възможност на тези лица (при условие, че желаят) да се запознаят с устройствата, документацията и изходния код.

В случая с т. 3 от решение № 1282-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК се стеснява обхвата на чл. 213, ал. 3 от ИК както по отношение на обема на предоставяния достъп, така и на времето за достъп, необходимо на лицата по чл. 213а, ал. 3 от ИК. На първо място, в оспореното решение е предвидено единствено предоставяне на достъп до изходния код, без да е посочен достъп до устройствата и документацията, изрично упоменати в чл. 213а, ал. 3 от ИК. От друга страна, в решението на ЦИК е предвидено достъпът до изходния код да се предоставя единствено по време на публична процедура, излъчвана в реално време в интернет, без посочване на времеви параметри на тази процедура.

Смисълът на разпоредбата на чл. 213а, ал. 3 от ИК е на участниците в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. да се гарантира, че техническите устройства за машинно гласуване приемат и отчитат гласовете на избирателите съобразно описаните изисквания в ИК (чл. 213, ал. 2, т. 1-17) без да се създават възможности за промяна или нерегламентирано отхвърляне на гласове, манипулиране на гласовете, както и всяко друго нерегламентирано влияние върху изборния процес, а оттук и за нерегламентирано влияние върху изборния процес.

На ЦИК, като независим държавен орган по чл. 46, ал. 1 от ИК, е предоставено правомощие не само да осигури техническите устройства за машинно гласуване, но и да определи реда за достъп до устройствата, документацията и изходния код в процеса на удостоверяване на съответствието по чл. 213а от ИК. Както вече беше посочено, предоставянето на достъп в процеса на удостоверяване не следва да е формално, а е необходимо да изпълни смисъла и целта на закона, като се даде реална възможност на лицата по чл. 213а, ал. 3 от ИК да се запознаят с устройствата, документацията и изходния код. Не е допустимо на каквото и да е основание този достъп да бъде ограничаван по обем и съкращаван по време. В този смисъл са основателни доводите на жалбоподателя, че удостоверяването по чл. 213а, ал. 2 от ИК е процес и поради неговото естество е необходимо да се даде достатъчно време за запознаване с устройствата, документацията и изходния код.

С неглижирането на изискването на законодателя да бъдат създадени максимални гаранции относно липсата на злоупотреби при гласуването с бюлетина за машинно гласуване, ЦИК би засегнала не само интересите на отделен участник в изборния процес, а би ерозирала доверието в начина на прилагане на избирателното право като основно конституционно право на гражданите. Неслучайно сред гаранциите за спазването на чл. 231а, ал. 3 от ИК е предвиденото участие не само на участници в изборния процес, а също и на представители на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели за съответния вид избор, и на представители на Българската академия на науките.

Основателен е и релевираният довод в жалбата, че използването на предишно удостоверена система през 2021 г., но с извършено ново доверено изграждане (Trusted build), не води до отпадане на задължението за удостоверяване на съответствието на техническите устройства за машинно гласуване. Това е така, тъй като се касае за нови избори и ако се приеме, че изходният код е същият, следва да е ясно посочено в решението на ЦИК. Налице е неяснота на техническия подход на ЦИК, което опорочава административния акт на самостоятелно основание и следва да бъде прецизирано по ясен и недвусмислен начин от ЦИК. Тук следва да се посочи, че в съвместното решението от 09.07.2021 г. на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, председателя на Българския институт по метеорология и председателя на Управителния съвет на Българския институт по стандартизация (л. 23-26) изрично е посочено, че удостоверяването на съответствието е към момента на постановяване на решението и всяка последваща промяна в техническото средство за машинно гласуване, негова съставна част и периферно устройство, както и в консумативите, смарткартите и в софтуера не попада в обхвата на извършеното удостоверяване (л. 24).

Ограничаването на достъп до пълния обем информация, посочен в чл. 213а, ал. 2 от ИК, както и непредоставянето на достатъчно време за преглед на устройствата, документацията и изходния код води до нарушение на материалния закон и противоречие с целта на закона. Това априори би създало обосновано съмнение както у субектите взели участие в изборния процес, така и у избирателите, относно това до каква степен се гарантира сигурността на изборния процес и доколко вярно е отчетен вотът на българския избирател.

По изложените съображения решение № 1282-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК, в частта по т. 3, следва да бъде отменено, като постановено при допуснато нарушение на материалния закон, както и поради издаването му в несъответствие с целта на закона. Преписката следва да бъде върната на ЦИК за постановяване на новото решение при което да се спази стриктно разпоредбата на чл. 213а, ал. 3 от ИК.

За пълнота на изложението намирам за необходимо да отбележа, че жалбоподателят подчертава, че в нарушение на материалния и процесуалния закон, изходният код не е бил предоставен на регистрираните участници при удостоверяването на съответствието с цитираното съвместното решение от 09.07.2021 г. на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, председателя на Българския институт по метеорология и председателя на Управителния съвет на Българския институт по стандартизаци и съответно не са били спазени изискванията на чл. 213, ал. 3 ИК и при предходната изборна процедура. Видно от документ със сигнатура № 154-04-7/26.04.2021 г. на Народното събрание на Република България, е, че тя е въведена в Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (ЗИДИК) (обн., ДВ, бр. 36 от 1.05.2021 г.) след предложение, направено от представители на самия жалбоподател. В жалбата подробно са описани мотивите на вносителите на допълнението в ЗИДИК, което води до обоснован извод, че с нейното неправилно прилагане, ЦИК не е изпълнила целта на нормата на 213а, ал. 3 ИК. От жалбата не става ясно защо при предходната изборна процедура, в която ЦИК не е предоставила изходният код на участниците в изборния процес и не са били спазени изискванията на чл. 213а, ал. 3, жалбоподателят не се е възползвал от предвидените в закона процесуални възможности за оспорване на решението на ЦИК. Обстоятелството, че той е толерантен към допуснатото нарушението от страна на ЦИК при прилагането на нормата на 213а, ал.3 в предходната изборна процедура, а в настоящата проявява нетърпимост към създалия се вече прецедент, само по себе си е проява на двоен стандарт. Посоченото процесуално поведение на жалбоподателя също не допринася за връщането на доверието на избирателите в изборния процес – цел, която законодателят е преследвал при въвеждането на машинното гласуване като нов институт в ИК.

По изложеното подписвам съдебното решение с особено мнение.