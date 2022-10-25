САС отмени оправдателната присъда на Йоан Матев и му наложи ефективно наказание от 6 години и 6 месеца

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Тричленен състав на Апелативен съд – София (САС) с председател Камен Иванов и членове Величка Цанова и Виолета Магдалинчева отмени оправдателната присъда на Софийския градски съд за Йоан Матев, подсъдим за убийството на 15-годишния Георги Игнатов, извършено на 2 юни 2015 г. в парк Борисова градина в София.

Според магистратите от САС Матев, който тогава е бил непълнолетен, умишлено е умъртвил 15-годишния Георги с нож, били са срязани множество вътрешни органи на момчето и то е починало от кръвозагуба. Заради това САС определи ефективно наказание от 6 години и 6 месеца затвор при първоначален строг режим за Матев. В същото време съдът го оправда по обвинението, че е причинил смъртта на Георги по особено мъчителен начин.

Подсъдимият Матев ще трябва да заплати по 150 000 лв. неимуществени вреди за причинени болки и страдания на двамата родители на убитото момче.

Подсъдимият дължи и 12 000 лв. разноски по делото, реши още съдът.

Присъдата, постановена от САС, не е окончателна и подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

Йоан Матев остава с мярка за неотклонение „подписка“, определи съдът и разпореди да бъде уведомено съответното РПУ за проследяване спазването на мярката, както изисква законът, съобщава пресслужбата на САС.