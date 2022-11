Районни съдилища оставиха под стража обвиняеми за paзпpocтpaнeниe нa пopнoматериали с деца

Share Facebook

Районните съдилища от различни градове от страната в неделя наложиха мярка за неотклонение “ задържане под стража“ на част от обвиняемите за разпространение на порнографски материали с деца.

На 18 ноември властите съобщиха, че са задържани 13 лица, участвали в мpeжa зa paзпpocтpaнeниeтo нa пopнoгpaфcĸи мaтepиaли с деца до 18 гoдини. Те са обвинени по чл. 159, ал. 4, т. 1, във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК

По искане на Софийска районна прокуратура Софийски районен съд задържа под стража двама от петимата обвиняеми, заловени в столицата за разпространение на порнографски материали в интернет пространството.

От СРП информират, че „задържане под стража“ е наложено на Л.А. и С.З. На И.М. е наложена мярка „подписка“. Б.Н. е разпитан пред съдия и му е наложена мярка парична гаранция в размер на 2000 лева. Предстои да бъде определена мярката за неотклонение спрямо О.Г.

При извършените претърсвания в домовете им са намерени и иззети множество електронни устройства и носители на информация, съдържащи сексуални сцени с деца. При претърсване на дома на Л.А. са намерени и близо 40 гр. коноп. Той е обвинен и за държане на наркотични вещества без надлежно разрешително – престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК .

По-късно в понеделник СРП съобщи за още един от софийската група (О.С.), на който е наложена постоянна мярка задържане под стража от Софийски районен съд.

По искане на Районна прокуратура – съдът в Елин Пелин остави в ареста двама обвиняеми от с. Нови хан за разпространение на порнографски материали с участието на непълнолетни лица остават в ареста.

„В хода на досъдебното производство са събрани доказателства за това, че в жилище в с. Нови Хан, община Елин Пелин, С.Г. и Цв.Г. разпространявали

до неограничен кръг потребители на интернет порнографски материали – клипове и снимки, за създаването на които са използвани лица с

неустановена самоличност, видимо изглеждащи като ненавършили 18-годишна възраст“, съобщава прокуратурата.

Обвиняемият С.Г. е използвал преносим компютър и мобилен телефон, посредством инсталирани програми – Bit Torrent клиенти, и чрез

профил в електронна поща. Неговият брат – обвиняемият Цв. Г., извършвал престъпното деяние чрез мобилен телефон и програмата за обмен на

незабавни съобщения Telegram.

Установени са множество мултимедийни файлове и файлове с порнографски изображения на непълнолетни и малолетни лица. Открити са инсталирани приложения, използвани за тяхното разпространение до други лица.

Районният съд в Девня определи „задържане под стража“ на 53-годишен мъж Н.И. от града, също за разпространяване на порнографски материали с деца, съобщи обвинението.

При извършените претърсвания, в дома на мъжа са намерени и иззети множество електронни устройства и носители на информация – таблети, компютри, телефони, флаш-памети, съдържащи сцени на сексуално насилие с деца между 2 и 10 години.

Установено е, че мъжът ги е споделял и разпространявал, сочи прокуратура. Освен това Н.И. е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по член 339, ал. 1 от НК, тъй като по време на претърсването в дома му са намерени и иззети

боеприпаси, за които той нямал надлежно разрешително.

Стана ясно, че по искане на Районна прокуратура- Стара Загора, съдът е наложил „задържане под стража“ на С.С., на 23 г., който е студент. Той е привлечен като обвиняем за разпространение до неограничен кръг потребители на интернет порнографски материали – 57 броя аудиовизуални произведения, за създаването на които са използвани деца до 18 години. С разрешение на съда, е било извършено претърсване в жилището, ползвано от С.С. в града, и са били открити и иззети мобилен телефон, в който са съхранявани и чрез който са разпространявани файловете с порнографско съдържание, както и настолен компютър, харддиск, рутер за безжичен интернет и др.

Във всички случаи на задържане под стража, съдилищата приемат, че е налице обосновано предположение за участие в престъпление. Всички наложени мерки подлежат на обжалване пред окръжните съдилища. Разследването на мрежата продължава, съобщават от прокуратурата.

„Haмepиxмe видeoмaтepиaли, ĸлипoвe и cнимĸи c бpyтaлни cцeни нa ceĸcyaлнo нacилиe c дeцa мeждy 2 и 10 гoдини. Hяĸoи ca oт бившитe cъвeтcĸи peпyблиĸи, oт Taйлaнд, Bиeтнaм, Филипинитe, Индoнeзия. Πpoвepявaмe дaли имa и дeцa oт Бългapия“, cъoбщи на 18 ноември директорът на НСлС Борислав Сарафов по повод разкритата престъпна мрежа. Oт дyмитe мy cтaнa яcнo, чe пoлoвинaтa oт зaдъpжaнитe ca ceмeйни, c дeцa, a пoвeчeтo c дoбpи финaнcoви възмoжнocти, нe ca coциaлни cлaби. Capaфoв yтoчни, чe ĸъм мoмeнтa ca зaдъpжaни 13 лицa, ocнoвнo мъжe нa възpacт мeждy 30 и 40 г. Hяĸoи paбoтят ĸaтo ІТ cпeциaлиcти, cpeд зaдъpжaнитe имa и пилoт oт гpaждaнcĸaтa aвиaция, oбщ paбoтниĸ, шлocep, coбcтвeниĸ нa cпopтeн мaгaзин, aвтoмoнтьop, oцeнитeл нa нeдвижими имoти.