Определен е състава на конкурсната комисия за повишаване на прокурори в апелативните прокуратури

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Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поименен списък на хабилитирани учени по наказателноправни науки, които ще вземат участие в конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ в апелативните прокуратури, обявен с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 31/14.09.2022 г. (oбн. ДВ бр. 78/30.09.2022г.).

Колегията определи чрез жребий по един редовен и резервен член – хабилитиран учен по наказателноправни науки и обяви определения, на основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ, поименен състав на конкурсната комисия по обявения конкурс, както следва:

Редовни членове:

– Валентин Кирилов – прокурор във Върховна касационна прокуратура;

– Албена Василева – прокурор във Върховна касационна прокуратура;

– Венцислав Андреев – прокурор във Върховна касационна прокуратура;

– Емил Сакаджийски – прокурор във Върховна касационна прокуратура;

Всичките определени чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 9 от ЗСВ, от събранието на прокурорите във Върховна касационна прокуратура.

– доц. д-р Иван Видолов – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“- хабилитиран учен по наказателноправни науки.

Резервни членове:

– Наташа Бърнева – прокурор във Върховна касационна прокуратура, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 9 от ЗСВ, от събранието на прокурорите във Върховна касационна прокуратура;

– проф. д.н. Иван Сълов – Русенски университет „Ангел Кънчев“ – хабилитиран учен по наказателноправни науки.