Определен е състава на конкурсната комисия за повишаване на прокурори в апелативните прокуратури

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поименен списък на хабилитирани учени по наказателноправни науки, които ще вземат участие в конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ в апелативните прокуратури, обявен с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 31/14.09.2022 г. (oбн. ДВ бр. 78/30.09.2022г.).
Колегията определи чрез жребий по един редовен и резервен член – хабилитиран учен по наказателноправни науки и обяви определения, на основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ, поименен състав на конкурсната комисия по обявения конкурс, както следва:
Редовни членове:
– Валентин Кирилов – прокурор във Върховна касационна прокуратура;
– Албена Василева – прокурор във Върховна касационна прокуратура;
– Венцислав Андреев – прокурор във Върховна касационна прокуратура;
– Емил Сакаджийски – прокурор във Върховна касационна прокуратура;
Всичките определени чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 9 от ЗСВ, от събранието на прокурорите във Върховна касационна прокуратура.
– доц. д-р Иван Видолов – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“- хабилитиран учен по наказателноправни науки.
Резервни членове:
– Наташа Бърнева – прокурор във Върховна касационна прокуратура, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 9 от ЗСВ, от събранието на прокурорите във Върховна касационна прокуратура;
– проф. д.н. Иван Сълов – Русенски университет „Ангел Кънчев“ – хабилитиран учен по наказателноправни науки.