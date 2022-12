С гласовете на ГЕРБ, ДПС и БСП правната комисия отхвърли ветото на президента върху Изборния кодекс

Без изненади с гласовете на ГЕРБ, ДПС и БСП правната комисия отхвърли ветото на Румен Радев върху част ог промените в Изборния кодек. Предстоят дебати в в пленарната зала, но отсега е ясно, че трите партии имат мнозинство окончателно да наложат възможността за гласуване с хартиени бюлетини във всички секции и ръчното броене на гласовете от машините.

Секретарят на президента по правни въпроси проф. Емилия Друмева, както и депутатите от „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и „Български възход“ отново посочиха аргументите срещу промените, които ГЕРБ, ДПС и БСП налагат.

Предстои разглеждане на ветото в пленарната зала. То беше отхвърлено с 12 гласа от депутатите на трите партии срещу 11 гласа от депутатите на „Продължаваме промяната“, „Възраждане“, „Демократична България“ и „Български възход“.

Ha 2 дeĸeмвpи c глacoвeтe нa ГEPБ, ДΠC и БCΠ oĸoнчaтeлнo бeшe въpнaтo cмeceнoтo глacyвaнe – c пpaвo нa избop дa ce глacyвa c xapтиeнa бюлeтинa или c мaшинa в ceĸции c нaд 300 избиpaтeли. Boтът oт мaшинитe нямa дa ce oтчитa aвтoмaтичнo – нe пo дaннитe нa coфтyepa, a чpeз бpoeнe нa paзпиcĸитe, ĸoитo щe ce нapичaт „мaшинни бюлeтини“, ĸaтo щe ce cгъвaт и пoдпeчaтвaт. Peшeнo бe дaннитe oт xapтиeнoтo и мaшиннoтo глacyвaнe дa ce oтчитaт и cyмиpaт в ceĸциoннитe избиpaтeлни ĸoмиcии , a нe в пpeбpoитeлни цeнтpoвe и пр.

Проф. Емилия Друмева, секретар по правни въпроси на президента, представи мотивите на държавния глава . Тя отбеляза, че възраженията на президента са основно срещу приетите промени в начина на гласуване, разписките от машинния вот и достъпа до изходния код, във връзка със сигурността на гласуването.

Според Милен Матеев от „Продължаваме Промяната“ непровокираното променяне на изборните правила разрушава доверието на гражданите в изборния процес. „Демократична България“ се обявиха в подкрепа на ветото на президента, като Надежда Йорданова коментира, че държавният глава е напомнил на народните представители, че в своята законодателна дейност те трябва да се водят от обществения интерес и принципите заложени в Конституцията.

Александър Николов от „Български възход“ заяви, че неговата парламентарна група подкрепя ветото на държавния глава. Имаме последен шанс да компенсираме допуснатия дефицит, да се приемат промените без мотиви и дебати, посочи той и добави, че има риск от приемане на противоконституционен Изборен кодекс. Според него, в този си вариант, Изборният кодекс поставя под риск тайната на вота.

Ние няма да подкрепим ветото, защото считаме, че този кодекс е направен, за да улесни българските граждани, да увеличи избирателната активност и да направи действително честни избори, коментира Бранимир Балачев от ГЕРБ-СДС.

Очевидно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е забравил обещанието си, че ако президенът наложи вето на ИК, депутатите му ще го подкрепят.