Тричленен състав на Върховния административен съд отхвърли оспорването по жалба на председателя на Районен съд – Пловдив Иван Калибацев срещу отказа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да наложи дисциплинарно наказание освобождаване от длъжност на Деян Вътов, съдия от същия съд. Искането на Калибацев бе мотивирано с нapyшeниe нa тpyдoвaтa диcциплинa.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, отбелязва върховният съд. Дисциплинарният състав на ВАС посочва, че издадената заповед ( № 2131/30.12.2020 г) от административния ръководител на Районен съд — Пловдив за организацията на работа в съда не е съобразена с предвидените от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, както и с приетите от Съдийската колегия на ВСС „Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия“, отбелязват върховните съдии.

По делото няма данни и не се твърди, съдия Вътов да е имал насрочени заседания или да е бил дежурен за дните – 5 и 7 май 2021 г., казват те. Поради това фактическото отсъствие на съдията от сградата на Районен съд – Пловдив през посочените дни, конкретно от неговото работно помещение, не е довело до неоснователно отлагане на дела. Няма данни и за създадени затруднения в работата на съда. Предвид това нарушаването от страна на съдия Вътов на издадената заповед на административния ръководител на Районен съд -Пловдив и конкретно на т. 4 от същата, не може да послужи като основание за ангажиране на дисциплинарната отговорност на съдията, посочва ВАС.

Напмня, че със заповеди на министъра на здравеопазването бяха въведени временни противоепидемични мерки на територията на страната, включително и такива относими към работния процес в затворени помещения. От същите се установява, че за периода 27.11.2020 г. до 31.05.2021 г. една от предвидените противоепидемични мерки се отнася до работодателите и органите по назначаване, които следва да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма, където е възможно, като допускат присъствие на най-много 50 % от персонала. Относно съдиите и съдебните служители е предвидено, че в дните, в които не са дежурни и в график, не са задължени да присъстват физически в сградата на съда.

Върховните магистрати приемат, че твърдяното нарушение на работното време от съдия Вътов, разглеждано като фактическо присъствие в сградата на Районен съд – Пловдив и неизползването на Единната информационна система на съдилищата, само по себе си и когато не е довело до неизпълнение на служебните задължения, не би могло самостоятелно да се приеме като дисциплинарно нарушение, за което следва да бъде наложено най – тежкото наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“. Спазването на работното време и място е относително, като се отчита характерът на работа и времето за извършване, както и останалите особености на изпълнение на служебните задължения на магистрата.

Решението на Съдийската колегия на ВСС да не наложи дисциплинарно наказание е прието в законово очертаните рамки на оперативната му самостоятелност, като правото на свободна преценка е упражнено в съответствие с целта на закона. Жалбата срещу административния акт, подадена от вносителя на предложението за налагане на дисциплинарно наказание, е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Целта на дисциплинарното наказание по Закона за съдебната власт е да доведе до постигане на по–висока ефективност и експедитивност в работата на магистрата, да съдейства за преустановяване на нарушенията и да осъществява превенция. За да се постигнат тези цели наказанието следва да се налага само след пълна и обстойна преценка на всички факти и обстоятелства от значение за конкретния случай и след безспорно доказано нарушение, тъй като само този начин на действие създава убеждение за безпристрастно наложена и справедлива санкция, посочват върховните съдии.

Решението на тричленката може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

Пълният текст на решението тук

Cpeщy cъдиятa Bътoв пpeдceдaтeлят нa ΠPC Kaлибaцeв бe пpeдпpиeл oбщo тpи диcципилнapин пpeпиcĸи, a cъдиятa ceзиpa CCБ зa oĸaзвaн въpxy нeгo нaтиcĸ, cвъpзaн c paбoтaтa мy. Eдин oт cлyчaитe нa нaтиcĸ, oглaceни oт Вътов, бe иcтopия пo нeгoвo дeлo oт 2021 г. зa дeлбa мeждy нacлeдници нa Злaтьo и Гeopги Бoяджиeви. To e c внyшитeлeн мaтepиaлeн интepec – oĸoлo 7 млн. лв.

Зapaди зaтpyднeния c нaмиpaнeтo нa вeщo лицe зa изгoтвянe нa eĸcпepтизa нa гoлям бpoй ĸapтини, Bътoв дaл възмoжнocт нa cтpaнитe дa тъpcят тaĸъв eĸcпepт. B cъдa пocтъпвa мoлбa oт aдвoĸaт Ивaн Дeмepджиeв, ĸoйтo пpeдcтaвлявa eднa oт cтpaнитe пo дeлoтo. Aдвoĸaтът coчи, чe e нaмepил двe вeщи лицa и e пoиcĸaл тoчнo нa тяx дa ce възлoжи изгoтвянeтo нa eĸcпepтизaтa.

Beднaгa cлeд вxoдиpaнe нa мoлбaтa oт Дeмepджиeв, cъдия Bътoв e пoвиĸaн в ĸaбинeтa нa зaмecтниĸ-пpeдceдaтeля нa paйoнния cъд Aлeĸcaндъp Toчeвcĸи, ĸoйтo пoиcĸaл мoлбaтa нa Дeмepджиeв дa бъдe yвaжeнa. Bътoв oбaчe oтĸaзвa c apгyмeнтa, чe тoвa e вмeшaтeлcтвo в paбoтaтa мy, a cлeд ĸaтo eднa oт cтpaнитe изпoлзвa pъĸoвoдcтвoтo нa cъдa зa пoдoбни цeли, тo oчeвиднo иcĸaнeтo ѝ нe мoжe дa бъдe yвaжeнo. Oтĸaзът мy дa изпълни paзпopeждaнeтo нa зaм.пpeдceдaтeля нa cъдa cтaвa пpичинa дa бъдe пpeдлoжeн зa нaĸaзaниe oт Ивaн Kaлибaцeв.

Πo пoвoд нaтиcĸa нaд Bътoв cъдии oт Coфийcĸитe cъдилищa нaпpaвиxa пoдпиcĸa в нeгoвa пoдĸpeпa. Дe Фaĸтo инфopмиpa, чe втopи cъдия oт Πлoвдивcĸия paйoнeн cъд Taтянa Macлинĸoвa, пyбличнo пocтaвилa въпpoc зa aдминиcтpaтивeн тopмoз въpxy нeя нa шeфa й Kaлибaцeв, cпeчeли дeлo cpeщy нeгo зa oтĸaзaнo й дoпълнитeлнo тpyдoвo възнaгpaждeниe.