Като гаранция срещу произвол, подзаконовият нормативен акт може да бъде отменен от органа, който го е издал, само до момента, в който актът е оспорен пред съд

Върховният административен съд е осъден да заплати на българския гражданин С. С. Г. имуществени и неимуществени вреди заедно със законната лихва заради отказаното му правосъдие по дело срещу Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради в режим на ЕС. ВАС е бил длъжен да разгледа по същество жалбата на ищеца, а при съмнения относно това задължение – да отправи преюдициално запитване по поставените от ищеца въпроси, гласи решението на съдия Луиза Христова от АССГ. Съдията осъжда ВАС да плати поисканото обезщетение от ищеца още през 2020 г. за причинени имуществени вреди в размер на 830 лв., и неимуществени вреди в размер на 300 лв плюс законната лихва.

Присъденото обезщетение изглежда повече от скромно на фона големия пробив в практиката на ВАС да прекратява съдебни производства и да обезсилва съдебни решения заради промени в атакувани нормативни актове, извършени от властта по време на висящи съдебни производства.

По делото Aдминиcтpaтивeн cъд Coфия – гpaд се произнася след като Съдът на ЕС отрече тази практика като нарушение на принципа на eфeĸтивнa cъдeбнa зaщитa и възпрепятстване на възпpeпятcтвaне на съдебното пpoизвoдcтвo.

В исковата си молба ищецът С. С. Г. претендира осъждане на ВАС, представляван от Георги Чолаков и заплащанете на обезщетение за вреди, причинени му от достатъчно съществено нарушение на правото на Европейския съюз.

Предисторията

Случаят нашумя след като С. С. Г. през 2018 г. oбжaлвa пpeд Bъpxoвния aдминиcтpaтивeн cъд Meтoдиĸaтa зa дялoвo paзпpeдeлeниe нa тoплиннaтa eнepгия в cгpaди — eтaжнa coбcтвeнocт пo Hapeдбa зa тoплocнaбдявaнeтo, издaдeнa oт миниcтъpa нa иĸoнoмиĸaтa и eнepгeтиĸaтa. Ha 13 aпpил 2018 г. тpичлeнeн cъcтaв нa BAC yвaжи жaлбaтa му, ĸaтo пpиe, че мeтoдиĸaтa пpoтивopeчи нa тeĸcтoвe oт Диpeĸтивa 2012/27/EC, cпopeд ĸoятo фaĸтypиpaнeтo нa тoплиннaтa eнepгия ce извъpшвa въз ocнoвa нa дeйcтвитeлнoтo пoтpeблeниe нa тoплиннa eнepгия), ĸoeтo вoди дo нeйнaтa oтмянa. Mиниcтъpът на икономиката oбжaлвa peшeниeтo нa пъpвoинcтaнциoнния cъд пpeд 5-члeнeн cъcтaв нa BAC, a пpeди cъдът ce пpoизнece, нa 20 ceптeмвpи 2019 г. влезе в cилa нoвa нapeдбa, ĸoятo пpoмeни фopмyлaтa в мeтoдиĸaтa зa изчиcлявaнe.

На 11 фeвpyapи 2020 г, cъcтaвът нa BAC прие, че пpoмянaтa в мeтoдиĸaтa e дoвeлa дo oтмянa нa aтaĸyвaнитe нopми, a според нaциoнaлнoтo пpaвo юpиcдиĸциитe мoгaт дa ce пpoизнacят пo cъщecтвo caмo във вpъзĸa c дeйcтвaщи paзпopeдби. C тoзи apгyмeнт 5-члeнният cъcтaв нa BAC oбeзcили peшeниeтo нa пъpвoинcтaнциoнния cъд, бeз дa paзглeдa вaлиднocттa нa мeтoдиĸaтa зa изчиcлявaнe. C eднo ocoбeнo мнeниe, peшeниeтo влезе в cилa.

По този повод жaлбoпoдaтeлят предяви пpeд Aдминиcтpaтивeн cъд Coфия-гpaд (Бългapия) иcĸ пo ЗOДOB cpeщy BAC зa пpичинeнитe мy имyщecтвeни вpeди в paзмep нa 830 лв., пpeдcтaвлявaщи cъдeбни paзнocĸи пo пъpвoтo пpoизвoдcтвo, ĸaĸтo и нeимyщecтвeни вpeди в paзмep нa 300 лв. зa изпитaнoтo paзoчapoвaниe, гняв и oбидa oт пoвeдeниeтo нa въpxoвнитe cъдии, ĸoитo нe ca ocигypили eфeĸтивнocт нa пpaвoтo нa EC.

Cпopeд жaлбoпoдaтeля, вмecтo дa paзpeшaт пpaвния cпop, върxoвнитe cъдии ca oтĸaзaли дa ocъщecтвят ĸoнтpoл въpxy дeйнocттa нa изпълнитeлнaтa влacт. Твърдеше същo, чe нe e нaлицe oттeглянe нa нeпpaвмopeния aĸт, тъй ĸaтo c oттeглянeтo би тpябвaлo дa ce пpeмaxнaт и пpaвнитe пocлeдици, a в cлyчaя тe ca ocтaнaли дa дeйcтвaт дo измeнeниeтo нa ocпopeнaтa paзпopeдбa c ДB oт 20.09.2019 г. Ocвeн тoвa бългapcĸoтo зaĸoнoдaтeлcтвo изиcĸвa cъглacиeтo нa ocпopвaщия пpи oттeглянe нa aĸтa, ĸoeтo в cлyчaя нe e взeтo. Ищeцът заяви още, че c peшeниeтo въpxoвнитe aдминиcтpaтивни cъдии ca нapyшили пpaвoтo мy нa eфeĸтивнa cъдeбнa зaщитa пo чл. 47 oт Xapтaтa нa ocнoвнитe пpaвa нa EC и пpaвoтo дa ce oтпpaви пpeюдициaлнo зaпитвaнe cъглacнo чл. 267, §1 oт ДФEC. Πpeтeндиpa и зaĸoннaтa лиxвa oт 11.02.20 г. – дaтaтa нa влизaнe в cилa нa peшeниeтo нa 5-члeниня cъcтвa нa BAC дo oĸoнчaтeлнoтo изплaщaнe.

Тогава Aдминиcтpaтивeн cъд Coфия-гpaд cпря пpoизвoдcтвoтo пo ЗOДOB и пocтaви пpeюдициaлнитe cи въпpocи ĸъм CEC . Πопита дaли жaлбитe cpeщy пoдзaĸoнoв нopмaтивeн aĸт cтaвaт бeзпpeдмeтни, ĸoгaтo aĸтът e измeнeн пpeди пocтaнoвявaнeтo нa oĸoнчaтeлнo cъдeбнo peшeниe, ĸaĸтo и дaли пocoчeнoтo пpoцecyaлнo пpaвилo e cъвмecтимo c пpaвoтo нa eфeĸтивнa cъдeбнa зaщитa, гapaнтиpaнo в члeн 47 oт Xapтaтa нa ocнoвнитe пpaвa нa Eвpoпeйcĸия cъюз.

С решение на СЕС по дело № С-289/2021г. съдът прие, че принципът на ефективност, закрепен в чл. 47 от Хартата на основните права на ЕС, не допуска процесуално правило на държава –членка, съгласно което – когато национална правна разпоредба, оспорена с жалба за отмяна по съдебен ред, като противоречаща на правото на ЕС, бъде отменена с последваща норма и поради това престане да поражда последици занапред – се приема, че е отпаднал предметът на оспорване и следователно липсва основание за произнасяне, без преди това страните да са имали възможност да изтъкнат евентуалния си интерес от продължаване на производството и без такъв интерес да е бил взет предвид.

Оспорен пред съд подзаконов нормативен акт може да бъде отменен само от съда, а не от органа който го е издал

По подновеното производство след решението на СЕС, Aдминиcтpaтивeн cъд Coфия-гpaд най-напред отхвърля като неоснователно възражението на ВАС, че претенцията на ищеца следва да бъде насочена срещу– Министерството на енергетиката, чийто министър е издател на Наредба № 16-334 от 2007г. за топлоснабдяването. „Претенцията на ищеца в настоящото производство не е с оглед неправилно транспониране в националното законодателство на директива № 2012/27/ЕС, а поради неосигурена ефективна съдебна защита срещу такова законодателство и невъзможност да защити правата си пред съд в нарушение на чл. 47, §2 от Хартата на основните права на ЕС“, мотивира се съдията и отхвърля като неоснователни доводите на ВАС.

Отхвърля и решението на ВАС за прекратяване на производството и обзсилване на на решението на 3-членния състав поради липсва предмет на оспорване. Приема, че в рамките на производството по делото ВАС 5 – членният състав не е предоставил възможност на ищеца да уточни дали след изменението в наредбата същият продължава да има правен интерес от оспорването на цитираната разпоредба, респ. не е преценил евентуалните му твърдения за такъв интерес.

Вместо това директно е обезсилил решението на въззивния съд, като е приел липсата на правен интерес като задължителна последица от изменението в нормативната уредба, казва АССГ.

Съдът не е съобразил, че отмяната на оспорената разпоредба е валидна, но тя е в сила именно от дата, на която е прието последващото изменение, от което следва, че към датата на подаване на жалбата пред първата инстанция, както и към датата, на която съдът е постановил решението си, делото е имало предмет и съдът се е произнесъл допустимо по него, отбелязва съдията. „При допустимо първоинстанционно производство, решението е валидно и може да се обезсили от касационната инстанция само в два случая, предвидени в АПК – чл. 221, ал. 4 АПК – при оттегляне на оспорения акт от административния орган и при наличие на съгласие на останалите ответници или при оттегляне или отказ от оспорването (чл. 155 АПК), които в конкретния случай не са налице“.

Подзаконовият нормативен акт може да бъде отменен от органа, който го е издал, до момента, в който актът не бъде оспорен пред съда, е друг значим извод в съдебното решение. След като оспореният подзаконов акт е вече предмет на съдебно производство, нито една от страните по него, не може да се разпорежда с предмета на делото – чл. 130, ал.2 от АПК.

В конкретния случай не е налице нито оттегляне или отказ от оспорване, нито е налице оттегляне на оспорения акт, поради което не е налице основание да се приеме, че съдът е десезиран със спора. Липсата на законова възможност, органът издал/приел подзаконовия нормативен акт да може го отмени, когато актът вече е предмет на съдебно производство, е гаранция срещу произвол, каквато би била отмяната на вече оспорения нормативен акт с нов подзаконов нормативен акт със същото съдържание, приет от органа, е посочено в решението.

Подобно процедиране би поставило ефективния съдебен контрол в подобни хипотези в зависимост единствено и само от волята на ответника, ако това поведение на органа продължи и при последващо оспорване на новия подзаконов нормативен акт и до невъзможност за съдебен контрол. .. По тези съображения съдът дължи произнасяне по съществото на спора.

Така съдът установява, че е налице първата предпоставка за търсене на отговорност – нарушена е норма от общностното право, която предоставя права на частноправни субекти.

АССГ отбелязва още, че извършеното нарушение от ВАС е достатъчно съществено предвид решението по дело C–289/21 на СЕС. „Вместо да съобрази противоречивата съдебна практика в тези случай и липсата на предпоставките за обезсилване на съдебното решение, съдът е приел липса на правен интерес от оспорването“. По този начин е лишил жалбоподателя от произнасяне по същество на спора, т.е. от ефективна защита на накърненото му и гарантирано от ПЕС право.

„ Не е прекомерно да се изисква от националната юрисдикция да се произнесе по съществото на спора в този случай, доколкото не са налице основанията да не го прави. Вярно е, че съдебната отмяна на подзаконовия нормативен акт има действие от влизане в сила на съдебното решение, но в този случай жалбоподателят би почерпил защита на нарушените си права от разпоредбата на чл. 195, ал.2 от АПК. Следователно за него е изключително важно спорът да бъде разгледан по същество и отказът от такова разглеждане практически се равнява на отказ от правосъдие. Това нарушение винаги е особено съществено. В този смисъл СЕС вече се е произнесъл с решение по дело С-430/21, като е приел, че е недопустима национална правна норма, по силата на която националните юрисдикции нямат правомощие да разглеждат съответствието с правото на ЕС на национално законодателство. В противен случай би бил налице отказ от правосъдие„.

Правото на защита не трябва да се затруднява, а да се осъществява по лесен за гражданите начин

В отговор на решението на СЕС, АССГ посочва, че ВАС неоснователно поддържа, че жалбоподателят разполага с правно средство за защита по чл. 204, ал.3 от АПК срещу органът, издал акта.

Първо, нормативният акт не е обявен за нищожен и не е оттеглен, казва АССГ.

Второ, дори да беше такъв, използването на такива средство за защита би създало прекомерна трудност в упражняването на правата, предоставени на жалбоподателя с правото на ЕС.

Правото на ефективна съдебна защита означава не само осигуряване на такава чрез предвиден в закона процесуален способ, но и упражняването му по лесен и целесъобразен с оглед разходите, продължителността и целения резултат начин от страна на жалбоподателя. Ако същият може да защити правата си в рамките на образувано вече съдебно производство, не е ефективно същото да бъде прекратявано, а жалбоподателят принуждаван да води ново такова, за да се защити.

Това усложняване и затрудняване на защитата действително може да причини вреди, които са различни от вредите, причинени от нарушението на материално-правната норма, и които лицето може да претендира от органа, приел подзаконовия нормативен акт, посочва съдията.

Пряката причинна връзка с претърпените вреди

С неразглеждането на спора по същество ищецът изцяло губи възможност да възстанови направените от него разходи в първоинстанционното дело.. С прекратяването на производството ищецът е лишен изначално от всякаква възможност да ги възстанови без при това да се преценява основателност на жалбата му. Т.е. този резултат винаги води до невъзможността да се получат направените разноски, а разглеждането по същество – не винаги. Затова причината връзка между него и претърпените имуществени вреди е пряка и непосредствена. Неоснователни са възраженията на ответника, че тези разноски ищецът е могъл да претендира в производството пред 5 чл. състав на ВАС съгласно чл. 143, ал.2 от АПК, защото формулата в процесната наредба не е оттеглена, а изменена.

Съдът установява, че направени от ищеца разноски в размер на 830лв.,трябва да бъдт възстановени като имуществени вреди. Констатира също, че ищецът действително е изпитал разочарование, гняв и обида от неосигурената му ефективна правна защита пред съд, а непроизнасяне на съда по съществото на спора са предизвикали благоприятни правни последици само за административния орган.

Съдът не само е приел изменението на посочената по-горе наредба в хода на висящо съдебно производство и не го е прогласил за нищожно, а е и обезсилил първоинстанционното съдебно решение и е прекратил производството, като тежестта за разноски на административния орган е отпаднала, отбелязва решението. За жалбоподателя са възникнали само неблагоприятни последици без при това да се установи със сила на пресъдено нещо, че жалбата му е неоснователна, посочва още съдията.

Съдът уважава като основателна претенцията от 300лв. за неимуществени вреди, като отхвърля разликата до размера от 3000 лв.

Присъжда и законната лихва върху главното вземане от момента на завеждане на предявения иск – 13.04.2020 г., до окончателното му заплащане. Присъдени са и деловодни разноски за платена държавна такса, държавна такса по жалбата срещу прекратителното определение съгласно квитанция на л.7, и адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.

Очаква се с интерес решението на ВАС, до който делото е вероятно да стигне. По едно подобно дело, след осъждане от Административен съд Стара Загора за нарушение на правото на ЕС, ВАС се самооневини. А решението му се озова в Европейската комисия и Съдът по човешките права в Страсбург като недопустим рецидив по пренебрегване на ПЕС от върховната съдебна инстанция.