СГП иска Гешев да се оплаче на Генералния секретар на СЕ, че Сърбия не ни е предала обвиняемите по „Нексо“

Софийска градска прокуратура е уведомила главния прокурор Иван Гешев, че сръбските власти не са спазали международни договорености по Европейската конвенция за екстрадицията, съобщават оттам. Прокуратурата е той „надлежно“ да сезира за това Генералния секретар на Съвета на Европа за този безпрецедентен случай. Това става ясно от съобщение на СГП.

В него е разказана историята на опита обвинението да прибере от Сърбия Антони Тренчев и Коста Кънчев, обвиняеми по делото за криптопирамидата „Нексо“. Посочено е, че прокурор от Софийска градска прокуратура (СГП) е постановил „задържане до 72 часа“ по делото „Нексо“ спрямо двамата, а на 31.03.2023 г. са им издадени Европейски заповеди за арест.

На 04 април 2023 г. от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ МВР е изпратена информация до СГП, че обвиняеми са обявени за международно издирване в Шенгенската информационна система с въведен сигнал по чл. 26 от Регламент (ЕС) 2018/1862 на Европейския парламент и на Съвета, а също така и по канала на Международната организация на криминалната полиция (МОКП) Интерпол.

На 07 април т.г. от същата служба на МВР в СГП е получена информация , че Генералният секретариат (ГС) на Интерпол е потвърдил получените документите по повод международното издирване на обвиняемите Тренчев и Кънчев. От същата дата секретариатът на Интерпол е уведомил СГП, че според жалби на Тренчев и Кънчев, те са „жертва на политически мотивирана клеветническа кампания в хода на изборната кампания в България“.

По тази причина ГС на Интерпол е изискала допълнителна информация от българската прокуратура за евентуални политически длъжности, дейности, връзки и влияние в България на издирваните лица, се казва в съобщението. Посочено е, че исканата информация е необходима, за да им бъде направена оценка в съответствие с чл. 3 от Конституцията на МОКП Интерпол. Информацията е изпратена, а междувременно заместник на главния прокурор на Република България е изпратил молба до Интерпол за обявяване за международно издирване и временно задържане на двамата обвиняеми.

Също на 07.04.2023 г. е получена информация от националното бюро на Интерпол в Белград, според която Тренчев и Кънчев са пристигнали на 06.04.2023 г. в 23:05 часа на летището в Белград с полет от Дубай. От Интерпол обаче уведомили сръбските власти, че предвид жалбите от издирваните лица, разпространените дифюжъни за издирване на лицата не са видими, посочва СГП.

След като са изпратени преводи на сръбски език на молбите за обявяване за международно издирване и временно задържане на обвиняемите до Министерство на правосъдието на Сърбия, искането на българската прокуратура за временно задържане на издирваните лица не е изпълнено от компетентните сръбски власти, казва СГП.

Това е и причината поради която СГП настоява главният прокурор да уведоми Генералният секретар на Съвета на Европа за неспазване на международните договорености по Европейската конвенция за екстрадицията.

Основателите на „Нексо“ Антони Тренчев и Коста Кънчев не фигурират нито в списък на Интерпол, нито на Европол, като не са им издавани червени бюлетини и европейски заповед съобщиха от компанията „Нексо“. Според „Нексо“ информацията, че Коста Кънчев и Антони Тренчев фигурират в списъците на Интерпол и имат издадена червена бюлетина и европейска заповед за арест, е „категорично неярна“. „Това е видно от постоянно обновявани публични списъци натези уважавани международни агенции“, написаха още от компнията.

Междувремено на въпросния 7 април глaвният пpoĸypop Гeшeв cъoбщи пред журналисти, че oбвиняeмитe пo дeлoтo NЕХО (Kocтa Kънчeв и Aнтoни Tpeнчeв – бeл. peд.) ca пpиcтигнaли в Бeлгpaд, ĸъдeтo oт 2014 гoдинa живee бившият бaнĸep Цвeтaн Bacилeв. „Cъбpaxa ce, ceгa oчaĸвaм дa ĸaцнaт, мoжe би тoзи Oвидиy, oт Швeйцapия, мoжe би вaшият ĸoлeгa Димитъp Cтoянoв oт ВІRD, мoжe би няĸoи пoлитици и пoлитичecĸи пapтии, дa cи нaпpaвят eднa гoлямa oпepaтивĸa, дa cи paзпpeдeлят зaдaчитe ĸoй щe ce зaнимaвa c финaнcиpaнeтo, ĸoй ce зaнимaвa c мeдиитe, c ĸoмпpoмeтиpaнe нa мaгиcтpaти и нa paбoтeщи ĸoлeги“, зaяви Гeшeв.

Към момента на изявлението му не беше ясно дали сръбските власти и Интепрол ще уважат искането на българската прокуратура.