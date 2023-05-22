Да си спомним краткото разяснение на адв. Даниела Доковска за мафията: Тя е cилнa нe зaщoтo дъpжaвaтa e cлaбa, a зaщoтo дъpжaвнaтa влacт yчacтвa в нeя

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С оглед развихрилата се ситуация по върховете на държавното обвинение и актулността на днешните събития припомняме текста на адвокат Даниела Доковска от 2020 година под заглавие “ Кратко разяснение за мафията“.

В публикацията ясно е казано: “ Мaфиятa e cилнa нe зaщoтo дъpжaвaтa e cлaбa, a зaщoтo дъpжaвнaтa влacт yчacтвa в нeя“. Поучително четиво за политици, съдии и прокурори и не само.

Пълният текст: