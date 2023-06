Единодушно Пленумът на ВСС допусна за обсъждане второто предложение за отстраняване на Гешев, обедини процедурите  (допълнена)

Share Facebook

Главният прокурор: Не мислете, че като минат през прокуратурата няма да дойдат и за вас

Пленумът на ВСС отхвърли с 18 гласа искането на Гешев да спиране на процедурата по второто искане за неговото предсрочно освобождаване, а с 19 гласа „За“ откри производството за отстраняването му.

Съветът обедини двете искания за предсрочното прекратяване на мандата на главния прокурор Иван Гешев. Така на следващото си заседание , според постпълите доказателства, съдебните кадровици могта да дебатират по същество извършил ли е Обвинител номер тежко нарушение, намесвайки се в разследването на взрива до автомобила му на 1 май, както и дали с думите си „политически боклук“ по отношение на народните представители е уронил престижа на съдебната власт.

Пленумът на ВСС прие още да обедини двете предложения за отстраняване на главния прокурор в едно производство. Министрът на правоъсдието Крум Зарков заяви, че ще включи обединените искания за отстраняването на Иван Гешев в дневния ред на Съвета още този четвъртък За него днешното заседание на ВСС беше последно заради смяната на вахтата в управлението, а след Янаки Стоилов и Надежда Йорданова, главният прокурор Гешев сменя трети министър по време на процедура за отстраняването му от поста.

Сутринта Висшият съдебен съвет започна обсъждане на допустимостта на второто искане за предсрочно прекратяване на мандата на Иван Гешев за уронване на преситжа на съдебната власт. То е внесено от четирима от шестимата членове на прокурорската колегия, които се подписаха под първото искане и което вече беше допуснато за дебат по същество – Йордан Стоев, Калина Чапкънова, Георги Кузманов и Гергана Мутафова. Те твърдят, че изказването на Гешев е в нарушение на Етичния кодекс на българските магистрати, а „ползваната лексика, интонация и жестове на главния прокурор се възприемат от представителите на законодателната власт като „мутренски и непристойни“.

След като министърът на правосъдието Крум Зарков откри заседанието на Пленума на ВСС, Калина Чапкънова прочете предложението за освобождаване на Иван Гешев за нарушение на Етичния кодекс на магистратите, главният прокурор, дошъл с адвоката си Радостина Томава, взе думата.

“ Аз съм наясно с предмета на днешното заседание„, каза той, но предупреди, че няма да се ограничава „само с предмета на днешната дискусия„. В изказването си съзря опит за политическа намеса в съдебната власт от политическата класа:

Най-вероятно зад това стои политическото влияние на партия ГЕРБ, заяви Гешев и подчерта, че това му прилича на преврат.Това е тоталитарен преврат от хора, които са безпринципни и чието неуважение към правото и принципността са фрапантни. Те се готвят за нещо, което прилича на кървави чистки“, каза Гешев и обяви, че него може би го виждат като враг, но той е враг на този, който нарушава закона и конституцията.“ Хора които искат да изтърбушат нашата съдебна система .. Тези хора направо яхат съдебната власт като бащиния. Това е най-лошият възможен сценарри към този момент. Скоро ще искат вероятно и президента, когото наричат както си искат. Може би всички тези хора искат и те да имат шкафчета. .. Това ми прилича на сталинизъм. Окей, вие не ме харесвате и някои политици не ме харесват, за да защитят един бивш министър председател .. Ще ангажирам своя ресурс, за да се проичистят авгиевите обори в прокуратурата, да вкараме действително ред в хаоса, но всъщност нарочно създават този хаос, може би за да си пълнят джобовете“.

Нарече намесата на политиците „пряка“ в независмостта на съдебната власт и се мотивира с промените в Закона за съдебната власт и НПК. „Значи аз съм избран със 17 гласа, а мога да бъде освободне с 13 гласа“, определи Гешев като „интересно“ това решение, с което също ще сезира КС. ко му остане време след заседанието,

Независимо къде съм съм, аз няма да се откажа от тази мисия. Позорът се обединява, ако не се сложи край на това, репресиите може да нямат край. Всички знаем, че правото е свещено и неприкосновенстта сновено. Политиката трябва да е ограничена, но както виждаме „пипат с мазни пръсти конституцията“. Аз и колеги ще продължим да работим с нашите евроатлантичесик партньри, каза Гешев. Категоричен, е че ще се бори за оцеляването на съдебната власт.

По време на изслушването Гешев обяви, че ако му остане време след заседанието, ще сезира Конституционния съд във връзка с промените в Закона за съдебната власт, които според него са противоконституционни. Как става така, че аз съм избран със 17 гласа, а ще бъда освободен с 13 гласа , каза Гешев по повод „разкачането “ на главния прокурор от председателите на върховните съдилища, които ще бъдат избирани и осбождавани със 17 гласа, а за обвинител номер едно с 13, според промените в ЗСВ.

Не мислете, че като минат през прокуратурата няма дойдат и за вас, обърна се Гешев към вносителите на искането.

Не ползвайте прокуратурата в личен интерес

„Не използвайте ресурса на прокуратурата в личен интерес“, призова Гешев Огнян Дамянов, един от шестимата вносители, поискали предсрочното му освобождаване. Въпръсът до КС дали е легитимен ВСС стои от 3 октомври м.г, (когато изтече мандата на ВСС) . Ако тогава беше отправено това питане, щях да го приема като нещо нормално за мандата на ВСС. До този момент главния прокурор е направили 17 искания по различни въпроси към различни комисии или органи на ВСС, което означава, че лично той до този момент ги е приемал за легитимни. Когато са ти дадени правомощия да защитаваш обществения интерес, а ти ги упражниш в личен интерес, когато срещу теб е започнала една процедура, означава възползване от институцията прокуратура, разви тезата си Дамянов. Той също е получил призовка да се яви в прокуратурата след отправеното искане за предсрочно освобождаване на Гешев.

Адвокат Радостина Томова повтори съображенията на Гешев за спиране на процедурата заради искането на главния прокурор до КС. В него той пoиcĸa cъдът дa ĸaжe дaли Bиcш cъдeбeн cъвeт c изтeĸъл мaндaт мoжe дa ce зaнимaвa c ĸaдpoви въпpocи, вĸлючитeлнo и c ocвoбoждaвaнeтo и нaзнaчaвaнeтo нa глaвния пpoĸypop и пpeдceдaтeлитe нa двaтa въpxoвни cъдa. Според адв. Томова над Йордан Стоев и Георги Кузманов е оказван психически натиск да внесат искането за отстраняването на Гешев.

„Нямаме основание да спрем производството, защото няма образувано нито висящо адимнистративно произовдство, нито висящо производство пред КС, каза Атанаска Дишева. Тя повтори тезата си, че КС още не се е произнесъл по допустимстта на тълкувателното искане. Освен това спиране се предвиджа при искания за обявяване на противоконституционност, а в случая искането на Гешев е за задължително тълкуване.

“ Считам, че трябва да се образува производството по предложението за освобожздаване на главния прокурор“, каза Дишева.

Цветинка Пашкунова също изрази позиция, че са налице основания за допустимост на процедурата. Тя се обяви за обсъждане и на двете искания в общо производство. Според Вероника Имова също няма основания за спиране на процедурата.

Пленумът на ВСС прие да обедини двете предложения за отстраняване на главния прокурор в едно производство. До следващото заседание страните по процедурата имат възможност да представят допълнителни искания за доказателства.

На 25 май Пленумът на Висшия съдебен съвет откри процедура по предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор и допусна събирането на доказателства по предложението от шестима членове на Прокурорската колегия на ВСС. То е заради допуснато тежко нарушение на служебните задължения и е подписано от Георги Кузманов, Йордан Стоев, Калина Чапкънова, Светла Бошнакова, Огнян Дамянов и Гергана Мутафова.

Нови доказателства

ВСС съвет прие нови шест писмени доказателства на четиримата вносители на повторнот исакен за обществната оценка на цитираните от Гешев изказвания.

Ако процедурата по отстраняването продължи на заседание в понеделник, 12 юни, Гешев ще бъде на официално посещение в Брюксел по покана на подкомисията на ЛИБЕ в Европейския парламент, стана ясно от изявление на гл. прокурор. Той щял да направи всичко възможно полетът да бъде по-късно, за да присъства на заседанието. Кадровиците приеха ангажимента му, получен с покана по електроен път. Атанаска Дишева беше против, защото й се видя абсурдно да се приема като писмено доказателство покана, която никой от съвета не е виждал.

Пленумът допусна за изслушване свидетел, поискан от главния прокурор, който ще установява емоционалното състояние на Иван Гешев след получил заплаштиелното писмо, в което му се поставя срок да напусне поста до следващия ден в 10 ч. Това писмо той е получил след пристигането си от САЩ и други писмени доказателства. ВСС даде и различни срокове за представяне на доказателствата. “ Нормално е да се доказва с гласни докзателства моето състояние, включително и как съм реагирал, след като след два дни давам ресконферениция на която казвам едно едно изречение, извадено от контекста, заради което ми се иска отстраняване в нарушение но Конституцията„, настоя Гешев.

Изречението в прав текст гласеше: „..„ между другото ясно е какъв е политическия боклук в Народното събрание. Съдeйĸи пo изявлeниятa нa няĸoи тaĸa нapeчeни пoлитици е вpeмe дa бъдe измeтeн тoзи, ĸaĸтo ĸaзax пoлитичecĸи бoĸлyĸ..“

До окончателното решение на пленума по поисканите отстранявания на главния прокурор, страните по процедурата ще имат възможност да представят допълнителни искания за доказателства, каза министър Зарков.

За последен път Зарков председателства процедурата за отстраняване на Гешев

За последен път като служебен министър правосъден министър Крум Зарков председателства заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, обяви той пред членовете на съвета.

„Аз съм заставал зад една и съща позиция, когато съм имал думата. Тези, които са я сменяли, да обяснят причината за смяната. Тази тема дълго време беше табу за този ВСС. Този ВСС избра и Иван Гешев за главен прокурор, и Борислав Сарафов за негов заместник. Този ВСС има възможност и да реши споровете между двамата. „Споровете“ е доста евфемистичен израз между другото„.

Когато встъпих в длъжност на 2 август разговори като тези за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор бяха абсолютно невъзможни, сега вече се говори. Крачка напред, но важни са крайните решения, важно е и какво следва след тях, това ще е дълъг процес, но надявам се оздравителен“, коментира пред жураналисти още Крум Зарков.

За 10 – те месеци, през които пребива в МП успя да организира изненадващо активна законодателна дейност – над 10, законопроекта изработени в МП влязоха в парламента. След 14 г. лутане и застой, Зарков сложи точката на механизма за независимо разследване на главния прокурор. Никога не засвои „чужд“ труд, обратно подчертаваше приемствеността. Внесе забележителен проект на антикорупционен закон, чиито разпоредби за сформиране на антикорупционна комисия от няколко органа, за да не я владее мнозинството на нито една политическа сила, едва ли ще видят бял свят.

Досега Зарков водеше заседанията на ВСС по отстраняването на Иван Гешев стриктно по правилата, експедитивно и делово, респектиращо овладя страстите около вота.

Остави впечатление, че е личност с кауза.