Петьо Петров – Еврото, бившата му съпруга Любена Павлова и прокурор, са с обвинения за „Осемте джуджета“

Действащ прокурор от бившата спецпрокуратура, бившият следовател Петьо Петров, нашумял като Пепи Еврото, както и бившата му съпруга Любена Павлова са привлечени като обвиняеми по скандала „Осемте джуджета“, съобщи Софийската градска прокуратура. Това стана часове след като АКФ запита и.ф. главния прокурор Сарафова вярно ли е че, ЕЗА на Петро е оттеглена, а издирването му спряно.

От СГП посочват, че тъй като няма данни къде се намира Петров, той е обявен за вътрешно и международно издирване. Наблюдаващият прокурор е предприел действия за издаване на Европейска заповед за арест с цел международното му издирване, пише в съобщението. Любена Петрова е получила призовка за разпит като обвиняема за петък.

Прокурорът Д.Д. (Дилян Деянов) е обвинен, че на 18 февруари 2020 г., когато е бил спецпрокурор, е нарушил служебните си задължения, като с постановление е върнал иззети веществени доказателства – златни монети, на лице, на което по закон е нямало как да бъдат върнати. Обвинението му е за престъпление по служба – че е върнал част от златните монетите на човек, който не е имал никаква връзка с делото или семейството на Илия Златанов – героят на разследването на АКФ „Осемте джуджета“, който разказва как е бил отнет бизнеса му с участието на Петьо Еврото, бившата му съпруга и спецпрокурори.

Петьо Петров и Любена Петрова са обвинени, че на 23 март 2020 г. в София, в съучастие и с цел да набавят за себе си имотна облага, укрили чужди движими вещи, златни монети, за които знаели, че са придобити от другиго чрез длъжностно престъпление.

Двамата са привлечени в качеството на обвиняеми за вещно укривателство, престъпление по чл. 215, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от една до шест години. От съобщението на прокуратурата се разбира още, че за Петров има издадено постановление за 72-часово задържане.

Причина за въпросите, поставени от АКФ за оттеглената ЕЗА обаче е имало, защото от съобщението на прокуратурата става ясно , че първото обвинение на Петров – за принуда, което стартира в Софийската районна прокуратура, е отменено, тъй като привличането е станало без доказателства за извършено престъпление и разпит на пострадали от принудата. „Във връзка с това постановлението за привличане в качеството на обвиняем е отменено като незаконосъобразен акт„, съобщава СГП. С това е отпаднало и основанието за негового издиравне с ЕЗА. От днешното съобщение на СГП се разбира, че наблюдаващият прокурор, очевидно по новото обвинение, „е предприел действия за издаване на Европейска заповед за арест с цел международното му издирване“.

През юни пред ВСС Андрей Янĸyлoв коментира, че едно от големите нарушения по казуса с „Осемте джуджета“ е „гoлямo бeзoбpaзиe на Cпeциaлизиpaнaтa пpoĸypaтypaтa“ и paзпopeждaнeтo й c вeщecтвeнитe дoĸaзaтeлcтвa – пapи в бpoй и злaтo. Te ca въpнaти c пocтaнoвлeния oт пpoĸypopи нa лицa, oт ĸoитo нe ca иззeти, и тo нa ocнoвaниe нa дoĸyмeнти, ĸoитo ca cтpaнни. Експертът обясни, че :„Bъpнaти ca cлeд cъздaвaнe нa oпpeдeлeни дoĸyмeнти, ĸoитo ca, мeĸo ĸaзaнo, cтpaнни – дoгoвop зa oтгoвopнo пaзeнe нa финaнcoви cpeдcтвa, ĸoйтo тpeтo лицe cĸлючилo c Явop Злaтaнoв и ги пaзи вce eднo бaнĸa. B eдин мoмeнт тpeтoтo лицe oтивa c тoзи дoгoвop пpи пpoĸypopитe и тe вpъщaт пapитe нa нeгo „, зaяви Янĸyлoв. Toй пocoчи, че вpъщaнeтo нa вeщecтвeнитe дoĸaзaтeлcтвa по делото paзĸpивaт eднa „гpoтecĸнa ĸapтинa“, за която санкция на правосъдието няма.