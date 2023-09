Промени: как да се прави справка за делата, образувани или приключени пред Съда или Общия съд от 1 октомври 2023 г.?

Share Facebook

За промяна в начина на публикуване на Официален вестник на Европейския съюз или как да се прави справка с информацията относно делата, образувани пред Съда или Общия съд или приключени от тези съдилища, считано от 1 октомври 2023 г, съобщава СЕС.

На 1 октомври 2023 г. Официален вестник на Европейския съюз ще премине към публикуване акт по акт.

При този нов начин на изготвяне Официален вестник вече няма да представлява сборник от

актове с таблица на съдържанието, съобщават от Съда. Вместо това всеки акт ще бъде публикуван самостоятелно като автентичен Официален вестник във формат PDF.

При все това, за да се улеснят справките с предвидените в процедурните правилници на Съда и на Общия

съд съобщения, за последните ще бъде запазен настоящият ритъм, а именно пакетно публикуване, по

принцип всеки понеделник.

Справка със съобщенията за делата, образувани пред Съда или Общия съд или приключени от тези

съдилища, ще може да бъде направена в деня на публикуването им на уебсайта EUR-Lex чрез връзка, която е

пряко достъпна на началната страница. Те ще бъдат достъпни и чрез търсачката, която позволява достъп до

вече публикувани актове, по дата и набор от данни. Функциите на EUR-Lex ще позволяват също филтриране

на резултатите, за да бъдат показвани само документите, които се отнасят до съдебните дела.

Подготвен от Службата за публикации видеоклип дава представа за тези нововъведения: Discover the new

Official Journal of the European Union, act by act! – YouTube

По технически причини не се предвижда публикуване на 2 октомври 2023 г. Предвидено е първите

съобщения за образуваните пред Съда или Общия съд дела, както и първите съобщения за съдебните

актове, с които се слага край на производството, да бъдат публикувани в понеделник 9 октомвр 2023 година.