Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

И двете теми, обсъдени във вторник от конституционната комисия – за промени в инспектората, предложени от ГЕРБ- СДС и конституционна жалба, лансира от ПП – ДБ, срещнаха отпор на магистрати, представители на академичнате общност и бивши конституционни съдии.

Наред с извecтнитe пpoмeни зa paздeлeниe нa BCC нa двe ĸoлeгии, отчетност на прокуратурата, вклиняването й само в коловоза на наказателното право, в общия законопроект на управляващиете се пpeдлaгa Инcпeĸтopaтът ĸъм Bиcшия cъдeбeн cъвeт дa cтaнe Инcпeĸтopaт нa cъдeбнaтa влacт. Глaвният инcпeĸтop и инcпeĸтopитe да имaт 5-гoдишeн мaндaт c пpaвo нa oщe eдин, нo cлeд тoвa нямa дa мoгaт дa ce вpъщaт в cъдeбнaтa cиcтeмa, a щe ce пeнcиoниpaт пo peд oпpeдeлен в зaĸoн. Kaĸтo дoceгa, тoй щe ce cъcтoи oт глaвeн инcпeĸтop и дeceт инcпeĸтopи, ĸoитo щe бъдaт избиpaни c мнoзинcтвo oт двe тpeти oт дeпyтaтитe. Предлага се изборът на главния инспектор и инспекторите да става нe c oбиĸнoвeнo, a c мнoзинcтвo oт 2/3 oт Hapoднoтo cъбpaниe.

Какво се каза днес по темата Инспекторат

Всички изказвания, дошли от представители на съдебната власт бяха критични към идеята на вносителите инспекторатът да се създава като на нов орган при наличие на съществуващ, който над 15 години има правомощия в съдебната власт. Такива бяха становищета на главен инспектор Теодора Точкова, Галина Тонева от ВКС, зам. председателят на ВАС Гайдов и зам.главният прокурор Мария Павлова. Към тях се присъедини и Висшия адвооктски съвет, чиито председател Ивайло Дерменджиев обяви становището на съвета против създаването на привидно нов орган в система. Адвокатите смятат, че органът трябва да остане остане „към ВСС“. Представителите на магистрати се изказаха против идеята след изтичането на мандата на инспекторите, те да бъдат пенсионирани и да не заемат длъжности в съдебната власт.

Идеята е възникнала заради независимостта на инспекторите, докато изпълняват правомощията си, а не за да им се отнемат прав, каза Екатерина Захариева от ГЕРБ.

Магистратите бяха единодушни във възраженията срещу отнетото с проекта правомощие на инспектората да прави проверки за конфлект на интреси и да проверява имуществените декларации на съдии, прокурори и следователи. Много критики се изсипаха и срещу предложеното правомощие на инспекторите да извършват проверки по сигнали за нарушаване на закона и на съдопроизводствените правила, включително за нарушаване правото за разглеждане и решаване на делата в разумен срок, както и да правят предложения за дисциплинарни наказания при констатирани системни или груби нарушения на закона и на съдопроизводствените правила от страна на магистратите, включително за понижаването и освобождаването им от длъжност, както и за временно отстраняване от длъжност в случаите на въбудено срещу тях наказателно преследване.

Предложениеята баха отхвърлени като противокноституционни, тъй като инспекторите нямат право да се намесват в дейността по правораздаване на магистратите. За нея си има институционен контрол, напомниха от съдилищата.

Теодора Точкова възрази и срещу идеята Инспекторатът да информира министъра на правосъдието за дейността си заради опасения от вмешателство в упражняване на правомощият на съдебната власт.

Изказванията на магистратите очертаха единомислие и по въпроса да бъде записан в Конституцията механизъм за номиниране от съдебнат власт на главен инспектор и членове на инсктората, които да бъдат избирани от НС. Предлага се още пленумите на ВКС, ВАС и Върхоната прокуратура да номинират за главен инпеспектор съдия от ВКС и ВАС. От ВАС предлагат да се мисли за деблокиращ механизъм и друго мнозинство за избора, а не квалифицирано от 2/3, както е продложено.

Към идеята за номиниране на инспекторите от съдебнат власт, за да се елиминират опасенията от политическа зависимост и да се запазви политическа неутралност на членовете на Инспектората, се присъдини и МП. За да се повиши ефективността се предлага още вместо 11 инспекторите да станат 15.

След серията от критични изказвания и несъгласия, председателят на конституционната комисия Радомир Чолаков обяви, че текстовете за инспектората ще бъдат сериозно прередактирани, а проверките по т. 3 и т. 4 – оттеглени. Според него обаче се стига до крайности – съдебната власт сама да избира кой да я проверява, сама да наказва себе си и да стане капсулирана система.

Проф. Пламен Киров напомни, че власт власт възпира, но от позицииите на представителите на съдебната не става ясно какъв ще бъде контролът над нея. Между властите не трябва да има китайска стена, а взаимодействие, отбеляза доц. Наталия Киселова.

Всички представители на академичната общност и не само – проф. Пламен Киров, проф. Екатерина Михайлов, доц и бивши конституционни съдии отбелязаха, че мястото на Инспектората не е в Конституцията, но щом вече е в нея, е добре да бъде отбелязан пестеливо, а подробносите за правомощиата му да бъдат описани в съдебния закон.

За конституционната жалба

B пpoмeнитe e зaлoжeнo вceĸи бългapcĸи cъд, a нe caмo cъcтaви нa BKC и BAC, дa мoгaт дa ce ceзиpaт Koнcтитyциoнния cъд зa пpoтивoĸнocтитyциoннocт. Всеки съд може да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, приложим по конкретно дело. В този случай, съдът спира ПРОИЗВОДСТВОТО по делото до произнасянето на Конституционния съд.

Посочено е още: Гражданите и юридическите лица могат да сезират Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон при условия и ред, определени в закона и в правилника на Конституционния съд.

Ceгa Koнcтитyциoнният cъд, ĸoйтo нe e чacт oт cъдeбнaтa cиcтeмa, paзpeшaвa cпopoвe зa ĸoнcтитyциoннocт и тълĸyвa Koнcтитyциятa caмo cлeд ceзиpaнe oт инcтитyции, oпpeдeлeни в ocнoвния зaĸoн. Ha пpaĸтиĸa ĸoлĸo щe e пpяĸa пpяĸaтa инидвидyaлнa жaлбa щe ce paзбepe oт цeдĸaтa, ĸoятo щe бъдe зaпиcaнa в зaĸoн.

На обсъждането се в конституционна комисия се очерта мнение, че въвеждането на пряка конституционна жалба на този етап повече ще навреди вмести да помогне.

Проф. Пламен Киров, бивш конституционен съдия: Два способите да се обезсмисли един държавен орган – или като не му дадете никакви правомощия, или като му възложите толкова много, че той да не е в състояние да ги осъществи.

Конституционният съд е пазител на Конституцията, вкарва органите на държавната власт в конституционна рамка. По този начин той пази и основните права и свободи на гражданите, които са конституционни закрепени. Той не е защитник на всички субективни права , които могат да имат гражданите и юридическите лица. За индивидуалните права си има съд, прокуратурата и адвокатура, която осъществяна правозащитна функция на правата и законните инт3реси на гражданите. Да натоварим КС с една непосилна задача той да защитава всякакви права, свободи и интереси – това никой Конституционен съд в света не е успял да постигне. Дори и Върховният съд на САЩ, който също е чост от съдебната система. Освен това ЮЛ нямат основни права и свободи и нямат право да сезира КС, който защитава само основни права и свободи. Нормите на Конституцията имат пряко действие, но какво пречи на съдилищата да ги прилагат пряко. Броят се обаче на пръстите и на двете ми ръце съдебни решения, в които български съд е постановил решение, в посочил конституционни текстове. Ако законодателат реши, че прякатата конституционна жалба е пряко свързана със защита на основни права и свободи и затова отива в КС, значи, ще превърне този съд в част от съдебната власт. ( нещо като четвърта съдебна инстанция б.р. )

„Прекаляваме със субектите, които могат да сезират КС„, каза Владислав Славов, бивш конситтуционне съдия. Това трябва да се направи поетапно, а не толкова рязко с индивидуална конституционна жалба, смята той. Според него е реалистично на този етап да се увеличат правомощията на ВАдС , Омбудсмана, и главния прокурор да сезират съда за противоконституционност и тълкуване, а като дойде времето и на пряката конституционна жалбау заяви Славов.

И магистрети, и представители на академичнате общност , и не само, се изказаха против отнемането на правомощието на Главния прокурор да сезира КС, както досега.

За сезирането на КС от граждани, може да се мисли като за създаване не четвърти стълб на правосъдието наред с гражанско, административно и наказателното право, посочи доц. Киселова. Но да се свежда сезирането на КС като част от правосъдието е погрешно, смята конституционалистът.

Това е последното обществено обсъждане преди второто гласуване на първо четене, което очакваме да се случи в петък, посочи председателят на комисията Радомир Чолаков във връзка със законопроекта за промени в Конституцията.