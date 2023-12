Конституционният съд обяви за противоконституционни част от текстовете в Изборния кодекс. Съдът се произнесе по искането на депутати от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ по промените, приети в началото на декември 2022 г. от т.нар. „хартиената коалиция“

B иcĸaнeтo, внесено от 27 януари т.г. дeпyтaтитe ocпopиxa нepaвнoпpaвнoтo тpeтиpaнe нa глacoпoдaвaтeлитe, a имeннo, въвeдeнaтa възмoжнocт чacт oт гpaждaни дa имaт избop ĸaĸ дa глacyвaт – дaли c xapтиeнa бюлeтинa или c мaшинa. Зa дpyги избиpaтeли, тeзи, ĸoитo глacyвaт в ceĸции c пoд 300 избиpaтeли – тaĸъв избop нямa. Toвa e нepaвнoпocтaвeнo тpeтиpaнe нa бългapcĸитe гpaждaни, cмятaт внocитeлитe. Ocпopeни бях а пpoмeнитe в Избopния ĸoдeĸc, c ĸoитo знaчeниeтo нa мaшиннoтo глacyвaнe e cвeдeнo дo cpeдcтвo зa oтпeчaтвaнe нa нoв вид „xapтиeнa бюлeтинa oт мaшиннo глacyвaнe“. Обърнато бе cпeциaлнo внимaниe и нa въвeдeнoтo изиcĸвaнe бpoeнeтo нa бюлeтинитe дa ce извъpшвa oт ĸoмиcиитe, a нe aвтoмaтичнo oт мaшинитe.

С днешното си решение КС обяви за противоконституционно условието в чл. 213б, ал. 1 да се предоставя достъп до изходния код и документацията на системата за електронната система за машинно гласуване, както и всички други софтуерни инструменти, приложими в изборния процес, на лица, посочени от партиите и коалициите, „получили над четири на сто от действителните гласове на последните проведени парламентарни избори“. От решението на съда се разбира, че всички партии, които участват в изборите, а не само парламентарно представените, ще имат достъп до изходния код и документацията на системата за електронната система за машинно гласуване.

Конституционният съд отхвърли като противоконституционна разпоредбата на чл. 212, ал. 5 в частта, в която се казва, че не се произвежда машинно гласуване в секции извън страната „в случаите, в които няма лице, на което Централната избирателна комисия е възложила дейности по техническото осигуряване и поддръжка на техническото устройство за гласуване, владеещо български език, което да инсталира и поддържа техническите устройства за машинно гласуване.“

Съдът отхвърля искането на народните представителите да се обяви за противоконституционно условието гражданите в секции с под триста избиратели да нямат възможността да избират дали да гласуват с хартиена бюлетина или чрез машина.

Отхвърлено е и искането да бъде обявено за противоконституционно решението СИК да отчита резултатите от машинното гласуване, като преброява бюлетините от машинното гласуване.

Решението на съда е взето единодушно. Съдия докладчик по делото е Марияна Карагьозова – Финкова.