Председателите на българския и гръцкия ВАдС откриват в Атина съвместен семинар за насилието над жени

Във вторник в Атина председателите на българския Висш адвоктаски съвет д-р Ивайло Дерменджиев, на Пленума на гръцките адвокатури Димитрис Вервесос и председателя на УС на ЦОА “Кръстю Цончев” доц. д-р Боряна Мусева, ще открият съвместен семинар на българската и гръцката адвокатура по програма HELP на Съвета на Европа. Тя е на тема: “Насилие над жени и домашно насилие”.

Участие ще вземат над от 60 адвокати от България и Гърция, а семинарът ще продъллжи 3 месеца с онлайн занятия в платформата на програма HELP за електронно обучение.

В утрешното събитие се очкават президента на Комисията GREVIO на Съвета на Европа ,д-р Мария-Андриани Костопулу, която е и представител на програмата за гръцката адвокатура, съдия Мария Дончева – зам.-председател на Софийския районен съд и обучител по програма HELP, Томислав Тошков – представител на HELP за българската адвокатура и член на Консултативния съвет, главен секретар на ЦОА “Кръстю Цончев”, Диляна Гитева – обучител по програма HELP, представители на Секретариата на HELP и гръцки магистрати.

Адвокатурата у нас запази критично отношение към промените в Закона за защита от домашно насилие, приети мълниеносно от Народното събрание след нападението в Стара Загора над 18-годишната Дебора.

Според адвокат Добросвет Пенев пред Актуално „твърде дълго не се взимаха никакви мерки и от един момент насетне бяха предприети крути мерки, написани на коляно. Когато има необмислени промени, рискуваме да не постигнем целта на закона. Ние прокламираме една цел, а съответната поправка може да открие нови хоризонти за нови престъпления“, казва още адвокатът.

Той коментира и абсурдна грешка като илюстрация за подхода на светкавично законотворчество. В мотивите на законопроекта вместо „генерална превенция“ бе вписано „генерална претенция“ – така поправките в закона, вместо да се превърнат в генерална превенция на престъпността, ще останат една гола, но пък генерална претенция“, която обиколи цяла България, отбеляза адв. Добросвет Пенев.