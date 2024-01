Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Окончателно влезе в сила присъдата срещу бивш началник на митница Свиленград, постановена по наказателно дело, съобщиха от Съдебната палата в Хасково, предаде БТА.

Тодор Караиванов бе признат за виновен за вземане на подкуп – парични суми в различни валути в общ размер на 600 евро и 1600 лв., като престъплението е извършено от октомври 2014 г. до 28 януари 2015 г. в град Свиленград при условията на продължаващо престъпление в качеството му на длъжностно лице с отговорно служебно положение, припомнят от съда.

На 18 май 2016 г. Cпeциaлизиpaнo звeнo „Aнтиĸopyпция“ пpи Coфийcĸa гpaдcĸa пpoĸypaтypa внece в Oĸpъжeн cъд – Xacĸoвo oбвинитeлeн aĸт cpeщy Toдop Kapaивaнoв – бивш нaчaлниĸ нa Mитницa – Cвилeнгpaд зa пoдĸyп в paзмep нa 4 500 eвpo и 1 600 лeвa, извъpшeн c 9 oтдeлни дeяния пpи ycлoвиятa нa пpoдължaвaнo пpecтъплeниe (чл. 302, т.1, вp. c чл. 301, aл.1 пp. пъpвo и втopo, вp. c чл. 26, aл.1 oт HK), ĸaĸтo и зa нaбaвянe нa пpoтивoзaĸoннa oблaгa в paзмep нa 10 000 eвpo, изпoлзвaйĸи cлyжeбнoтo cи пoлoжeниe ( чл. 283 oт HK).

Караиванов бе осъден в Хасковския окръжен съд през декември 2020 г. първоначално ефективно на четири години „Лишаване от свобода“, глоба от 5000 лева и забрана да оглавява държавна служба за шест години.

С решение на Върховния касационен съд обаче размерът на наказанието „лишаване от свобода“ на подсъдимия бе намалено от четири на три години условно с изпитателен срок от пет години, а наказанието „лишаване от право да заема длъжност в държавната администрация“ е намалено от шест на пет години.