Адв. Добровест Пенев: Ако бъда избран за председател на САК, ще работя за колегията с етика и морал, без агресия и натиск

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Твърде възпаленото его е винаги личностен проблем, но всякога с обществени последици Нещото, с което се открояваме от другия отбор е, че зад нас няма определен „властови център“, който да реди кандидатските листи От „достатъчно известен“ не следва автоматично „изключително полезен“ за обществена работа

Hнaд 6000 cтoлични aдвoĸaти нa 27 и 28 янyapи щe избират нoвo pъĸoвoдcтвo нa Coфийcĸa aдвoĸaтcĸa ĸoлeгия – нoв пpeдceдaтeл и члeнoвe нa Aдвoĸaтcĸия cъвeт, члeнoвe нa Диcциплинapния и Koнтpoлния cъвeти, както и делегати на Общото събрание на гилдията.

До момента двама са столичните адвокати, коитo cа ĸaндидaти дa oглaвят CAK. Около досегашшното ръководство е оформен екип, чиито претендент за поста е адвокат Жана Кисьова, номинирана от сегашния председател Стефан Марчев.

Двама председатели на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) Даниела Доковска и настоящият Ивайло Дерменджиев номинираха столичния адвокат Добровест Пенев. Интересно е, че около кандидатурата на Пенев спонтанно се събраха десетки столични адвокати, които обявиха подкрепата си за него. Всички те са от различни дружества, кантори и сдружения с най-разнообразни профили. Общото между тях е образованост и желание за промяна в столичната адвокатурата. ( повече най-долу)

Дe Фaĸтo се обърна с въпроси към претендента за председател на САК Добровест Пенев, който не е от средите на настоящото ръководство, впечатлява с откритост и добронамереност, и желание за миротворство в адвокатурата. „Вярвам, че мога да работя с всички колеги, както и вярвам, че мога да бъда добра трансмисия между хора, които по-трудно комуникират помежду си“, казва той. Признава, че го „втвърдява“ е единствено агресията и натискът.

Как ще коментирате спонтанната подкрепа на столични адвокати, които за първи път се събраха заедно миналата седмица, заявиха подкрепата си за вас, г-н Пенев? Тази самоорганизирана общност ще се превърне ли в екип, с който ще се явите на вота?

Интересен въпрос. След като се оказа, че кандидатите за председател на Софийския адвокатски съвет сме само двама, получих множество обаждания и писма на електронната си поща от колеги, част от които не познавах лично.

Интересно е, че ми се обадиха много колеги от други градове, вписани в други колегии, които заявиха категоричната си подкрепа за моята кандидатура, макар да нямат пряко отношение към изборите за органи на САК. За мен това е недвусмислен сигнал, че в професионалната ни общност има сериозен проблем и дълбоко разделение, поради което и изборите за органи на САК, като най-голямата колегия, предизвикват голям интерес и сред колегите от цялата страна. Повечето от тях са наясно с причините за разделението – ще се въздържа да ги коментирам публично само по едно съображение – да спестя репутационния риск на професията ни. Със сигурност обаче темата ще бъде поставена в професионалните ни дискусии, включително на предстоящото Общо събрание на САК. С мен се свързаха голяма част от кандидатите за органи, които не са част от конкурентния и обявен отдавна екип, предложен от настоящия председател, колегата Стефан Марчев.

Сред тези, с които се свързахме, има колеги с много различни профили – хабилитирани преподаватели от академичните среди, свободолюбиви и образовани млади колеги, колеги с много богат опит, включително в органите на САК, колеги от различни професионални общности в рамките на адвокатурата, колеги, работещи самостоятелно и такива от големи адвокатски дружества, цивилисти и пеналисти, колеги с интереси, познания и опит в международното частно право и международното публично право и такива от Търговския дом. Силно впечатление прави фактът, че на фона на прекрасните отчети за дейността на Софийския адвокатски съвет, има изключително голям брой колеги, коиот изпитват неудовлетворение, дори категорично неодобрение към процесите, които текат в адвокатурата и в частност в САК, като отказват да бъдат част от подобни отношения. През изминалата седмица организирах среща с кандидатите за органи на САК, които не са част от отдавна обявения екип, на която всеки изложи позицията си, мотивите си да се кандидатира, както и целите, които си е поставил. Видяхме, че в голяма степен целите ни са общи, доколкото са в полза на цялата професионална общност.

Кажете поне част от проблемите, които очертават недоволство във вашата общност?

Установихме, че в последните години в САК се наблюдава отстъпление от изградената практика за организиране на професионални обучения, които са безкрайно необходими както на по-младите колеги, така и на всички ни, предвид динамиката на законодателния процес и все по-ниското качеството на нормативните актове. Наблюдаваме проблеми и в правната помощ – колегите от САК, вписани в Националния регистър за правна помощ, имат ограничена възможност да работят по казуси, свързани с домашното насилие. Проблемът е изключително актуален в боледуващото ни общество. На този фон недоброто сътрудничество на Софийския адвокатски съвет с НБПП води до последици в две измерения: първо – колегите, предоставящи правна помощ, са ограничени в достъпа си до допълнителна работа, респективно приходи, и второ – граждани в нужда са лишени от ефективна помощ и подкрепа. Има, разбира се, много още посоки, в които дейността на САК може и трябва да се подобри и които ще оповестим отделно.

Какво друго ви отличава от екипа на “ противниковия отбор“?

Думите „екип“ и „заедно“ са твърде експлоатирани напоследък. Според мен дори е опасно членовете на САС и Контролният съвет да са в екип, доколкото вторият орган е призван да контролира първия.

Нещото, с което се открояваме от екипа на колегите, обявили се доста по-рано, е, че зад нас не стои „властови център“, който да реди кандидатските листи (за жалост и по аналогия с парламентарните избори). Колегите са много различни – като профил, възраст, професионални интереси и области на реализация, професионални и лични контакти и т.н. – тоест не съществува обстоятелство, което да ги държи в състояние на подчиненост или задълженост. Извън горното, за мен е важно да има чуваемост за различни мнения и позиции, да няма стремеж за стъпкване или игнориране на хора и идеи, само защото не идват от „правилното“ място.

Ключовият въпрос, на който следва да са подчинени усилията, дебатите и решенията, е – полезно ли е за колегията.

Вас ви номинираха за поста безспорни авторитети като адв. Даниела Доковска и адв. Ивайло Дерменджиев. Какво ви убеди да се включите в избора за председател на САК? Как ще отговорите на коментари, че не сте достатъчно известен.

Действително, адв. Даниела Доковска и адв. Ивайло Дерменджиев застанаха с авторитетите си зад моята кандидатура, което за мен е колкото чест, толкова и отговорност, та дори и предизвикателство. Колегите ме убедиха, че след натрупването на личен опит и черпенето на дивиденти от прекрасната ни професия, е редно и отговорно да даваме от себе си и в полза на професионалната ни общност. Виждам кандидатурата си като възможност за развитие на колегията без жертване на принципи, етика и морал. Относно известността – и настоящият председател на САС, колегата Марчев, също не бе сред най-популярните лица преди да бъде избран.

От „достатъчно известен“ не следва автоматично „изключително полезен“ за обществена работа. Освен това, известността има различни измерения и не всяко от тях е положително, така че не смятам подобни съждения за определящи.

По-рано пред Де Факто казахте, че ако спечелите изборите няма да делите адвокатите на „наши“ и ваши“. Защо има „наши и „ваши“ в най-многолюдната адвокатска общност в страната? Възможен ли е баланс на интересите между действащите членове на съвета и новите, които ще влязат в него?

Имам малко непопулярно схващане за генезиса на разделението. Нека приемем, че всички сме добри професионалисти – всеки в областта си. Тогава възниква въпросът защо ни е трудно да сме обединени в защитата на общите ни интереси. Смятам, че в много голяма степен проблемът е психологически и морален. Малко или повече, адвокатите сме индивидуалисти. Твърде възпаленото его обаче е винаги личностен проблем, но всякога с обществени последици – за общността, в която битува съответната личност.

За хора с подобен профил е почти невъзможно да приемат различна от собствената им позиция – определят го като лично неодобрение, като заплаха за собствения им авторитет, поради което изпитват и потребност да омаловажат, обезценят, дискредитират и стъпчат дръзналия да мисли самостоятелно. Смятам, че съм диалогичен, умея да изслушвам и да чувам, способен съм да променям позициите си, ако бъда убеден с аргументи, приемам и аргументирана критика.

Освен горното съм устроен да търся положителните качества на партньора или опонента, да се фокусирам върху тях, изграждайки основи за ползотворна комуникация. Единствено агресията и натискът ме втвърдяват. Ето защо вярвам, че мога да работя с всички колеги, както и вярвам, че мога да бъда добра трансмисия между хора, които по-трудно комуникират помежду си.

Ако спечелите изборите как бихте отстоявали интересите на колегията пред държавните органи и пред съдебната власт?

Краткият отговор е – с решителност. Способите за защита на интересите на професията ни може да са различни в зависимост от потребността – срещи, убеждаване, публични позиции, популяризиране на евентуална заплаха пред адвокатската общност и въвличане на повече колеги в отстояването на интересите ни.

Впрочем, адвокатите имаме един голям успех – увеличаването на нормативно признатите ни разходи на 40% от размера на приходите ни. В тази инициатива на председателя на ВАдС участваха много активно колеги адвокати – народни представители от почти всички парламентарни групи в Народното събрание. Без значение от политическите пристрастия на всеки от тях, в името на адвокатурата всички се обединиха и с огромни усилия, от втория път, с мнозинство от само няколко гласа и при отрицателно становище на финансовия министър, поправките бяха приети. Те бяха логични и необходими по две причини – преди години имахме право на по-голям процент нормативно признати разходи, които бяха обаче намалени със законодателно решение, от една страна, и от друга – адвокатската професия понесе изключително тежко Ковид кризата – бяхме определяни като маргинали и единствено ние не получихме разбиране, помощ и подкрепа от държавата.

За жалост обаче, трудностите пред приемането на законовата промяна не се изчерпват с упоменатите. Най-огорчаващото бе поведението на някои наши колеги, които в Народното събрание водиха разговори и убеждаваха политиците, че такава промяна не ни е необходима. Колеги адвокати – народни представители, ми съобщиха изпитания шок от чутото и видяното. Та, красивите думички са хубаво нещо, но обилната им употреба е белег, че се ползват като благообразна опаковка на не толкова красиво съдържание.

Вашият опонент влиза в надпреварата с подкрепата на сегашното ръководство на САК, което очевидно е и ход за задържане на властта в сегашния екип на управление. Това притеснява ли ви? Каква е оценката ви за адв. Жана Кисьова като ваш конкурент?

Започвам от втория въпрос – не познавам лично колегата Кисьова и в този смисъл приемам, че е добър професионалист в работата си. Притеснение обаче имам и то е свързано с оформянето на властови център, стоящ зад мнозинството във ВАдС и зад настоящото управление на САК, част от което е и колегата Кисьова.

Не смятам, че най-свободната, свободолюбива и самоуправляваща се професия може да си позволи да бъде подчинена, формално или не, на само един или няколко души – без значение от формата, опаковката, думите и лицата, зад които контролът бива маскиран.

От адвокатската си практика, какви промени в законите бихте препоръчали?

На първо място ми се ще законите да не се променят толкова често. Множество инвеститори продават инвестициите си в България, а други отказват да инвестират заради липсата на предвидимост и стабилност – въпреки благопрятните данъчни закони и въпреки че сме член на ЕС. На нас, адвокатите, също ни е изключително трудно.

От друга страна, когато се приемат промени в съществуващи закони или се приемат нови такива – това да се прави мъдро, отговорно, качествено, неконюнктурно, от грамотни юристи с висок морал и с мисъл за години напред. Тук мога да дам за пример дори проекта за нов Закон за адвокатурата (макар да не е внесен още в НС), изготвен от работна група към ВАдС – съдържа множество спорни текстове, неоправдани и необосновани ограничения за адвокатите, както и текстове, които са абсолютно неприемливи.

Ще дам няколко примера – текстовете за избор на председатели (на ВАдвС и на колегиите) от органа (съвета), а не от общото събрание (всички адвокати), буквално обезличават адвокатурата; ограниченията в чл. 56, ал 2 са крайно необосновани и напълно неприемливи; виждам тенденции към по-голяма централизация и изземване на правомощия и компетенции от колегиите към ВАдвС, включително в организирането на обучения; с чл. 196, ал. 4 се навлиза и в независимостта на колегиите, доколкото всичко свързано с изборите се определя от ВАдвС; спорни са и текстовете относно адвокатската тайна; хаотично са уредени изборите – предвижда се възможност за участие в събранията чрез видеоконферентна връзка и гласуване чрез електронна бюлетина „одобрявана от ВАдвС“, но е ясно че бюлетината е малкият проблем.

Големият проблем е в електронната система за гласуване, а за това няма и дума. Позицията ни е, че трябва да се даде възможност за гласуване на всички адвокати чрез система за електронно гласуване. Смятам, че проектът трябва да се обсъди спокойно, първо в рамките на всяка от колегиите и после на национално ниво, да не бъде употребяван за предизборни цели.

Какво обичате да четете, извън делата, какво цените у хората, какви хора „обитават“ приятелския ви кръг?

В последните години се увличам по философията, обожавам Айн Ранд, понякога си препрочитам Алексис Зорбас на Казандзакис, в момента чета „Помни войната – съвети за строеви офицери“ на полк. Борис Дрангов – велик български офицер и военен педагог, който, според някои, е не по-малко значим мислител от Сун Дзъ и трябва да се изучава в училищата. Случва се да чета и от читанката на малкия ми син, чета и професионална литература, разбира се.

Имам приятели лекари, колеги юристи, спортисти, с които спортуваме или пием по чаша вино след работа, обменяйки мисли. Допадат ми ненатрапчиви хора с богата обща култура и познания.

Професионален профил

Дoбpoвecт Πeнeв e poдeн пpeз 1979 г. , зaвъpшил e пpaвo пpeз 2002 г., a oт 2003 г. e впиcaн в Coфийcĸaтa aдвoĸaтcĸa ĸoлeгия. Зaвъpшил пpeз 2011 г. мaгиcтpaтypa пo Πpaвo нa Eвpoпeйcĸия cъюз в Meждyнapoднaтa мaгиcтъpcĸa пpoгpaмa нa Coфийcĸи yнивepcитeт „Cв. Kлимeнт Oxpидcĸи”, Юpидичecĸи фaĸyлтeт, cъвмecтнo c Eвpoпeйcĸи yнивepcитeтcĸи цeнтъp – Haнcи, Фpaнция и Унивepcитeт нa Cтpacбypг, Фpaнция.

Πpoфecиoнaлни ĸoмпeтeнции и oпит: Тъpгoвcĸo пpaвo oблигaциoннo пpaвo; пpoфecиoнaлeн oпит в oблacттa нa ĸopпopaтивнoтo yпpaвлeниe, cъвмecтни пpeдпpиятия, ĸaпитaлoви пaзapи и лицeнзии; ĸoнcyлтиpaнe нa paзлични cпopoвe, пpoцecyaлнo пpeдcтaвитeлcтвo, извънcъдeбни cпopaзyмeния, мeдиaция и apбитpaжни пpoцeдypи в мнoжecтвo ceĸтopи, вĸлючитeлнo cтpoитeлcтвo, eнepгeтиĸa и тeлeĸoмyниĸaции; aдминиcтpaтивнo пpaвo, peгyлaтopни и лицeнзиoнни пpoцeдypи; пpaвнo oбcлyжвaнe нa юpидичecĸи лицa.

Πpaвeн ĸoнcyлтaнт нa Πocoлcтвoтo нa Япoния в Бългapия в пpoдължeниe нa 10 г., c бoгaт oпит в ĸoмyниĸaциятa и oтнoшeниятa c xopa, фopмиpaни oт aзиaтcĸaтa ĸyлтypa и тpaдиции, ocнoвaни нa взaимнo yвaжeниe. Bлaдee aнглийcĸи и pycĸи eзиĸ. Жeнeн, c двaмa cинoвe нa 8 г. и 17 г.

Участниците в спонтанния „отбор“ около Добровест Пенев, заявиха участие в избора за органи на САС. Без претенция за изчерпателност представяме част от общността в бъдещата надпревара.

КАНДИДАТИ ЗА СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

1. АНЕТА МЕТОДИЕВА АНТОНОВА – ръководител направление Търговско право към Юридическия факултет на СУ “ Св. Климент Охридски“. Член на Президиума на Арбитражния съд при БТПП. Автор на многобройни публикации в областта на гражданското и търговското право

2 . БЛАГА КОЙЧЕВА ТАВАР, 13 години адвокатски стаж, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Адвокатско дружество „Pappas & Partners“ – Брюксел, представител на кантората в България.

3. БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ НЕСТОРОВ, 31 адвокатски стаж; СУ „Климент Охридски“;

„Само свободна и независима адвокатура може истински да отстоява правата на

гражданите, но как може да бъдеш хем откровен, хем и симпатичен (по Радой Ралин)”

4. БОЯН ВЛАДИМИРОВ СТАНЕВ, 29 години адвокатски стаж; Софийски университет; търговксо

право. Вярва, че „добър адвокат си тогава , когато си готов да дадеш повече, отколкото очакваш да получиш“. Извън адвокатстването: Преподавателска дейност

5. ГЕОРГИ ВАЛЕРИ СЛАНЧЕВ, 21 години адвокатски стаж, цивилист, съдружник „Доковска, Атанасов и съдружници“. С три думи за себе си: диалогогичност, откритост, отговорност;

Девиз: „Когато се колебаеш, кажи истината“ (Марк Твен)

6. ГРЕТА БОРИСОВА ГАНЕВА, 20 години адвокатски стаж, цивилист; Адвокатско дружество „Грета Ганева“. „Уважението на обществото към адвокатите е отражение на отношенията помежду ни“

7. ДАНИЕЛА ИВАНОВА НИКИФОРОВА, 22 години адвокатски стаж, председател на Дисциплинарен съд , 5 състав от 2016 г. и до сега. Завършила Право на Европейския съюз в Софийски университет – 2009 г. Медиатор. Практика в областта на наказателно право и процес. Мото: „Ние сме адвокати и това е отговорност. Докато го помним успехът ни очаква!“

8. ДИНЕЛА ИВАНОВА ВЕЛКОВА, 28 години адвокатски стаж, Софийски университет (право), магистратура по икономика; стаж в „Св. Карл“ Прага „Не е важен размера на санкцията, а нейната неотвратимост“.

9. ДОБРОВЕСТ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ (по-горе)

10. ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА – кандидат за член на Софийски адвокатски съвет. Член на САК, практикуваща повече от 21г.

Работи в областта на наказателното право и процес, както на територията на РБългария, така и в РГърция.

11. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, 25 години адвокатски стаж; наказателно и административно право

12. МАЙКЪЛ БИЛАЛ ЕЛ-ТАЛ, 12 години адвокатски стаж, Адвокатско дружество „Ел- Тал“ Димитров“; специализирана практика по медицински дела (произхожда от семейство на лекари)

За себе си: Енергичен, последователен и добре организиран

13. МАРИЕЛА ДАМЯНОВА ПАВЛОВА, 30 години адвокатска практика, СУ Св. Климент Охридски”. Приоритетни области – търговско, банково и корпоративно право.

Вярва, че : „Всичко е възможно когато вярваш в него !“ Магистър по икономика от УНСС, магистър по мениджмънт от МА

14. МАРИЯ ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА, 20 годишен адвокатски стаж; Софийски университет Девиз: Истината винаги е по средата!

15. НАДЯ ТОШКОВА БАНЧЕВА, 21 години адвокатски стаж; собствена практика в областта на гражданското и търговското право. Мото: „И най-лошото споразумение е по-добро от най-доброто съдебно решение“.

Медиатор с активна (12 годишна) практика в съдебна медиация; обучител по медиация от 2015 г.

16. НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ РУНЕВСКИ, 27 години адвокатски стаж, Софийски университет, самостоятелна практика в областта на търговско, международно право, права на

човека. За себе си: бърза мисъл и отлична ориентация в непозната градска среда, член на Български адвокати за правата на човека, говори свободно френски и английски езици

17. ОЛЕГ ПЕТРОВ ТЕМНИКОВ – член на САК от 2012 г. Завършил е Право в Университет Париж, Пантеон- Сорбона . Практикува във водеща международна кантора. Специалист в областта на чуждестранните инвестиции, правото на ЕС, арбитража и процесуалното представителство. Темников участва активно в живота на правната общност в България.

18. ПЛАМЕН ИЛИЕВ ДЖУРОВ, 25 години адвокатски стаж; самостоятекна практика в областта на наказателното право и процес. За себе – си с три думи: комуникативен, последователен, прецизен Девиз: Мислѝ като човек на действието, действай като човек на мисълта !

19. САВА ВАСИЛЕВ САВОВ, 26 години адвокатски стаж, цивилист

20. СВЕТЛАНА ЛАЗАРОВА СТОИМЕНОВА, 16 години адвокатски стаж; ВТУ „Св.св. Кирил и Методи“; следдипломна квалификация в УНСС – „Право на интелектуалната собственост;

“ Човек е свободен само тогава, когато не му се налага да се подчинява на никого, освен на закона“ член на Дисциплинарния съд на САК (2017 – 2020 г.)

21. СИЛВИ ТОШКОВ ГАВРИЛОВ, 23 години адвокатски стаж, Софийски университет; самостоятелна практика в областта на дружествено право, вещно право, наказателно право;

„Да си вършим работата и да живеем lege artis; за да успявам по-често“. Опит в работата по проекти за хармонизиране на българското законодателство с общностното право;

22. СНЕЖАНА БОРИСОВА СУТУЛОВА, 21 години адвокатски стаж, Софийски унивесритет; самостоятелна практика в областта на гражданското, търговското и административно

право;

„Да върнем престижа на професията“

Извън адвокатстването: „Немско странознание“ (СУ); магистратура „Публични финанси“; квалификация „политически мениджмънт“ (НБУ); квалификация „Право на ЕС“ (СУ);

23 .СОНЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА, Завършила Юридически факултет на Софийския Университет, специализра Международно право и международни отношения, работи самостоятелно с приоритет Правен режим на чужденците в България.

Мисли, че: „Невъзможното отнема малко повече време“

24.ТАНЯ ПЕЕВА ИВАНОВА, 21 годишен адвокатски стаж; самостоятелна правктика в областта на гражданското и данъчното право; магистратура по Право на Европейския сьюз;

25. ФИЛИП СЛАВЧЕВ МАРКОВ, 16 г. юридически стаж, от които 10 адвокатски; работи самостоятелно с приоритет строителство и инвестиции;

За себе си и света: La vie est belle; правя мостове, уважавам околните;

Завършил е Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 2007 , University of West London (2011 – 2013);

КАНДИДАТИ ЗА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ:

1.ВЛАДИМИР РАДОСЛАВОВ ДОНЧЕВ, 43 години адвокатски стаж, последния председател на Окръжната адвокатура, преди сливането й със Софийската.

Девиз: „Да забравим егото си в полза на Адвокатурата“

2. ПЕЙЧО ЙОРДАНОВ ПЕЙЧЕВ, 33 години адвокатски стаж, цивилист, медиатор „Това че сме пенсионери може да е минус, а плюсът е че не се предаваме!“

3. ХРИСТО ПЕТКОВ КАЗАРМОВ, 15 години адвокатски стаж, Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ Завършил УНСС през 2006 г. Обича да казва:

„..Ако зачиташ всеки, но не лазиш, ако от враг твой не те е страх… Светът е твой!

КАНДИДАТИ ЗА ДИСЦИПЛИНАРНИЯ СЪД

АДВ. ΠЛAMEH AHГEЛOB – ĸaндидaт зa Πpeдceдaтeл нa Диcциплинapeн cъд, нaд 25-гoдишeн aдвoĸaтcĸи cтaж. Упpaвитeл нa aдвoĸaтcĸo дpyжecтвo „AC Лeĸc – Aнгeлoв, Cтaнeвa и пapтньopи“. Члeн нa Aдвoĸaтcĸия cъвeт нa CAK в пepиoдa 2012г. – 2018г. Oт юни 2017 г., e зaм.-пpeдceдaтeл и и.д. Πpeдceдaтeл в пocлeдния мeceц oт мaндaтa. AДВ. Д-Р АНАСТАС ПУНЕВ, Доктор по право, с 10 г. адвокатски стаж. Софийския университет „Св. Климент Охридски, асистент „Граждански процес” в Софийския университет. Автор на мноигобройни публикации по материята. АДВ. ИВАН ТРОНЧЕВ, с над 9 години адвокатски стаж, управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Трончев“. Специализира търговско право, хазартно право и спортно право. АДВ. АНЕТА АНГЕЛОВА- общ юридически стаж 21 г. от които 14 години като адвокат. Магистър по право с придобита правоспособност на преподавател по правни дисциплини от СУ “Климент Охридски“. АДВ. Д-Р ДЕЯН ДРАГИЕВ, Доктор по международно частно право, с 8 г. адвокатски стаж, работи самостоятелно с приоритет международно частно право. Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“; Университета на Манчестър, Великобритания, и Университета на Хамбург, Германия; Член (fellow) АДВ. МИЛЕ МИЛЕВ, aдвокатски стаж над 21 години. Практикуващ в областта на гражданско, вещно и търговско право. АДВ. АННА ВАСИЛИЕВА, член на САК от 2002г. Завършила Юридически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ през 1992г. С 30 години юридически стаж от които 22 години адвокатски стаж. АДВ. ИРИНА АЛЕКСОВА, Завършила Софийския университет „Климент Охридски“. Вписана като адвокат в САК през 1993г. Специализирала в областта на наказателното право. АДВ. МАЙЕР ГЕРОН, член на САК от 2013 г.Практикува в областта на гражданското право, вещно, семейно, наследствено и административно право и процес. Член на Съюз на юристите в България; Национална асоциация на медиаторите; Организацията на евреите в България „Шалом“ „Международна асоциация на юристите евреи“ със седалище – Тел Авив Израел.

10. АДВ. НИКОЛА КАСАБОВ, Член на САК от 2008г. Работил 32 години в системата на МВР. Бил е старши юрисконсулт в НАП и банков юрисконсулт. Завършил курс за противодействие на корупцията в държавната администрация.

АДВ. ВЛАДИМИР ХАДЖИЕВ – член на САК АДВ. ЕМИЛ ЙОШЕВ – член на САК АДВ. КАМЕН ДОНЕВ – член на САК

Очаква се от утре, четвъртък, да бъде пуснат постоянно действащ професионален сайт на общността около адв. Добровест Пенев.

Още по темата избори тук