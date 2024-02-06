Стажантската програма „Фулбрайт“ към Софийския районен съд привлича към дейността си и пловдивските съдилища

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На 8-ми март 2024 г. Стажантска програма към Софийски районен съд с подкрепата на Комисия „Фулбрайт“ ще направи представяне на своята дейност в Пловдивски университет и ще обяви включването на пловдивските съдилища към програмата. Това съобщи съдия Константин Кунчев, койтое един от координаторите на програмата.

Представянето на програмата в Пловдивски университет ще е съпътсвано и с представяне на стипендии „Фулбрайт“ за магистърски и докторски програми в САЩ за учебната 2025-26 г. Още по темата тук.

Стажантска програма „Фулбрайт“ е организирана съвместно от съдии от Софийски районен съд и Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” през 2009 г. Целта е да предостави практически правни умения на студенти по право от четвърти и пети курс и да повиши доверието на младите юристи в съдебната система , както и да се cъздaдт y cъдиитe yмeния дa paбoтят c млaди юpиcти.

Като стимул за участие в нея най-изявените участници имат възможност да специализират два месеца във Федералния окръжен съд на Луизиана, Ню Орлиънс, спонсорирани от Комисия „Фулбрайт“.