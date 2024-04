Издания по правото на ЕСПЧ и най-новата практиката на Съда в Страсбург са достъпни безплатно на български език

Share Facebook

В България има дефицит на специализирана литература по правото на Конвенцията за правата на човека, необходима, както за целите на преподаването по материята, така и за ползване от страна на магистрати и други практикуващи юристи в ежедневната им работа. Затова и сред специфичните цели на проект „Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на ЕСПЧ“ на Министерство на правосъдието, наред с укрепването на капацитета за ефективно обучение по Права на човека, е и осигуряването на качествена литература на български език.

По мнение на правителствените агенти, които представляват държавата пред Съда в Страсбург, по проекта са реализирани два от най-добрите учебници по Европейската конвенция: изданието на Oxford University Press: „Европейската конвенция за правата на човека“, Джейкъбс, Уайт и Ови, Осмо издание (The European Convention on Human Rights, Eighth Edition, Jacobs, White, and Ovey) и на Съвета на Европа: „Европейската конвенция за правата на човека“ (The European Convention on Human Rights – Principles and Law).

Книгите разглеждат всички права по Конвенцията и излагат основните правни концепции и стандарти. Предлагат преглед на утвърдената практика на Съда, но и на динамично развиващите се процеси, като извеждат на преден план ключовото развитие във всяка област. Фокусът стои по-скоро върху самата Конвенция, отколкото върху прилагането ѝ в държавите членки и всяка част предлага препратки към конкретни казуси и допълнителна литература по спорни въпроси.

Отпечатани в четири книжки са и годишните прегледи на практиката на Съда за 2020 – 2023 г. каталог на най-интересните и важни решения за съответния период, подбрани от Регистратурата на Съда. Те са достъпни и онлайн на платформата на Съда за обмен на знания (ECHR-KS) – https://ks.echr.coe.int/web/echr-ks/case-law-analysis.

На заключителната конференция на проект, в Деня на Конституцията гостите от държавната администрация, Народното събрание, съдебната власт и академичните среди получиха екземпляри от най-новите книги по право на ЕКПЧ и пратката на Съда и уговориха допълнителни доставки за своите библиотеки и служители.

Изданията са реализирани с финaнсовата подкрепа на програмата „Правосъдие“ на Hopвeжĸия финaнcoв мexaнизъм 2014-2021 по пpoeĸт, изпъляван oт диpeĸция „Πpoцecyaлнo пpeдcтaвитeлcтвo нa Peпyблиĸa Бългapия пpeд ECΠЧ“ в Mиниcтepcтвo нa пpaвocъдиeтo.