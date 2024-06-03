Внучката, убила баба си, актрисата Виолета Донева, е пусната под домашен арест с електронна гривна

Share Facebook

Софийският градски съд пусна под домашен арест Ивет Стайкова, която е подсъдима за убийството на баба си – актрисата Виолета Донева. Престъплението бе извършено преди 18 месеца под въздействие на наркотици.

По-леката мярка момичето ще търпи в дома на другата си баба. Тъй като престъплението е извършено под въздействието на наркотици, съдебният състав указа на полицейските служители, които ще контролират домашния арест на Стайкова, да ѝ правят периодични тестове за забранени вещества. Ивет ще носи и електронна гривна.

Определението не е окончателно и прокуратурата, която възразява срещу по-леката мярка, ще протестира пред Софийския апелативен съд.

Дотогава Ивет Стайкова остава в Сливенския затвор, където и досега търпеше мярката си за неотклонение – задържане под стража.

Днес магистратите прецениха, че няма опасност тя да извърши ново престъпление, освен ако не употреби дрога.

“Тя има едно послание към младите хора на България – как да се предпазват от вредното влияние на наркотиците, по какъв начин да водят пълноценен живот. Това ще го направи тя в края на съдебната фаза на първоинстанционния съд. Това е една възможност, която се дава на този млад човек в живота, ако тя не си извадил съответните поуки от своето поведение ще се върне там, където е била до момента. Това си е изцяло нейна отговорност и ангажимент като зрял човек“, каза адвокатът на Ивет Петър Чалъмов.