До 21.06.2024 г. във ВКС ще приемат заявления за участие в избора на един член на КАК при Съдийската колегия

De Fakto 07.06.2024 Законът Напишете коментар 245 Прегледа

За попълване на състава на Комисията по атестирането и конкурсите предстои провеждането на процедура по избор от Пленума на Върховния касационен съд на един действащ съдия за неин член със специализация по гражданско право и двама действащи съдии за нейни членове със специализация по наказателно право.

Съставът на Комисията по атестирането и конкурсите включва четирима членове от квотата на действащите съдии, избрани по реда на чл. 37, ал. 5 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд – двама със специализация по гражданско право и двама със специализация по наказателно право.

На 11.07.2024 г. изтича едногодишният срок, за който Деспина Георгиева – съдия в Окръжен съд – Варна, е избрана  да изпълнява задълженията на член на Комисията по атестирането и конкурсите, а на 15.07.2024 г. – срокът на други двама от членовете на комисията, а именно Николай Николов – съдия в Софийския градски съд, и Румяна Илиева – съдия в Апелативен съд – София.

Затова до ръководителите на апелативните, окръжните и военните съдилища са изпратени писма относно възможността за подаване във Върховния касационен съд на заявления от съдиите за участие в процедурата в срок до 21.06.2024 г. включително.

Към заявленията трябва да се приложат автобиография и документи за съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 4 от ЗСВ. Кандидатите следва да отговарят и на критериите, предвидени във Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС. На членовете на Комисията е предоставена възможност да участват дистанционно чрез видеоконферентна връзка в провеждането на заседанията.

Документите се подават лично, по пощата, по електронен път: sandra_mladenova@vks.bg, или по факс: 02/9883985.

 

