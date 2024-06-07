Министър Павлова инспектира ремонта на затвора в Бургас и строежа на ново преходно отделение  

Share Facebook

Министърът на правосъдието Мария Павлова и главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) гл. комисар Ивайло Йорданов посетиха днес затвора в Бургас и инспектираха ремонтните дейности в общежитие „Строител“. В морския град предстои откриване на напълно обновеното затворническо общежитие и на ново преходно отделение, т.нар. half way house, към него, съобщи Министерството на правосъдието.

Капацитетът на ремонтираното съоръжение е за 69 лишени от свобода. Те ще търпят присъдите си в нови помещения, всяко от които със самостоятелен санитарен възел. Предвидена е и килия за лишени от свобода в неравностойно положение.

В двора на общежитието са изградени преходно отделение за 10 лица, нова административна част и лавка. Началникът на затвора с. комисар Янчо Желев припомня, че идейният проект за half way house в Бургас предвижда отделението да бъде с условия и помещения, близки до семейната среда. Обособени са фоайе, стаи с по две легла и санитарен възел, обща кухня с трапезария, в която да имат възможност сами да приготвят храната си, общо дневно пространство, стая за срещи и др.

Преди година и половина в Бургас бе дадено началото на строителните дейности по изграждането на първото у нас преходно отделение. То е едно от четирите подобни нови съоръжения в страната – такива се обособяват и към затворите в Пловдив и в Бобов дол (Самораново). С въвеждането им в пенитенциарната система у нас се слага основата на нова социално-интеграционна концепция за подготовка на лишените от свобода.

Тя цели адаптирането и включването им в обществото след освобождаване, като този модел ще се прилага в процеса на реинтеграция на лишените от свобода именно в периода, в който те все още се нуждаят от подкрепа. Подобни програми са познати и се ползват активно в световен мащаб от години.

Средствата за реконструкцията и изграждането на отделението са по линия на Норвежки Финансов Механизъм 2014-2021 г., Програма „Правосъдие“.