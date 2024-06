Съдия Васил Петров: Смесените петчленни състави не противоречат на Конституцията, част първа

Д- р Васил Петров, съдия в СРС

Да се коментира неприет законопроект, особено в държава с нестабилна политическа система, минаваща през кабинетни и парламентарни кризи, е поначало безполезно занимание. Но, понеже по повод приготвения от Министерство на правосъдието проект за нов Закон за съдебната власт вече се изказаха мнения, някои от които съвсем повърхностни, позволявам си да коментирам и аз този юридически „нероден Петко“ в частта му, която ме интересува и по която съм писал (вж. напр. последно Петров, В. Становище по к. д. № 1/2022 г. на КС, електронна публикация от 31.03.2022 г., Електронно издание „Предизвикай правото!“).

Един от новите моменти в законопроекта са правомощията на смесени петчленни състави от трима съдии от ВКС и двама от ВАС да се произнасят по актове в конкурсните процедури по избор на членове на Висшия съдебен и прокурорски съвет, по конкурсите и по дисциплинарна отговорност на съдии, прокурори и следователи. Досега, поне за последните производства, компетентен беше ВАС. Новото в законопроекта предизвиква коментари дали отнемането на надзорната компетентност на ВАС по съдебния контрол над тези процедури не нарушава Конституцията. На този въпрос е посветена настоящата статия.

2. Call me by my name