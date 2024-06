СEС: ЕК плаща лихви върху неправомерно наложени глоби за нарушение на конкуренцията

Share Facebook

В случай, че съд на Съюза отмени или намали с обратно действие глоба, наложена от Европейската комисия за нарушение на правилата за конкуренция, тя е длъжна да възстанови изцяло или частично сумата платената глоба заедно с лихвите за периода от датата на заплащането й до датата на възстановяването, ако се установи, че глобата е неправомерно наложена.

Това е решение от вторник на Съда на ЕС по дело C-221/22 P | Комисия/Deutsche Telekom, съобщи пресслужбата на институцията.

Лихвите имат за цел да обезщетят във фиксиран размер съответното предприятие за лишаването му от възможността да използва съответната сума.

Казусът

На 15 октомври 2014 г. Европейската комисия налага на Deutsche Telekom AG глоба от около 31 милиона евро за злоупотреба с господстващо положение на словашкия пазар на високоскоростни електронни съобщителни услуги.

Deutsche Telekom подава жалба за отмяна на това решение пред Общия съд на Европейския съюз, като същевременно на 16 януари 2015 г. плаща условно тази глоба.

Общият съд уважава частично жалбата и намалява размера на глобата с около 12 милиона евро1. При това положение на 19 февруари 2019 г. Комисията възстановява тази сума на Deutsche Telekom. Впоследствие Deutsche Telekom иска от Комисията да му плати и мораторните лихви върху сумата за периода от датата на плащане на глобата до датата на възстановяването, тоест за над четири години.

След като Комисията отказва да заплати мораторните лихви, Deutsche Telekom отново се обръща към Общия съд, който я осъжда да плати на Deutsche Telekom сума от около 1,8 милиона евро2 ЕК обжалва решение на Общия съд пред Съда на ЕС.

Решението

С днешното си решение Съдът отхвърля жалбата на Комисията и потвърждава решението на Общия съд. Според трайно установената съдебна практика, в случай че съд на Съюза отмени или намали с обратно действие глоба, наложена от Комисията за нарушение на правилата за конкуренция, тази институция е длъжна да възстанови изцяло или частично сумата на условно платената глоба заедно с лихвите за периода от датата на условното плащане на тази глоба до датата на възстановяването ѝ3.

Това задължение се запазва дори когато финансовият приход от инвестираната през този период от Комисията сума на тази глоба е бил нулев или дори отрицателен.

В случая не става въпрос за „мораторни лихви“ или за „лихви за забава“, а за лихви, предназначени да обезщетят във фиксиран размер предприятието за лишаването му от възможността да използва тази сума.

Съдът на ЕС потвърждава, че Общият съд правилно е приел, че процентът, приложим към лихвите, които Комисията е длъжна да плати на Deutsche Telekom, възлиза на лихвения процент за рефинансиране от Европейската централна банка (ЕЦБ), увеличен с 3,5 процентни пункта4

1 Решение на Общия съд от 13 декември 2018 г., T-827/14, Deutsche Telekom/Комисия (вж. също прессъобщение No 196/18).

2 Решение на Общия съд от 19 януари 2022 г., T-610/19, Deutsche Telekom/Комисия (вж. също прессъобщение No 7/22).

3 Съдът по-общо подчертава, че когато парични суми са събрани в нарушение на правото на Съюза (независимо дали от национален орган или от институция, орган, служба или агенция на Съюза), тези парични суми трябва да бъдат върнати и то заедно с лихви за целия период от датата на плащането на тези парични суми до датата на тяхното връщане.

4 По аналогия с член 83, параграф 2, буква б) от Делегиран регламент No1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.